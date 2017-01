Astroloģiskā prognoze no 16. līdz 22. janvārim

Atslēgvārdi horoskopi

AUNS Pārāk nopietni attieksies pret veicamajiem pienākumiem, kolēģiem tas izraisīs smaidu vai pat nepatiku. Tomēr neatlaidība darīs savu un gala rezultātā tu plūksi pelnītos darba augļus. Var iznākt darīšana ar nenosvērtām vai mīklainām personībām. Izkristalizēsies īstie draugi, līdzgaitnieki, bet ar kuru katru nebūs viegli komunicēt. Nepatiks apspriest naudas lietas, sevišķi, ja esi kādam parādā. Attiecības ar otro pusīti ietekmēs tavs garastāvoklis, ne ārējie apstākļi.

VĒRSIS Nav vieglākā nedēļa, daudz laika nāksies veltīt attiecību sakārtošanai, kā ar tuviniekiem, tā kolēģiem. Sevišķi piesardzīgi izsakies pirmdien, jo dusmās vari sastrēbt karstu. Vēl joprojām var vajāt neveiksmes finansiālajā plānā, noteikti neieguldi naudu, neaizdod un domā ko pērc. Tava taisnības mīlestība var likt aizstāvēt kādu cilvēku, tomēr rezultātā pats būsi cietējs. Lai tevi neskartu depresīvs noskaņojums, pacenties nedēļas nogali pavadīt sev tīkamā veidā.

DVĪŅI Daudz laika prasīs karjeras jautājumu kārtošana. Esi diplomātisks attiecībās ar darba biedriem vai padotajiem, ja esi boss. Izsaki viedokli tiki tad, ja esi pilnībā pārliecināts, ka taisnība ir tavā pusē. Kāda situācija var parādīties pavisam citā gaismā, ja pievērsīsi notikušajam pietiekami daudz uzmanības. Materiālas dabas jautājumus vari kārtot nedēļas otrajā pusē. Brīvdienas noteikti pavadi tuvinieku lokā, cenšoties kaut nedaudz izdabāt viņu vēlmēm.

VĒZIS Nedēļas sākumā būs jārisina privātas dabas jautājumi, kāds radinieks lūgs tavu palīdzību. Raugies, lai tava labā sirds netiktu izmantota savtīgi, sevišķi, ja stāsts ir par finansiālu atbalstu. Atceries, ka nauda un draudzība īsti nesader, tāpēc neuzsāc kopīgu biznesu ar tuvu cilvēku. Otrdien maksimāli sakoncentrējies uz tiešo pienākumu veikšanu, lai nepalaistu garām ko patiesi nozīmīgu. Svētdien sajutīsi sevī visas vēža zīmei piemītošās īpašības, vēlēsies saimniekot pa māju.

LAUVA Zvaigznes iesaka ieņemt novērotāja pozīcijas, nelēkt acīs bosam un netracināt padotos, atkarībā no tava statusa un ieņemamā amata. Ja nevēlies izgāzties lielas auditorijas priekšā, labāk atsaki publiskas uzstāšanās vai arī nerunā par tēmām, kuras nepārzini. Neatstāj novārtā arī privāto dzīvi, atrodi laiku sarunām ar mīļoto cilvēku, bērniem. Sevišķi ceturtdien svarīgi nepalaist garām kādu svarīgu ģimenes dzīves niansi. Kāds pāris tomēr būs nonācis pie lēmuma šķirties.

JAUNAVA Pirmdien uzvedīsies kā tipiska jaunava, nekas nebūs labi, visus un visu kritizēsi. Nebūs brīnums, ja kāds cilvēks tavu attieksmi neizpratīs un sāks pretdarboties. Nekādā gadījumā publiski nerisini privātās dzīves problēmas. Būsi nedaudz saskumis, meklēsi dzīves jēgu. Kāds zīmes pārstāvis, iespējams, sāks apmeklēt filozofiskus kursus, lai rastu iekšēju harmoniju. Cits, savukārt, būs gatavs savas zināšanas nodot apkārtējiem un uzsāks pedagoga ceļu.

