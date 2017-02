Astroloģiskā prognoze no 20. līdz 26.februārim

Atslēgvārdi horoskopi

AUNS Darbā risināsies svarīgi notikumi, tomēr tev visā tiks novērotāja loma. Tevi tracinās, ka nespēj ietekmēt situāciju un svarīgi lēmumi tiek pieņemti bez tavas ziņas. Pārāk nesatraucies, jo gala rezultātā viss nokārtosies tev labvēlīgi. Līdzīgi kā pagājušajā nedēļā aktuāli būs materiālas dabas jautājumi. Naudas netrūks, drīzāk otrādi, tomēr lieli tēriņi vienalga nav ieteicami. Brīvdienās par katru cenu gribēsi kādam iepatikties.

VĒRSIS Tevi sarūgtinās kāda cilvēka rīcība vai attieksme pret tevi. Nedēļas sākumā sarosīsies nelabvēļi, un kas nejaukākais, ka viņi rīkosies aizmuguriski, slepeni nevis pateiks tev acīs ko domā. Labāk klāsies tiem vēršiem, kas nesen iepazinušies, viņu pozitīvā enerģētika spēs stāties pretī visām negācijām. Nebremzē savas jūtas, ļausies arī intīmai kaislei! Svētdien patiks pavadīt laiku tuvinieku vidū. Vari iegādāties jaunu telefonu, datoru.

DVĪŅI Labs laiks, lai parūpētos par savu karjeru. Vari nākt klajā ar interesantiem priekšlikumiem, paaugstināt kvalifikāciju un apmācīt gados jaunākos kolēģus. Iespējams, nokārtosies kāda sena lieta, par ko jau biji piemirsis. Svarīgus darījumus labāk kārtot klātienē nevis pa telefonu. Dodoties komandējumā, nepiemirsti paņemt līdz kādu dokumentu. Būsi priecīgs iegūstot jaunus paziņas, tomēr atrodi laiku arī bijušajiem draugiem. Varbūt nonāksi ļaužu valodās.

VĒZIS Beidzot pievērsīsies savām interesēm, varbūt pat dosies ceļojumā vai vismaz paņemsi kādu lieku brīvdienu. Interesēsies par ezoteriskām tēmām, apsvērsi iespēju pamācīties kādos atbilstošos kursos. Apciemojot svešas valstis, aizrausies ar vēsturisku vietu apmeklēšanu. Sestdien vēlēsies aplaimot mīļoto cilvēku, sagādājot viņam kādu pārsteigumu un izrādot pastiprinātu uzmanību. Kaut arī māja neprasa remontu un pārkārtojumus, tu domāsi citādi.

LAUVA Būsi iejaukts kādā skandālā, varbūt pat nonāksi avīžu slejās, tomēr tev no visa ne silts, ne auksts. Tā vien šķiet, ka tev pat baudu sagādās šāda veida uzmanības piesaistīšana. Precētajiem uguni visam piešķils partnera greizsirdība, vārdu sakot, garlaicīgi nebūs ne mirkli. Var gadīties, ka brīvdienu plānus izjauc kādi negaidīti notikumi darbā. Tomēr tu būsi tikai priecīgs, ja varēsi izrauties no ikdienas un pabūt cilvēkos. Patiks labi paēst, bet gatavot gan negribēsi.

JAUNAVA Priekšniecība tev uzticēs kāda svarīga pasākuma organizēšanu. Līdīsi vai no ādas ārā, lai viss būtu perfekti un tev tik tiešām izdosies atstāt labu iespaidu. Veiksies radošo jomu pārstāvjiem un ar skaistumkopšanas jomu saistītajiem. Piemērotā brīdī vari izteikt kādu svarīgu piedāvājumu savai otrai pusītei, saistībā ar kopdzīves uzsākšanu vai saderināšanos. Nekautrējies atklāt jūtas, sevišķi, ja esat jau sen pazīstami.

