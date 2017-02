Astroloģiskā prognoze no 6. līdz 12. februārim

Atslēgvārdi horoskopi

AUNS Nedēļas sākums piemērots dažādu formalitāšu kārtošanai. Tevī modīsies iekšējais taisnības cīnītājs. Zīmīgs periods tiem Auniem, kuri saistīti ar jurisprudenci, cilvēktiesību aizstāvību. Kopumā šonedēļ lieliski pratīsi panākt savu. Vari slēgt dažādus līgumus, tikties ar sadarbības partneriem. Darba nedēļas izskaņā ieteicams samazināt darba apgriezienus, lai nepārpūlētos. Velti vairāk laika ģimenes dzīvei, jo īpaši mīļotajam cilvēkam. Brīvdienās vari ļauties tīkamai atpūtai, izbaudīt ko nebijušu.

VĒRSIS Tev galvenais šonedēļ būs saglabāt mieru un sev raksturīgo nosvērtību. Pacietība un spēja nezaudēt mērķa izjūtu var tikt pakļauta nopietnai pārbaudei. Nāksies izrādīt patiesu pašaizliedzību un disciplinētību. Sarežģījumus šonedēļ sekmīgāk izdosies risināt nestandarta metodēm. Centies uz visu paraudzīties no cita, filozofiska viedokļa. Tas palīdzēs saprast kopsakarības un ātrāk atrast, novērst trūkumus. Nedēļas izskaņa solās būt romantiska un atmiņā paliekoša.

DVĪŅI Der apzināties, ka steiga un aizmāršīgums var jūtami iedragāt tavu reputāciju, pat veicināt finansiālus zaudējumus. Esi apdomīgāks arīdzan ar dotajiem solījumiem. Slēdzot līgumus, rūpīgi izlasi, kas rakstīts ar maziem burtiem un nekrīti saldo solījumu slazdā! Šī nedēļa veiksmīgāka izrādīsies tiem Dvīņu zīmes pārstāvjiem, kuri saistīti ar mākslu, modi, izklaidi. Tev patiks būt cilvēkos, piedzīvot pārmaiņas, iespaidu dažādību. Svētdiena būs kā radīta, lai dotos ciemos.

VĒZIS Esi kritiskāks attiecībā uz sadarbības partneru izvēli, rūpīgāk ieklausies savā intuīcijā. Der apzināties, ka pirmais iespaids par cilvēkiem būs tas precīzākais! Šonedēļ tieši veiksme spēlēs lielu lomu. Ja reiz rodas kāda necerēta izdevība, noteikti to izmanto. Ja būs nepieciešams, tad zini, ka draugi un tuvinieki būs gatavi nākt tev palīgā - atbalstīs gan morāli, gan materiāli. Saskarsmē ar mīļoto lietas ritēs gludi, ja vien neļausi savai pārliekajai emocionalitātei radīt liekus sarežģījumus.

LAUVA Veselība var prasīt vairāk uzmanības nekā ierasts. Mēģini ieturēt regulāras ēdienreizes un pievērsies fiziskām aktivitātēm. Īpaši labvēlīgs būs baseina un pirts apmeklējums. Darba lietās nozīmīgāks nedēļas vidus, kad iespējams, risināsies ar tavu karjeras kāpumu saistīti jautājumi. No tavas puses tiks prasīts gan pašaizliedzīgums, gan apķērīgums, gan arīdzan labas oratora dotības. Brīvdienās gribēsi baudīt sava darba augļus, priecēt tuviniekus ar dažādiem pārsteigumiem.

JAUNAVA Ja vien būsi gana pacietīgs un vajadzīgajā brīdī spēsi aizstāvēt savas intereses, par panākumiem nebūs jāsūdzas. Nebaidies uzņemties iniciatīvu, izrādīt līdera īpašības. Ja tev šonedēļ jāparaksta kādi svarīgi līgumi, labāk to darīt trešdien vai ceturtdien. Kārtojot visa veida juridiskos jautājumus, liec lietā sev piemītošo pedantiskumu un smalko attieksmi pret katru niansi. Ģimenes dzīvē esi nedaudz maigāks, ne visu varēsi panākt ar stingru vārdu. Attiecībās ar mīļoto prasīsies vairāk maiguma, romantisma.

