Ar rekordlielu dalībnieku skaitu aizvadīta datorzinātņu olimpiāde

Kopumā 120 dalībnieki no Liepājas, Durbes, Dunalkas, Saldus, Ventspils, Jelgavas un pat Mazsalacas – tik kupli pārstāvēta šogad bija Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes rīkotā Datorzinātņu olimpiāde. Tās ietvaros no 18. līdz 22. aprīlim gan skolēni, gan studenti savas spējas datorzinātnēs rādīja piecos konkursos. Viens no tiem norisinājās neklātienē, bet pārējie četri aizvadīti Liepājas Universitātē, portālam pastāstīja LiepU ZIP pārstāve Maruta Dene.

"Šādu olimpiādi organizējam jau sesto gadu, un priecājamies gan par kuplo dalībnieku skaitu, kas ar katru gadu arvien pieaug, gan lielo atsaucību no Latvijas un Liepājas uzņēmumiem, kuri olimpiādes pirmo trīs vietu ieguvējus priecē ar vērtīgām balvām! Papildus tam, protams, nevaru nepiebilst, ka viens no šī gada olimpiādes dalībniekiem ir "Erasmus" mobilitātes programmas students no Serbijas, kurš šobrīd savas zināšanas papildina Liepājas Universitātē. Tātad – Dabaszinātņu olimpiāde šogad kļuvusi starptautiska!" priecājas Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore Inta Znotiņa.

Liepājas Centra sākumskolas 5. klases skolēns Ričards Tomsons, kurš olimpiādē startēja uzreiz divos konkursos, atzīst: "Te piedalīties ir forši, jo uzzinu daudz ko jaunu un varu sacensties ar citu skolu skolēniem! Arī pagājušajā gadā startēju un Robotu programmēšanas konkursā ieguvu 1. vietu. Šogad piedalījos konkursā "Algoritmiņš", kas paredzēts 7. un 8. klašu skolēniem, un Robotu programmēšanas konkursā, grupā kurā spēkiem mērojās 2. līdz 6. klašu skolēni. Konkursā "Algoritmiņš" gan līdz godalgotām vietām pietrūka punkti, taču ar robota vadīšanu cauri labirintam veicās diezgan labi. Sākumā bija nelielas grūtības ar robota precīzu nostatīšanu, taču beigu beigās abi ar Liepājas Universitātes Robotikas pulciņa komandas "Roboterry" kolēģi Gustavu Ločmeli šo problēmu atrisinājām. Un rezultātā ieguvām 2. vietu!" lepojas Ričards. Jāpiebilst, ka 1. vietu Robotu programmēšanas konkursā izcīnīja Jelgavas 5. vidusskolas komanda "AD-54", kuras sastāvā bija 5. klases skolnieks Daniils Gladkihs un 4. klases skolnieks Ariels Mitirņikovs.

Neklātienes konkursā "Datorzinātnes – tas ir interesanti" savas tehniskās zināšanas, kā arī radošumu demonstrēja kopumā sešas skolēnu komandas no Liepājas, Jelgavas un Saldus. Komandu uzdevums bija izveidot mājas lapu, kas veltīta datorzinātņu tematikai un kuras saturu, dizainu un izstrādes rīkus varēja izvēlēties paši skolēni. "Visgrūtāk bija izdomāt mājas lapas saturu, jo datorzinātnes sevī ietver ļoti daudzas interesantas lietas. Taču ar rezultātu esmu apmierināts!" saka Saldus tehnikuma 2. kursa audzēknis – topošais programmētājs – Vilis Viljams Meijers. Kopā ar savu komandu "Retro nākotne" viņš konkursā izcīnīja 2. vietu. Visaugstāko novērtējumu mājas lapu veidošanas konkursā izpelnījās cita Saldus tehnikuma komanda ar nosaukumu "Trinity". Tās pārstāvis – arī topošais programmētājs – 2. kursa audzēknis Vladislavs Žizņevskis stāsta: "Es biju atbildīgs par mūsu mājas lapas kodu un struktūru, kas lapas veidošanas gaitā vairākkārt mainījās – atbilstoši satura izmaiņām. Tāpat, protams, arī pārējiem komandas biedriem bija savi uzdevumi. Un kopumā, šķiet, viss izdevās labi! Priecājos, ka varēju piedalīties šajā olimpiādē – te guvu vērtīgu pieredzi, iemācoties arī dažas jaunas lietas."