SVARI Mīlas un romantikas nedēļa, kurš iepazīsies, kurš pilnveidos esošās attiecības. Patiks gan saņemt uzmanību, gan sagādāt prieku otram cilvēkam. Nopietno profesiju pārstāvjiem būs pagrūti koncentrēties darbam, kamēr radošie cilvēki teju vai staros, jo idejas plūdīs kā no pārpilnības raga. Apmeklēsi dažādus kultūras pasākumus, iespējams, pat dosies uz citu valsti, lai pabūtu kādā koncertā. Bagātināsies, iepazīstot jaunus cilvēkus un citu tautu kultūru.

SKORPIONS Kaut arī tev prātā būs tikai darbs un karjera, zvaigznes iesaka veltīt uzmanību laulātajam draugam. Savukārt, tie, kuriem tāda vēl nav, varētu padomāt – kāpēc tā? Intīmajā jomā var pietrūkt rozīnītes. Tātad, sāc aktīvāk darboties privātajā sfērā, gan jau ar profesionālo jomu viss sakārtosies pats no sevis. Dari to, ko vēl nekad neesi mēģinājis, nebaidies eksperimentēt. Gribi dejot, sportot, kāpt kalnos vai apmeklēt meditācijas…uz priekšu!

STRĒLNIEKS Nedēļas sākumā dosies kādā netālā braucienā, visticamāk, pilnīgi negaidītā. Beidzot nokārtosies sens konflikts ar kolēģi, kas darba atmosfēru padarīs patīkamāku. Tieksies pēc jaunām zināšanām, kontaktiem, kāds apsvērs cita darba iespējas. Veiksies ar pedagoģijas jomu saistītajiem, bet arī privātā kontekstā saistīs bērni, viņu audzināšanas pasākumi. Tā piemēram, sieviešu kārtas pārstāves aizdomāsies par ģimenes pieaugumu.

MEŽĀZIS Viss sāksies tik daudzsološi, tomēr turpinājums vairs nebūs iepriecinošs. Iecerētais darbā var neizdoties no tevis neatkarīgu apsvērumu dēļ, arī jaunie kontakti it kā vilinoši, tomēr var pievilt. Nāksies vien paļauties uz savām zināšanām, pieredzi, pārbaudītām vērtībām. Ja neesi firmas īpašnieks, kam jālauza galva, kā tikt ar visu galā, prātīgāk būtu doties sen pelnītā atpūtā, neuzskatot to par bēgšanu no grimstoša kuģa. Arī pievēršanās hobijam palīdzēs izvēdināt galvu.

ŪDENSVĪRS Tevi gaida neparasti panākumi, ja vien izmantosi savu oriģinalitāti un iesi vēl neiemītas taciņas. Brīžiem šķitīs, ka veiksme novēršas, tomēr tas būs tikai kārtējais pārbaudījums. Neslinko un parādi sev un apkārtējiem uz ko patiesībā esi spējīgs. Aizraus aromterapija, varbūt pat sāksi to apgūt. Tava otrā pusīte attiecībā uz bērna audzināšanu būs citās domās nekā tu, tomēr nesāciet savas domstarpības apspriest atvasītes klātbūtnē. Uzzināsi, ka esi vinnējis kādā konkursā.

ZIVIS Nedēļa paies nemanot, daudz darba, dažādu pienākumu, kur nu vēl hobiji un privātā dzīve. Attapsies tikai piektdien, kad tevi no ikdienas burtiski izraus kāda drauga zvans. Galvenais saglabā dzīvesprieku, lai kas arī notiktu. Kāds atklās sevī teju vai rakstnieka dotumus, katrā ziņā patiks savas domas noformulēt uz papīra, pat, ja tā būs tikai dienasgrāmata. Brīvdienās pēkšņi kļūsi netipiski akurāts un praktisks, prātosi, kā labāk pielietot savus finanšu līdzekļus.