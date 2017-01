Astroloģiskā prognoze no 23. līdz 29. janvārim

Atslēgvārdi horoskopi

AUNS Būsi superīgā omā, jo viss kam vien ķersies klāt, ies no rokas. Attiecības, kas sākumā likās kā flirts, izrādīsies noturīgas un aizraujošas. Kāds apsvērs domu uzsākt kopdzīvi. Arī darba jautājumu kārtošanai veiksmīgs periods, kā redzi, melnā josla tavā dzīvē ir beigusies. Brīvo laiku izmanto fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā - slēpo, apmeklē slidotavu vai dodies garākās pastaigās. Vienīgais, ģērbies atbilstoši laika apstākļiem, “šikosi” vēlāk.

VĒRSIS Nedēļas sākumā būs grūti koncentrēties darbam, domas klīdīs tālēs zilajās. Varbūt sapņosi par atpūtu siltajās zemēs kopā ar mīļoto cilvēku. Labprāt pavadīsi laiku vienatnē vai divvientulībā, bet skaļa burzma nebūs priekš tevis. Sākot no ceturtdienas tavs prāts vairāk nesīsies uz izklaidi, daži vērši gatavosies ķīniešu Jaunā gada svinībām, kas notiks 28. janvārī. Patiks uzņemt viesus, gatavot eksotiskus ēdienus un veikt dažādus svētku rituālus.

DVĪŅI Esi piesardzīgs it visā ko veic, lai izvairītos no pārpratumiem. Pēc iespējas samazini tempu un viss būs OK. Vari plānot kādas darbības, pat neizejot no mājas. Sevišķi veiksmīgs laiks ar žurnālistiku saistītajiem zīmes pārstāvjiem. Darbā iespējamas no tevis neatkarīgas izmaiņas, kas sākotnēji biedēs, bet vēlāk tīri labi apmierinās. Uzņemsi savā namā ietekmīgu personu, centīsies visādi izpatikt, tomēr izrādīsies, ka cilvēks ir pavisam vienkāršs un neprasa īpašu attieksmi.

VĒZIS Galvenais šo nedēļu nodzīvot harmonijā ar sevi un apkārtējiem. Līdzko sāksi uzstādīt prasības vai izvirzīt pretenzijas, tieši to pašu saņemsi pretī. Privātajā dzīvē veiksies vieglāk, bet pie darba problēmām nāksies pasēdēt ilgāk. Brīvajā laikā vēlams apmeklēt kādu kultūras pasākumu, paplašināt redzesloku. Tava otrā pusīte visādi centīsies izpatikt, sagādāt tev pārsteigumu, iespējams, saņemsi necerētu dāvanu. Kāda cilvēka intrigas nedaudz sarežģīs dzīvi.

LAUVA Pieaugs tavs dzīvesprieks, enerģētiskais potenciāls, spēsi aizraut un iedvesmot masas. Darbā tev radīsies sekotāji, atbalstītāji, pie kam no to cilvēku loka, kur vismazāk gaidīji. Labs laiks, lai uzsāktu sarunas ar priekšniecību par algas pielikumu. Tomēr neatkarīgi no šī brīža materiālā stāvokļa, būsi gatavs tērēties skaistām lietām, viesu uzņemšanai un komforta baudīšanai. Varbūt nolemsi, ka svētku nekad nav par daudz un sestdien draugu lokā sagaidīsi ķīniešu Jauno gadu.

JAUNAVA Nebūsi pats sev saimnieks, visi centīsies tev kaut ko uzspiest, pamācīt, ieraut savās aktivitātēs. Protams, no visiem piedāvājumiem atteikties nevajag, bet arī pakļauties ikviena iegribām, ne tik! Laiks piemērots, lai kaltu nākotnes plānus, kā arī pabeigtu iesāktās lietas, jo tikai tā var virzīties uz priekšu. Vieglāk būs darboties vienatnē, varbūt pat vari paņemt kādu brīvu dienu, lai sakoncentrētos. Esi piesardzīga ar alkohola lietošanu.

