Astroloģiskā prognoze no 19. līdz 25. jūnijam

AUNS Nedēļas sākumā nav izslēgti finansiāli sarežģījumi. Nekādā gadījumā neiesaisties apšaubāmos darījumos un nespēlē azartspēles! Labi sapratīsies ar darba biedriem, varbūt kopā ar kādu no viņiem dosies komandējumā. Būsi ārkārtīgi komunikabls, tāpēc viegli veidosi jaunus sadarbības kontaktus. Iespējamas arī privāta rakstura iepazīšanās. Svētkos daudz laika pavadīsi kopā ar ģimenes locekļiem, sevišķi gados jaunākajiem.

VĒRSIS Piemērots laiks komercdarbībai, vari parūpēties par firmas imidžu vai dibināt pats savu uzņēmumu. Ja gribi doties kādā izpriecu braucienā, tad ne uz ilgu laiku. Iespējami izdevumi saistībā ar bērnu vajadzībām vai romantiskām attiecībām. Līgo svētkus pavadīsi labā omā un visnotaļ romantiskā garā. Brīvajiem zīmes pārstāvjiem pastāv labas iepazīšanās iespējas. Gada īsākajā naktī droši vari doties papardes zieda meklējumos.

DVĪŅI Pirmdien paudīsi savas jūtas otram cilvēkam un būsi izbrīnīts par viņa atbildes reakciju. Vēlēsies sevi apliecināt jaunā darbības lauciņā vai izcelties sabiedrībā. Esi izlēmīgāks, ja vēlies kaut ko sasniegt, tad šis ir īstais brīdis, lai pacīnītos par labāku vietiņu. Neskatoties uz to, ka darbā uzņemsies papildus saistības, tev vēl atliks laiks, lai pievērstos hobijam. Jāņu laiks paies lustīgi, visticamāk draugu kompānijā vai apmeklējot kādus masu pasākumus.

VĒZIS Visas nedēļas garumā aktuāla būs partnerattiecību joma. Daži nostiprinās esošo sakaru, citi veidos jaunas attiecības. Nav izslēgts, ka daiļā dzimuma pārstāves kādam teiks „jā” vārdu. Savukārt, precētie zīmes pārstāvji tā būs pārņemti ar gatavošanos Līgo svētkiem, ka darba lietas atstās pavisam novārtā. Katrā ziņā darbā nebūtu vēlams darboties vienatnē, labāk dalies savos plānos ar kolēģiem. Veiksies modes pasaules darboņiem.

LAUVA Būsi enerģijas pārpilns, labprāt veidosi kontaktus ar līdzīgu uzskatu cilvēkiem. Izturēsies atklāti un draudzīgi gan ar darba biedriem, gan tuviniekiem, kā arī nedomājot par personīgo labumu, būsi gatavs izrādīt rūpes par citiem. Iespējams, kāda sena draudzība pārvērtīsies dziļākās jūtās. Nedēļas nogalē kļūsi par viesmīlīgu namamāti (tēvu), ar prieku uzņemsi pie sevis Jāņa bērnus. Protams, saņemsi arī gaidīto uzmanību no pretējā dzimuma puses.

JAUNAVA Būsi ambiciozs, bet šoreiz tas nāks par labu, jo liks enerģiski rīkoties un galu galā ļaus sasniegt iecerēto. Ieteicams aktīvi rīkoties, vari doties pie bosa ar priekšlikumiem, vēlmēm. Kāds slepens labdaris tevi nemitīgi atbalstīs. Sākot no ceturtdienas jutīsies nedaudz paguris un svētku organizēšanu atstāsi kāda mājinieka ziņā. Privātā dzīvē gaidāmas labvēlīgas pārmaiņas. Piektdien nepārēdies, arī alkoholu lieto mērenās devās.

SVARI Paaugstināsies tavs radošais potenciāls, zibenīgi spēsi noreaģēt uz notikumiem darbā. Varbūt organizēsi vērienīgu kultūras pasākumu, saistītu ar vasaras Saulgriežiem. Tāpat piemērots brīdis reklāmai, privātsludinājumiem. Privātajā dzīvē tieksies pēc personiskās brīvības. Varbūt tev būs apnicis nemitīgi atskaitīties laulātā drauga priekšā par katru brītiņu, kas netiek pavadīts abiem kopā. Vieglāk klāsies neprecētajiem zīmes pārstāvjiem.

SKORPIONS Šajā nedēļā visi jautājumi galvenokārt saistīsies ar personīgo dzīvi, mazāk darbu. Daudz laika un naudas iztērēsi savu atvasīšu tālākās izglītības nodrošināšanai. Skaidrosi attiecības ar mīļoto cilvēku, bet tā arī netiksiet pie kopsaucēja. Nedēļas nogalē saspringums mazināsies, varbūt tevi pārņems romantisks noskaņojums, kas uzlabos omu abiem. Brīvdienas ieteicams pavadīt pie dabas krūts, noteikti izmanto iespēju apmeklēt īstu lauku pirtiņu.

STRĒLNIEKS Tev patiks ietekmēt cilvēkus un notikumu gaitu, vēlēsies, lai visi spēlē pēc taviem noteikumiem. Klaji demonstrējot savu nostāju vari ne pa jokam sadusmot priekšniecību. Ceturtdien nepaļaujies uz intuīciju, šoreiz tā var pievilt. Organizējot mājiniekiem Līgo svētkus, sapratīsi, ka tev ir ķēriens uz ciemiņu uzņemšanu un pasākumu rīkošanu. Varbūt vari apdomāt, kā šīs dotības izpaust profesionāli? Daži strēlnieki brīvdienas pavadīs citā valstī.

MEŽĀZIS Pirmdien būsi viegli aizvainojams, bet jau sākot no otrdienas kļūsi atklāts, draudzīgi noskaņots, būsi sastopams sabiedriskās vietās. Darbā strādāsi komandā un tās sastāvā gūsi labus panākumus. Tai pat laikā domas vairāk kavēsies pie privātās dzīves un gaidāmajiem svētkiem nevis strādāšanas. Nostiprināsies precēto Mežāžu laulības saites, iespējams, pateicoties bērniem un kopīgi pavadītajiem brīžiem apgūstot Jāņu tradīcijas ģimenes lokā.

ŪDENSVĪRS Būsi pārgalvīgs it visā, gan stāstā par iepazīšanos, gan darba reformu sakarā, kā arī atrodoties pie auto stūres. Skaties, ka neiebrauc tādos brikšņos, no kuriem nespēsi tikt ārā bez citu palīdzības. Svētku laiku pavadīsi jo sevišķi dedzīgi, flirtēsi uz nebēdu un būsi pilnīgi pārliecināts, ka atradīsi papardes ziedu. Tai pat laikā zvaigznes saka, lai labāk paliec mājās, vismaz svētku naktī, citādi iekulsies nepatikšanās. Patiks labi paēst, neatteiksies arī no sīvā.

ZIVIS Nedēļas sākumā veiksies darbā, nav slikts laiks jaunu ideju iemiesošanai dzīvē, sevišķi veiksies radošo profesiju pārstāvjiem. Arī privātā jomā vēlēsies darboties kā uz skatuves - nedaudz teatrāli. Jāņu vakarā, iespējams apmeklēsi kādu pasākumu un iemīlēsies no pirmā acu skata. Daži pat kritīs kārdinājumā un pārkāps svētās laulības saites, lai nodotos erotikas priekiem. Daiļā dzimuma pārstāves lielu vērību veltīs jaunu tērpu iegādei.