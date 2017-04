Astroloģiskā prognoze no 1. līdz 7. maijam

Atslēgvārdi horoskopi

AUNS Būsi labā noskaņojumā, liksies, ka nav nekā neiespējama, kas spārnos jauniem darbiem. Visa nedēļa paies aktīvi strādājot pie kāda jauna projekta. Otrdien neļauj sadzīviskiem strīdiem sašķobīt partnerattiecības. Abi ar partneri tieciet skaidrībā par savas kopdzīves finansiālo pusi. Tāpat arī vairāk iedziļinies bērnu sacītajā, nepārsteidzies ar pārmetumiem. Sestdien būsi kopā ar tuviniekiem, bet svētdien meklēsi piedzīvojumus ārpus mājas.

VĒRSIS Nedēļas sākumā centīsies visur iesaistīties, būt klāt, piedalīties, bet veselība ir tikai viena – sargā to! Taupi savu enerģiju, jo visiem tāpat nespēsi palīdzēt. Piektdien galveno vērību jāpiegriež darba lietām, profesionālai izaugsmei. Savukārt, brīvdienā ikvienu brīvo momentu pavadi dabā un dari visu, lai šādu brīžu būtu vairāk. Iespējams, būsi iemīlējies, bet nevēlēsies jaunās attiecības afišēt. Kāds nolems ievērot atslodzes dienas, uzlabot savu figūru.

DVĪŅI Pirmdien, otrdien daudz paveiksi, taču tas no tevis prasīs milzu atdevi – kā fizisku, tā arī morālu. Būsi gandarīts, ja panāksi vēlamo un labprāt par to stāstīsi citiem. Beidzot atradīsi ceļu, kā izkļūt no nebeidzamā finanšu problēmu apļa. Attiecībās ar otro pusīti valdīs savstarpēja sapratne. Brīvdienās kopā ar mīļoto mēģināsiet izrauties ārpus ierastā, varbūt dosieties kādā spontānā ceļojumā. Daži pārvāksies uz jaunu mitekli.

VĒZIS Profesionālajā lauciņā būs jūtamas pārmaiņu vēsmas. Tavai rīcībai būs raksturīgs apdomīgums, visu nopietni apsvērsi un tikai tad sāksi rīkoties. Tomēr iespējams, ka tādējādi palaidīsi garām dažas veiksmīgas situācijas. Būsi ļoti jūtīgs pret kritiku, kaut gan īstenībā tā tev ļaus izvērtēt savas kļūdas, tāpēc pacenties būt objektīvs. Dažādu apstākļu sakritības radīs situāciju, kuru tavai otrai pusītei būs grūti izprast. Bērni tieksies pēc tavas sabiedrības.

LAUVA Tev tiks piedāvāts paaugstinājums amatā, tomēr iespējams būsi izlēmis par labu karjerai pavisam citā lauciņā. Der ieklausīties pamatotā kritikā, tā varēsi labot kļūdas. Šobrīd tava prioritāte būs darbs, tāpēc mīļotais cilvēks jutīsies nedaudz pamests novārtā. Tai pat laikā nav vēlams saistīt darbu un personīgo dzīvi, tas visu lieki sarežģīs. Brīvdienās toties centies atgūt nokavēto un pabūt kopā ar ģimeni!

JAUNAVA Pavisam neraksturīgi Jaunavai, pēkšņi kļūsi izklaidīgs, nespēsi sakoncentrēties uz darbu. Nav vēlams pieņemt svarīgus lēmumus, un vēl jo vairāk bez kompetentu personu akcepta. Tavas ģimenes lietas var nedaudz nonākt strupceļā, ja pats neiesi uz kompromisiem. Vairāk laika pavadi mājās, darbam piemērotāka būs nākamā nedēļa. Brīvdienās vienatnē apcerēsi dzīves jēgu.

SVARI Nerīkojies pretrunā likumdošanai, īpaši pirmdien ieteicams ievērot augstākstāvošu amatpersonu sacīto. Nedēļas sākumā neplāno lielus darījumus, nogaidi vēl kādu brīdi. Organizējot tikšanās ar sadarbības partneriem, izklāsti savu viedokli un ieceres saprotamā formā. Brīvdienās nespēsi nosēdēt uz vietas, būsi aktīvs dalībnieks sabiedriskos pasākumos. Sirdī brīvie svariņi metīsies galvu reibinošos piedzīvojumos.

SKORPIONS Pirmdien domās būsi tālu prom no realitātes, toties otrdien atgūsi iekavēto, gūsi panākumus darbā. Attiecības ar otro pusīti būs labā nozīmē nevaldāmas. Arī vientuļie Skorpioni tieksies pēc saistībām. Kāda sena draudzība var lēnām veidoties par daudz dziļākām jūtām. Vari pievērsties remontdarbiem vai interjera pārveidei. Vēro bērnu gaitas, neļauj visam aiziet pašplūsmā. Arvien biežāk aizdomāsies, ka nepieciešams pievērsties ezoteriskām tēmām.

STRĒLNIEKS Tavas domas globālos jautājumos var mainīties. Asi iestāsies par taisnību, aizstāvēsi vājākos. Ja esi bez palicis bez itrikas līdzekļiem, šis ir īstais brīdis sākt sevi piedāvāt darba tirgū. Iespējams gan komandējums, gan ceļojums vai vismaz sakari ar ārzemniekiem. Kādā brīdī vēlams rast laiku arī ģimenei, kopīgai atpūtai. Daži Strēlnieki neglābjami iemīlēsies, bet pagaidām savas jūtas neatklās. Ap tevi kāds skauģis var sākt vīt intrigas.

MEŽĀZIS Šonedēļ lielāko uzmanību būtu vērts pievērst mājai un ģimenei. Sevišķi jau tiem Mežāžiem, kuri nesen kā apprecējušies vai gaida ģimenes pieaugumu. Arī darbs prasīs savu, tomēr šajā jomā tu neatlaidīgi iesi uz mērķi un nekādas problēmas nav gaidāmas. Svarīgus lēmumus noteikti centies pieņem bez citu cilvēku iejaukšanās un padoma. Tev piemīt nepieciešamība uzupurēties, bet šis nav īstais brīdis ziedoties citu labā.

ŪDENSVĪRS Nav labākais laiks nozīmīgām pārmaiņām, nebūsi tām gatavs vai pieņemsi pārsteidzīgus lēmumus. Tava uzmanība būs piesaistīta uzreiz vairākām dzīves jomām, pat darbā uzreiz strādāsi pie dažādiem projektiem, tāpēc brīžiem jutīsies kā no laivas izmests. Nauda plūdīs prom kā pa reni, sevišķi precētajiem. Brīvdienas noteikti pavadi dabā, kā arī aizej uz masāžu, tā neatrisinās visas saspringušās situācijas, bet vismaz relaksēs un ļaus koncentrēties jauniem darbiem.

ZIVIS Nedēļas sākumā atsakieties no biznesa aktivitātēm un pavadi pēc iespējas vairāk laika kopā ar mīļoto cilvēku. Mīlestība tevi spārnos jauniem darbiem, bet tos uzsākt ieteicams tikai nākamnedēļ. Intuīcija būs tava stiprā puse. Sieviešu kārtas pārstāves lielu lomu piegriezīs modei, kosmētikai, apmeklēs dažādus ar to saistītus pasākumus un iepirksies. Nesatraucies par sīku rīvēšanos darba vietā, jo reizēm taisnība mostas strīdos!