SVARI Zīmīga nedēļa Svariem, kuri strādā finanšu un apdrošināšanas lauciņā. Lieliski sapratīsies ar apkārtējiem, gūsi viņu atzinību un simpātijas. Kādu aizraus filozofiski un ezoteriski jautājumi. Vēlme meklēt savu vietu dzīvē, var novest tevi pie astrologa apmeklējuma. Mīlas frontē vēlēsies pārmaiņas, taču var pietrūkt izlēmības tās īstenot. Nedēļas nogalē vēlams būt piesardzīgākam ar uzdzīvi. Ja iespējams, atturies no alkohola lietošanas.

SKORPIONS Tevī radīsies vairāki jautājumi, kuri burtiski neliks mieru ne dienu, ne nakti. Lai kliedētu uzmācīgās domas, izrunājies ar kādu uzticamu un dzīves pieredzes bagātu cilvēku. Iespējams, kāds no radinieku loka var izrādīties vajadzīgais “dzīves skolotājs”! Darba vidē iespējamas domstarpības ar kolēģiem. Ja nepiekrīti kāda viedoklim, labāk vienkārši pasmaidi un noignorē lietas, kuras tev nav pieņemamas. Tavas atvasītes vairākkārtīgi var dot mājienus, ka viņām ir kas runājams ar tevi.

STRĒLNIEKS Zināmas galvassāpes var sagādāt darba lietas, kuras sāks vīties kopā ar privāto jomu. Šonedēļ nevajadzētu kārtot ģimenes biznesa lietas, aizdot radiem naudu, kā arī pamācīt ģimenes locekļus kā un cik kuram tērēt savu naudu. Esi draudzīgs un sniedz padomus tikai tad, kad tos tev kāds patiesi lūdz. Darbam daudz veiksmīgāka būs nedēļas otrā puse, kurā tev var izdoties uzlabot savus ienākumus. Vienīgi, seko, lai visas juridiskās formalitātes tiktu rūpīgi ievērotas!

MEŽĀZIS Būsi lieliskā noskaņojumā. Labprāt dosi kādam padomu, iesaistīsies labdarības akcijā vai kā citādi palīdzēsi grūtībās nonākušajiem. Profesionālajās lietās viss ritēs savu, nesteidzīgo gaitu. Tev vien atliks parūpēties, lai ikdienas darbi ir padarīti, neviens tevi ar papildus pienākumiem neapgrūtinās. Šī varētu būt zīmīga nedēļa tiem Mežāžiem, kuri bauda brīva cilvēka statusu, jo pie apvāršņa var parādīties kāds, kurš iekaros tavu sirdi!

ŪDENSVĪRS Būsi tā aizrāvies ar kāda projekta īstenošanu, ka neko citu izņemot darbu nemanīsi. Taču pārmērīgi koncentrējoties kaut kam vienam, tavi panākumi var mazināties. Tieši daudzveidība, kontakti ar jauniem domubiedriem palīdzēs tev gūt jaunus iedvesmas krājumus. Nav izslēgts, ka radīsies iespēja doties komandējumā vai paplašināt savu zināšanu loku. Tu ātri vien apgūsi jaunas iemaņas, spēsi apstrādāt lielu informācijas daudzumu. Apkārtējie labprāt ieklausīsies tevī, ņems vērā tavas norādes, ieteikumus.

ZIVIS Neļauj tādām negācijām kā greizsirdība, šaubas, neuzticēšanās iedragāt attiecības ar tuviem un tev svarīgiem cilvēkiem. Ja rodas stresa brīži, centies tajos koncentrēties pozitīvajam, tikt vaļā no spriedzes, pateicoties fiziskām nodarbēm. Šī nedēļa zīmīgāka tiem Zivs zīmes pārstāvjiem, kuri darbojas radošajā pasaulē, it īpaši, gleznotājiem un mūziķiem. Mājas lietās viss būs atkarīgs no tavas spējas pielāgoties, pieņemt savādāku viedokli. Iespējams, ka tavi dzīves uzskati var atšķirties no bērnu viedokļa.