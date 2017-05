Astroloģiskā prognoze no 15. līdz 21. maijam

Atslēgvārdi horoskopi

AUNS Pirmdien kārtosi darīšanas ar interesantu cilvēku. Šajā nedēļā var tikt pārbaudīta tava atbilstība amatam. Nepievērs pārāk lielu uzmanību nedēļas sākumā dzimušajām idejām, tās būs nepraktiskas. Neaprunā citus, ja negribi, lai apmelojumi pagriežas pret tevi pašu. Tev nāksies palīdzēt kādam gados vecākam tuviniekam. Var rasties sarežģījumi romantiskajās attiecībās, jo aizņemtības dēļ pārāk reti būsi kopā ar mīļoto cilvēku.

VĒRSIS Laba nedēļa, tikai aktīvi jādarbojas. Tev ir visas iespējas apsteigt konkurentus, izcelties profesionālajā jomā. Vari kārtot finanšu darījumus, ieguldīt naudu, iegādāties īpašumu. Centies radīt par sevi labu iespaidu sabiedrībā. Lielu vērību nāksies pievērst bērnu izglītības jautājumu kārtošanai, sevišķi, ja tavas atvasītes šogad absolvē skolu. Kaut arī brīvā laika būs maz, tomēr pamanīsies to izmantot mīlas attiecību pilnveidošanai.

DVĪŅI Tevi būs pārņēmusi radoša iedvesma, tādēļ meklēsi veidus, kā izpausties. Nedēļas sākumā gan nav vēlams sākt ko būtisku, steiga ne pie kā laba nenovedīs. Otrdien jutīsieties kā uz pulvera mucas, jo kāds konkurents tevī raisīs bažas. Ceturtdiena piemērota, lai organizētu pasākumus, prezentācijas. Nebūs grūti rast domubiedrus. Izcelsies masu mediju darbinieki. Svētdien aizrausies ar datoru lietām, mājas dizainu.

VĒZIS Labvēlīgs laiks tiem zīmes pārstāvjiem, kas darbojas izglītības jomā. Arī pats tieksies pēc zināšanām, varbūt iestāsieties kādos kursos. Padosies svešvalodas un tu pratīsi to izmantot profesionālā kontekstā. Iedvesma apciemos mākslas pasaules pārstāvjus. Daži Vēži būs ļoti romantiski noskaņoti un centīsies pavedināt savu otro pusīti uz mīlas rotaļām, neskatoties uz to vai apstākļi un vieta tam ir piemēroti. Sargi savu veselību, neesi pārgalvīgs.

LAUVA Darīsi visu, lai kaut ko uzlabotu sadzīvē, taču arvien atgriezīsies sākumpunktā. Nesāc citiem uztiept savu taisnību, esi diplomātisks. Ja konkurenti nav manāmi, tas nenozīmē, ka to nav, tāpēc esi modrs! Ceturtdien aktīvs laiks, kad būs iespējas sevi tā pa īstam pierādīt un parādīt no labākās puses. Iespējams, būsi noraizējies par kādu tuvu cilvēku. Ja rīkosi mājas viesības, lieliski tiksi galā ar saviem pienākumiem.

JAUNAVA Tas, kādus panākumus gūsi, būs atkarīgs no tavas spējas aizstāvēt savu viedokli un argumentēti diskutēt. Ātri apstrādāsi informāciju. Uzzināsi par kādas personas slepeno rīcību, kas tev liks izvērtēt savu uzticēšanās pakāpi līdzcilvēkiem. Darba problēmu dēļ, neradi muļķīgus iemeslus strīdiem ar ģimenes locekļiem. Ieteicams apmeklēt kultūras pasākumus. Dodoties ceļā, rūpīgi pieej sagatavošanās procesam.

SVARI Nedēļas sākumā iespējamas nelielas veselības problēmas vai nogurums. Var rasties domstarpības ar cilvēku, kas neturēs doto solījumu. Arī pašam ieteicams pret darbu attiekties ar lielāku nopietnību. Iespējams tev uzticēs ārzemju partneru piesaisti! Uzmetīsi lūpu, ja mīļotais cilvēks neveltīs tev pietiekošu uzmanību. Ir situācijas, kurās lietderīgāk izmantot savu personīgo šarmu nevis strīdēties.

SKORPIONS Darbā sekmēsies virzība pa karjeras kāpnēm. Daži iesaistīsies pat politikā. Vari pievērsties privātajam biznesam. Attīri savu dzīvi no sliktām enerģijām, atsakies no nevajadzīgām attiecībām. Sākot no ceturtdienas jutīsies tā, it kā tevi sargātu kāds neredzams spēks. Mīlas dzīve paliks otrajā plānā, vien līdz brīdim, kamēr nepamanīsi kādu burvīgu personu, ar kuru uzsāksi kaislīgu romānu.

STRĒLNIEKS Nedēļas sākumā liksies, ka vari paspēt ļoti daudz, tāpēc ķersies klāt vairākiem darbiem vienlaikus, taču tā būs tava kļūda, jo vairāk piekusīsi nekā padarīsi. Var gadīties, ka emociju uzplūdā sarunā to, ko patiesībā nemaz nedomā. Nolemsi kārtot ar nekustāmo īpašumu saistītus jautājumus. Nekavējies ar atskaišu iesniegšanu. Pavisam negaidīti tavā dzīvē var ienākt reliģija. Svētdien tevi būs pārņēmusi iepirkšanās mānija.

MEŽĀZIS Būs daudz darba, bet tas tevi tikai priecēs, iespējams liekot piemirst par personīgas dabas problēmām. Tiksi galā ar jebkuru pienākumu. Būs pagrūti atklāties, uzticēties partneriem, bet šobrīd tā ir vienīgā panākumu atslēga. Labi paveiktu darbu nosvinēsi ar kārtīgām izklaidēm. Svētdienas vakarā būsi romantiskā noskaņojumā, darbs nebūs tev ne prātā, kaut arī nav izslēgts, ka priekšnieks būs citās domās.

ŪDENSVĪRS Pievērs uzmanību informācijai masu medijos, iespējams uzdursies uz interesantu sludinājumu. Meklēsi iespējas radoši izpausties, tev būs apnikusi rutīna, ikdiena. Veidojot jaunas sadarbības, neaizmirsti uzturēt arī vecos kontaktus. Nedēļas vidū tavas darbaspējas būs neizsīkstošas, kas novedīs pie satriecošiem rezultātiem. Svētdiena ir īstais brīdis jaukam piknikam ģimenes lokā. Papļāpā ar bērniem!

ZIVIS Pirmdien apkārtējiem nāksies trūkties, jo tu būsi nemierā teju vai ar visu pasauli. Toties jau sākot no otrdienas atmosfēra uzlabosies, būsi apķērīgs, īstajā vietā un laikā parādīsi savas zināšanas. Nepiemirsti par nerakstītajiem likumiem. Kāds tuvs cilvēks būs sarūpējis tev patīkamu pārsteigumu. Brīvdienās nav izslēgts kāds ceļojums. Svētdienas vakarā velti uzmanību ģimenei, sevišķi laulātajam draugam.