SVARI Sitīs tava zvaigžņu stunda, jau atkal veiksies un piepildīsies ieceres. Tev atliks vien sapņot, vēlēties un daudz kas nokārtosies it kā pats par sevi, bez smagas cīņas. Sieviešu kārtas pārstāves saņems nedalītu uzmanību, pie kam ne tikai no savas otrās pusītes, bet arī citiem vīriešiem. Greizsirdību izraisīt gan nevajadzētu, bet šķiet, ka arī tas tev tiks piedots! Brīvajiem svariem pastāv labas iepazīšanās iespējas. Brīvdienās vari iepirkties.

SKORPIONS Iespējams, nedēļas laikā tev būs jāpiedalās dažādās prezentācijās vai tās jārīko. Tēriņi būs neizbēgami, tomēr vēlāk atmaksāsies, tāpēc neskopojies! Gaidāmas tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, varbūt sākotnēji tu viņus nepieņemsi vai neizpratīsi, bet jau drīz kļūsit par labiem draugiem. Kas attiecas uz privāto dzīvi, tad nolemsi kādu laiku padzīvot viens, varbūt dosies komandējumā vai kā citādi risināsi kopīgās dzīves vietas jautājumu.

STRĒLNIEKS Tavs šarms pieaugs, jau ar smaidu vien panāksi vēlamo kā darba, tā privātajās lietās. Sakārtosies jautājumi, kas jau sen tev nelika mieru, būsi atkal dzīvespriecīgs un pulcēsi ap sevi domubiedrus. Laulātais draugs ne tikai atzīs savu kļūdu, bet vēl sagādās tev patīkamu pārsteigumu kā kompensāciju par nodarīto. Iespējams, tevi gaida ceļojums vai dārga dāvana. Kāds piedalīsies kompānijas rīkotajās sporta spēlēs vai boulinga mačā.

MEŽĀZIS Ja tev ir kādas ieceres saistībā ar jauniem projektiem, nebaidies tās apspriest ar bosu vai realizēt dzīvē, ja tev ir tādas pilnvaras. Arī privātie sapņi var ieraudzīt dienas gaismu, ja vien tu ļausi vaļu fantāzijām un atlaidīsi materiālo pasauli. Ar kādu cilvēku izveidosies attiecības, kuras pagaidām nespēsi definēt. Labs laiks veselības sakārtošanai, vari apmeklēt SPA vai uzsākt sulu kūri, katrā ziņā profilaktiski pasākumi ļaus izvairīties no saslimšanas.

ŪDENSVĪRS Būsi atklāts, draudzīgs, saveidosi jaunus kontaktus. Tomēr raugi, lai kādas attiecības nekļūtu pārāk familiāras, jo tas traucēs pienākumu veikšanai. Uzlabosies materiālais stāvoklis, kas ļaus baudīt dzīvi. Ja būsi sekmīgi sakārtojis darba lietas, labprāt kopā ar draugiem dosies kādā izbraukumā. Varbūt apciemosi slēpošanas bāzi vai kādu viesu namu, lai nosvinētu ķīniešu Jauno gadu vai pats savu dzimšanas dienu.

ZIVIS Nedēļas sākumā vēlams pievērsties darba jautājumu kārtošanai, sevišķi, kas attiecas uz administratīvo pusi. Labāk veiksies radošajiem zīmes pārstāvjiem nevis ar lietvedību saistītajiem. Piemērots laiks pirkumu veikšanai, tomēr neiztērē visu naudu! Ja tev ir bērni, noteikti pavadi laiku kopā apmeklējot kultūras pasākumus, bet pašiem mazākajiem patiks, ja palasīsi priekšā iemīļoto grāmatiņu. Arī tev nenāks par sliktu iegādāties jaunu literatūru.