SVARI Nedēļas sākumā tev var tikt piedāvāts interesants projekts, tomēr materiālā situācija var plānus nobremzēt. Otrdien, trešdien daudzas lietas nostāsies savās vietās, iegūsi interesantu informāciju. Tavi panākumi darbā un privātā dzīvē kādam skaudīs, iespējams cilvēki centīsies mest tev sprunguļus riteņos, tomēr centies uz visu raudzīties mierīgi, nenobīsties un turpini iesākto. Nav īstais brīdis materiālas dabas jautājumu risināšanai.

SKORPIONS Pirmdien iespējamas konfliktsituācijas darbā, tomēr saglabājot diplomātiskumu, spēsi ar visu tikt galā. Arī mājas dzīvē šonedēļ var gadīties kādi pārpratumi. Galvenais nepadodies provokācijām, un viss būs labi. Informācija plūdīs no malu malām, tomēr pirms likt to lietā, pārliecinies par avota uzticamību. Jau sākot no trešdienas situācija uzlabosies, darba spējas pieaugs, lieliski organizēsi kā savu, tā kolēģu darbu.

STRĒLNIEKS Ja nedēļas pirmo daļu pavadīsi visai vieglprātīgi, tad sākot no ceturtdienas, centīsies saglābt radītā sekas. Daudz laika pavadīsi kopā ar kolēģiem un interešu cilvēkiem, tādējādi aizvainojot mīļoto cilvēku, kas alks tavas uzmanības. Brīvie strēlnieki meklēs iepazīšanās iespējas, kā izmantojot internetu, tā arī apmeklējot dažādus pasākumus. Brīvdienas pavadīsi aktīvi sportojot, kurš dosies uz kalnu slēpot, kurš apmeklēs sporta zāli.

MEŽĀZIS Ko būsi ieņēmis galvā, to arī īstenosi, tevi nekas nespēs atturēt no plānu realizēšanas. Brīžiem tava rīcība robežosies ar stūrgalvību un sevis pierādīšanu nevis patiesu interesi par veicamo pienākumu. Tā vai citādi profesionālajā jomā iespējamas kardinālas pārmaiņas, arī tad, ja tu nebūsi to ierosinātājs. Visā notiekošajā svarīgi saglabāt kā veselo saprātu, tā arī humora izjūtu. Nedomā par skauģiem un pats par tādu nekļūsti! Svētdien gaidi ciemiņus, esi gatavs pārsteigumam.

ŪDENSVĪRS Šis periods var izvērsties divējādi, ja būsi akurāts, centīgs, tad vari cerēt uz priekšniecības novērtējumu. Tomēr viss var iznākt arī tieši pretēji. Nestrīdies ar kompetentām personām, kā arī nesāc aizstāvēt savu viedokli, ja īsti neesi pārliecināts par tā pareizību. Nepatiks pavadīt laiku mājas četrās sienās, tieksies pēc jauniem apvāršņiem, varbūt nolemsi doties ceļojumā. Kāds, savukārt, iegādāsies daudz dažādas literatūras un brīvdienas pavadīs lasot.

ZIVIS Kopumā veiksmīgs laiks, vari uzsākt jaunas lietas, izcelties kolēģu vidū, tikai nepārvērtē bosa uzslavas un neieslīgsti slinkumā. Kā parasti, labāk veiksies radoši noskaņotajiem zīmes pārstāvjiem. Varbūt tev tiks uzticēts saorganizēt kādu lielu pasākumu. Ja netiec galā, nekautrējies lūgt autoritatīvu personu atbalstu, padomu. Tava otrā pusīte ilgosies pēc kopīgi pavadīta laika, tomēr šobrīd svarīgi iekarot savu vietu profesionālajā vidē.