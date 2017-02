Aicina piedalīties vokālajā konkursā "Ghetto Faktors"

Atslēgvārdi konkurss | mūzika | ghetto faktors

Piektdien, 24.februārī, pulksten 10 Liepājas Latviešu biedrības namā norisināsies vokālās mūzikas/dziedāšanas konkursa "Ghetto Faktors" Liepājas atlase, informē organizatori.

Reģistrācija konkursam ir interneta vietnē ghettofaktors.lv līdz 21.februārim.

"Ghetto Faktors" ir vokālās mūzikas / dziedāšanas konkurss ar devīzi ''Seko savam sapnim!''. Projekta mērķis ir palīdzēt pilnīgi visiem dalībniekiem attīstīt un pilnveidot dažādas ar mūziku saistītas prasmes.

Konkursa uzvarētājam būs iespēja ierakstīt savu dziesmu profesionālā skaņu studijā, uzfilmēt šai dziesmai videoklipu, uzstāties "Ghetto Games" rīkotājos sezonas lielākajos pasākumos, kā arī sadarboties ar plaši atpazīstamiem mūziķiem un mūzikas industrijas profesionāļiem.

Jau pirmajā "Ghetto Faktors" konkursā 2013. gadā, sevi spilgti pieteica šobrīd atpazīstamie mūziķi Aminata Savadogo un Justs Sirmais, taču uzvarēja Kristīne Prauliņa, kura šobrīd veiksmīgi turpina sadarbību ar Raimondu Paulu un Latvijas Radio "Bigbendu’".

Kā atzīst Ghetto Games oficiālais DJ’s un viens no projekta vadītājiem un idejas autoriem Mārtiņs Klucis (DJ Get Dizzy): "Ghetto Faktora burvība ir tajā, ka pilnīgi visiem, neatkarīgi no sagatavotības pakāpes, tiek dota vienāda iespēja. Šis projekts var kalpot gan kā atspēriena punkts mūziķa karjerai, gan kā platforma dažādu ar mūziku saistītu talantu attīstīšanai. Aicināts ir katrs, kuram dziedāšana sagādā prieku un dod spēku!"

Konkursa fināls norisināsies 21.aprīlī Rīgā.