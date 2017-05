Astroloģiskā prognoze no 22. līdz 28. maijam

Atslēgvārdi horoskopi

AUNS Beidzot būsi saņēmies veikt pārmaiņas savā dzīvē. Ja vēlies veiksmīgi veidot karjeru, rēķinies, ka nāksies pielāgoties nemitīgi mainīgajiem apstākļiem. Lielāku vērību piegriez attiecību veidošanai ar kolēģiem, iespējams no kāda tev būs ko pamācīties. Tev uzticēto noslēpumu, glabā, lai tur vai kas! Privātā dzīvē izbaudīsi koķetēšanas un īslaicīgu simpātiju posmu. Finanšu līdzekļus tērē ar apdomu.

VĒRSIS Būs daudz darba, tāpēc izvērtē situāciju un sakārto pienākumus prioritārā secībā. Par savām iecerēm daudz nerunā, labāk strādā pie to sasniegšanas. Materiāls atalgojums nāks kā gluži likumsakarīgs rezultāts pēc kārtīgi veiktā uzdevuma. Iespējams, pārāk prasīgi attieksies pret kolēģiem vai padotajiem. Diemžēl neviens no mums nav ideāls, un arī tev piemīt kāda vājība. Pamēģini paraudzīties uz sevi no malas.

DVĪŅI Apskaužot to, kas pieder citiem vai ko tie sasnieguši, tu tikai velti tērē laiku, kuru varētu izmantot sevis pilnveidošanai. Veiksies tirdzniecībā strādājošajiem, realizēsi lielus preču apjomus. Kāds Dvīnis domās par sava biznesa uzsākšanu. Iespējams, būsiet samierinātājs starp diviem kolēģiem, kas nekādi nespēs sastrādāties. Neaizmirsti citiem dotos solījumus! Brīvdienās tevi vilinās atpūta vienatnē, jo tad varēsi veltīt laiku tikai sev un darīt tikai to, kas tev pa prātam.

VĒZIS Jutīsi, ka nepieciešams papildināt savas zināšanas, jo ne visos jautājumos jutīsies kompetents. Nāksies ļoti iedziļināties, lai izprastu dažu cilvēku rīcību. Trešdien pret ienākošo informāciju attiecies piesardzīgi. Nedēļas nogalē liktenis pret tevi būs labvēlīgs, saņemsi materiāli patīkamu pārsteigumu. Bērni gribēs ar tevi izrunāt sasāpējušus jautājumus. Svētdien pilnībā aizmirsti par darbu un atpūties, kā vien sirds kāro.

LAUVA Tava neticība saviem spēkiem arī šajā nedēļā traucēs normālu darbu. Pārstāj apšaubīt savus lēmumus, ja gribi izkustēties no stinguma punkta. Iespējams, ka pienākuma dēļ nāksies atteikties no kāda pasākuma vai izpriecām. Var ciest mīlas joma. Precētajiem problēmas sagādās bērnu audzināšanas jautājumi. Veiksies radošajām Lauvām. Sapņi var būt zīmīgi. Brīvdienās paliec mājās, kāds ļoti vēlēsies tevi satikt.

JAUNAVA Skaitīsi minūtes, jo liksies, ka nedēļa velkas veselu mūžību. Ja atklāsi savas vājās vietas, kāds tās var izmantot pret tevi. Esi draudzīgs attiecībās ar kolēģiem, sniedz viņiem atbalstu. Mēģini iztikt bez liekām kredītsaistībām, esi pacietīgāks un tālredzīgāks. Ceturtdien tavs kritizētāja gars sprauksies ārā pa visām vīlēm, jutīsi sevī mostamies arī radošo garu. Neturi sveci zem pūra, nekad nav par vēlu sākt ko jaunu savā dzīvē.

SVARI Uzzināsi daudz kā jauna, pie kam pat pats par sevi. Tomēr izzināšanas process vēl nebūt nav galā. Izkristalizē savus nākotnes plānus, lai radītu skaidru vīziju, uz kurieni dodies. Saved kārtībā finanšu jautājumus. Tava smalkā gaume būs apskaužama. Gaidāma jauna romantiska aizraušanās. Prieku sagādās kopīgu plānu kalšana ar mīļoto cilvēku. Esi aktīvs dalībnieks sabiedriskos pasākumos, neizlaid drauga viesības.

SKORPIONS Skaidri zinās, ko šobrīd vēlies, un neviens tevi nespēs no tā atrunāt. Veiksi lielus pirkumus, iespējams, tas būs nekustāmais īpašums. Par sevi radīsi pretrunīgus viedokļus un iespaidu. Izslēdz no savas ēdienkartes pārāk treknus ēdienus. Veidosi labas attiecības ar pretējā dzimuma pārstāvjiem, toties būs grūti rast kopīgu valodu ar bērniem. Noteikti nepārstāj censties! Svētdien rīkosi saviesīgas vakariņas.

STRĒLNIEKS Rādi līdzcilvēkiem savu īsto seju, neliekuļo un esi dabisks. Ja ilgi nekavēsies ar lēmumu pieņemšanu, vienmēr būsi īstajā vietā un laikā, gūsi panākumus. Darba devējs tev piedāvās doties komandējumā. Ja neesi apmierināts ar savu ārieni, vērsies pie stilista! Būsi laimes pārpilns no mīlas. Arī tie, kas jau sen precējušies, baudīs atkārtotu medus mēnesi. Brīvdienās būs grūti ko izplānot.

MEŽĀZIS Dzīvosi pastāvīgā laika trūkumā. Pabeidz iesākto, un tikai tad ķeries pie kā jauna, citādi viss paliks pusratā. Mežāžiem vadītājiem nāksies palauzīt galvu par ienākumu palielināšanu. Ieteicams pievērsties sportiskām aktivitātēm, kā arī baudīt relaksējošas procedūras. Nedēļas nogalē tava prioritāte būs tuvinieku ērtības, labsajūta. Kāds sens draugs ar savu pēkšņo ierašanos tevi pamatīgi pārsteigs.

ŪDENSVĪRS Ieteicams vairāk vērības veltīt darbam, sabiedriskai dzīvei, lai mazāk laika atliktu domām par kādu rūgtu mirkli partnerattiecībās. Tu būsi nedaudz saskumis, apātisks. Mīļotais cilvēks šonedēļ nekādi nespēs sniegt atbalstu, jo jūsu domas nesaskanēs gandrīz nevienā jautājumā. Brīvdienas vēlams pavadīt pie dabas krūts, tev nepieciešams laiks enerģijas uzkrāšanai.

ZIVIS Pirmdien būs tieksme dramatizēt situāciju. Pamatīgi izbrīnīs kāda kolēģa rīcība, varbūt viņš centīsies tevi apmelot. Pretējā dzimuma pārstāvji sagādās ne vienu vien pārsteigumu. Ne vienreiz vien šonedēļ sajutīsi pagurumu, labākās zāles pret to būs pastaiga svaigā gaisā vai fiziskas nodarbības. Skumju brīdī dodies pie cilvēka, kas spēj tevi uzklausīt. Brīvdienās neatņem laiku ģimenei, esiet kopā!