Arī Saldus tehnikuma datorzinību skolotāja Elīna Dēvita ar savu audzēkņu sniegumu ir apmierināta. "No mūsu skolas šajā olimpiādē piedalījās trīs komandas. Un tas, ka divas no tām iekļuva pirmajā trijniekā, manuprāt, ir labs rādītājs. Mūsu audzēkņi ir ļoti spējīgi, tikai paši to dažkārt neapzinās, tāpēc dalība šādās olimpiādēs viņiem ir svarīga un pat nepieciešama. Tieši piedaloties konkursos ikviens var parādīt savas spējas visā pilnībā. Ar darbošanos tikai skolā vai mājās vien nepietiek!" atzīst E. Dēvita.

Olimpiādes noslēgumā aizvadītajā svinīgajā pasākumā, kurā pulcējās gan olimpiādes dalībnieki, gan viņu skolotāji, ar vērtīgām balvām tika apbalvoti zinošākie un veiksmīgākie visu piecu konkursu pārstāvji.

Dabaszinātņu olimpiādes rezultāti:

Konkurss skolēniem "Datorzinātnes - tas ir interesanti"

1. vieta Saldus tehnikuma komandai "Trinity" (Markuss Matisons, Vladislavs Žizņevskis, Jānis Toms Braunis 2.kurss)

2. vieta Saldus tehnikuma komandai "Retro nākotne" (Vilis Viljams Meijers,Kristers Edolfs,Juris Jurģis Blūmentāls 2.kurss)

3. vieta Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas komandai "Code 'n' go" (Helvijs Deģis 7.kl., Armands Punga 7.kl., Viktors Pranckus 8.kl., Reinis Ķēde 7.kl., Valters Vecvagars 7.kl.)

Konkurss "Algoritmiņš"

1. vieta Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola komandai (Viktors Pranckus 8.kl., Valters Vecvagars 7.kl.)

2.vieta Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas komandai (Ralfs Šuba, Edvards Miezītis 7.kl.)

2. vieta Liepājas Raiņa 6. vidusskolas komandai (Kārlis Melveris 6.kl., Nauris Martins Seleņa 7.kl.)

3. vieta A. Spāģa Dunalkas pamatskolas komandai (Katrīna Anna Ozoliņa, Valdemārs Šperbergs 8.kl.)

Programmēšanas konkurss skolēniem

1.vieta Māris Galauskis 12.kl. Ventspils 1. ģimnāzija

2.vieta Eduards Spāģis 10.kl. Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

3. vieta Valdis Pēteris Otaņķis 11.kl. Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

Programmēšanas konkurss studentiem

1.vieta Luka Aničin ERASMUS mobilitātes programmas students no Serbijas

2. vieta Antons Sadovņičijs LiepU studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 2.kursa students

3.vieta Agneta Ormane LiepU studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 1.kursa studente

Robotu programmēšanas konkurss

2.-6.klašu grupa

1.vieta Jelgavas 5. vidusskolas komandai "AD-54" (Ariels Mitirņikovs 4.kl., Daniils Gladkihs 5.kl.)

2.vieta Liepājas Universitātes Robotikas pulciņa komandai "Roboterry" (Ričards Tomsons 5.kl., Gustavs Ločmelis 4.kl.)

3.vieta Liepājas Bērnu un jaunatnes centra komandai "MALACIS-KABACIS" (Magnuss Petkus, Madars Stogņijenko 3.kl.)

7.-12.klašu grupa

1.vieta Liepājas Bērnu un jaunatnes centra komandai "Salūzis GPS" (Markuss Bumbu 8.kl., Endijs Kudums 5.kl.)

2.vieta Liepājas 3. pamatskolas komandai "AVR33PPF" (Vladislavs Podgaļskis, Ruslans Popovs 7.kl.)

3.vieta Ata Kronvalda Durbes vidusskolas komandai "SENSORI"(Mārtiņš Leimants 8.kl., Roberts Kalniņš 7.kl.).