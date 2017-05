Ar "Īkstīti" pabeidz sezonu

Atslēgvārdi liepājas leļļu teātris | izrāde

Kurš gan nezina Hansa Kristiana Andersena pasaku par Īkstīti – brīnumskaistu, smalku un ļoti sīciņu meitenīti, kuru sev par sievu grib iegūt gan riebīgais Krupis, gan bagātais, aklais Kurmis? To uz Liepājas Leļļu teātra skatuves iestudējis režisors Valdis Pavlovskis. Un ar izrādi "Īkstīte" teātris pabeidzis sezonu.

Pasaka par Īkstīti uz Liepājas Leļļu teātra skatuves piedzimst kāda nama bēniņos, kur nejauši tiek ieslēgti divi bērni. Viņi lasa pazīstamā dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena pasaku un paši to izspēlē, par pasaku tēliem un detaļām izmantojot dažādus sadzīves priekšmetus un lietas. Bērni dodas fantāzijas pasaulē, ko uzburt palīdz gan Borisa Rezņika mūzika, gan Didža Paegļa veidotā skatuve un lelles, ko darinājušas leļļu meistares Natālija Davidoviča un Aija Krūma un butafori Lāsma Vaiče, Uldis Vaičis un Raitis Ozols.

Skatuve ir lietu piesātināta, un neviena no tām mākslinieka uzburtajos bēniņos nav nejauša. Lelles ir izteiksmīgas, un to ir vairākas, tāpēc aktieru pāriem Ingai Majorei un Normundam Karpičam vienā versijā un Denisai Brašai un Ingaram Gudermanim – otrā ir ne tikai jāspēlē mazi vai pusaugu bērni, bet arī jāiejūtas dažādu pasaku tēlu lomās, un viņi veiksmīgi to īsteno. Bērni skatītāju rindās pēc izrādes saka – viņiem patīk gan Īkstīte, gan Kurmis, gan citi tēli. Cits iesaucas – man viss patīk. Bet dažs tomēr arī pajautā – kad beigsies?

Izrāde "Īkstīte", kas paredzēta bērniem no četru gadu vecuma, ir Liepājas Leļļu teātra šīs sezonas pēdējais jauniestudējums. Aktieris Normunds Karpičs atzīst, ka darbs pie izrādes bijis ļoti intensīvs ar lielu izaicinājumu. Viņi ar Ingu Majori ar režisoru Valdi Pavlovski strādājuši pirmoreiz. "Viņš ir ļoti prasīgs, tai pašā laikā ļoti gudrs, un mēs no viņa ļoti daudz iemācījāmies," sacīja aktieris. "Un esmu ļoti laimīgs, ka bija iespēja ar viņu strādāt." Denisa Braša režisoru pazīst, kopā strādāts pirms gandrīz 20 gadiem. "Liels meistars," viņa saka par Valdi Pavlovski. "Viņš parāda pareizo virzienu, parāda riktīgo gaismu, saka: ej droši!" Denisasprāt, noskatīties īstu pasaku vien jau ir burvīgi. "Dvēseliskums un mīlestība, līdzjūtība, tās ir galvenās vērtības, kas šajā pasakā ir jūtamas," aktrise raksturo. "Es pati to jūtu, un es ceru, ka arī skatītāji to sajūt."

