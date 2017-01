Astroloģiskā prognoze no 9. līdz 15. janvārim

Atslēgvārdi horoskopi

AUNS Pirmdien nav izslēgtas materiālas neveiksmes. Iespējams, nespēsi ar kādu vienoties vai saprasties. Tev nepieciešams izvēlēties jaunu, neordināru stratēģiju, lai izkustinātu lietas no vietas. Trešdien piemērots laiks, lai parūpētos par savu ģimenes dzīvi. Vari saderināties, uzsākt kopdzīvi vai vienkārši atzīties savās jūtās mīļotajam cilvēkam. Nedēļas nogalē patiks atrasties domu biedru lokā. Varbūt meklēsi draugu palīdzību vai otrādi. Noteikti atrodi laiku atpūtai.

VĒRSIS Nedēļas sākumā kāda cilvēka intrigas var patraucēt ierasto dienas kārtību. Izdosies darba pārrunas, tomēr nepieņem sasteigtus lēmumus. Tev uzticēs pārstāvēt firmu kādā prezentācijā. Tavs optimisms iedvesmos apkārtējos, visi tieksies pēc tavas sabiedrības. Labvēlīgs laiks iepirkumiem, naudas ieguldījumiem. Iespējams, vēlēsieties pārtraukt kādas attiecības, bet nezināsi kā to paziņot otram cilvēkam. Savukārt, tie, kuri jūtas vientuļi, varbūt brīvdienās sastaps kādu radniecīgu dvēseli.

DVĪŅI Varbūt tev būs nepieciešams ietekmīgu cilvēku atbalsts, lai atrisinātu sasāpējušus jautājumus, kas jau ilgu laiku nedod mieru. Zvaigznes brīdina, ka pārbaudījumu periods vēl nav beidzies. Trešdien ievedīsi savu kārtību mājās un darbā. Ja kāds rīkosies pretēji tavām vēlmēm, būsi apvainojies līdz sirds dziļumiem. Labs laiks audzināšanas pasākumiem, attiecību skaidrošanai. Saglabā takta izjūtu, sarunājoties ar gados vecākiem cilvēkiem.

VĒZIS Reformu laiks, darbā būs sajūtamas pirmās pārmaiņu vēsmas. Ideju būs daudz, bet ne visas noderīgas. Šonedēļ nebūtu ieteicams pārāk uzticēties intuīcijai un nekādā ziņā nedod vaļu emocijām. Ja esi vadītājs, vēlams izrunāties ar partneriem vai padotajiem par firmas tālāko likteni. Netērē personīgo naudu firmas vajadzībām, tavu cēlo soli neviens nenovērtēs. Tev būs tieksme tērēties, tāpēc labāk ej veikaliem apkārt ar līkumu. Ja vari iztikt bez kādas lietas, tad labāk pagaidām atliec tās iegādi.

LAUVA Varbūt tev piedāvās jaunu amatu. Neesi sīkumains, pedantisks, tādā veidā autoritāti neiekarosi. Kāds ģimenes loceklis vēlēsies izkratīt sirdi. Sākot no nedēļas vidus Lauvas sievietes izjutīs pastiprinātu pretējā dzimuma uzmanību. Nav izslēgts, ka dažas iesaistīsies jaunās mīlas dēkās. Darbā nespēsi objektīvi novērtēt situāciju, jo galvā šaudīsies domas par atpūtu, izklaidi un mīlestību. Nebūtu vēlams daudz laika pavadīt pie datora, sargi redzi!

JAUNAVA Nedēļas sākumā neķeries pie lietām, kas prasa lielu koncentrēšanos. Varbūt pazaudēsi kādu vērtīgu lietu izklaidības pēc. Lai izvairītos no saslimšanas, ieteicams pēc iespējas mazāk apgrozīties sabiedrībā. Tev izdosies parādīt savas intelektuālās un radošās spējas, ja vien pats spēsi noticēt savam talantam. Vari mācīt jaunākos kolēģus, bet neesi uzstājīgs. Izvairies no gadījuma sakariem, nejaušas iepazīšanās nesīs tikai postu. Daudz lasīsi, bet nekādu labumu negūsi.

SVARI Attiecībās ar kolēģiem iespējamas domstarpības. Izvairies no saskares ar pretēju uzskatu cilvēkiem. Iekurini kamīnu vai dedzini sveces, lai mājoklī ienāk dzīvesprieks un enerģija. Vari iegādāties mājdzīvnieku, bet, ja tev tāds jau ir, gūsi daudz prieka viņu aprūpējot. Piektdien vari publicēties, uzstāties, reklamēt savu darbu vai preces. Ikdienas pienākumi būs neinteresanti, bet tu pratīsi visu pārvērst par izrādi, pat trauku mazgāšanu.

SKORPIONS Darbā būsi miegains, vēlēsies pēc iespējas ātrāk visu pabeigt un doties prom. Iespējami materiāli zaudējumi ārēju faktoru iedarbības dēļ. Ja vēlies izvairīties no problēmām, nesāc nevienu kritizēt un nedalies savos plānos. Esi diplomātisks, bet, ja šķiet, ka šāda rakstura īpašība tev nemaz nepiemīt, tad izmanto starpnieka pakalpojumus. Skorpionu sievietes būs vēl aizņemtākas par stiprā dzimuma pārstāvjiem. Nav vēlamas nakts izpriecas.

STRĒLNIEKS Meklē iespējas nostiprināt savas pozīcijas darbā, neatdod vadības grožus kādam citam. Vēlams sākt jaunus darbus, nebaidoties no riska elementiem. Otrdien noslēgtās vienošanās būs veiksmīgas, nesīs peļņu. Enerģētiski spēcīga diena, esi aktīvs, tad ieceres piepildīsies. Subjektīvs spriedums kādā lietā var radīt negatīvas sekas. Pieaicini speciālistus, cilvēkus no malas, ja nespēj pieņemt lēmumu. Vari iegādāties apģērbu, apavus. Esi piesardzīgs darbojoties ar asiem priekšmetiem.

MEŽĀZIS Vēlams darboties izmantojot pārbaudītas metodes, vari atļauties būt konservatīvs. Kārtojot dokumentus iespējamas kļūdas, tāpēc esi vērīgs. Personīgajā dzīvē iespējami patīkami notikumi, jauni pavērsieni. Varbūt atjaunosi senas attiecības vai uzsāksi jaunas. Mīlas joma nebūt neieņems pēdējo vietu šīs nedēļas plānos. Piektdien nav vēlams dot padomus vai ieklausīties tajos. Centies norobežoties no uzmācīgām personām vai domām.

ŪDENSVĪRS Saņemsi kādas ziņas, kas sarežģīs tavas attiecības ar apkārtējiem. Centies neko neturēt noslēpumā, esi atklāts vismaz pret laulāto draugu. Trešdien būtu vēlams nokārtot parādus. Peļņu nesīs darījumi ar nekustamo īpašumu. Vari pievērsties mājas labiekārtošanai, iegādāties kādu jaunu mēbeli vai elektrotehniku. Mājinieki būs sailgojušies pēc tevis, vēlēsies kopā pavadīt vairāk laika, esi pretī nākošs un atliec brīvdienās visas darīšanas.

ZIVIS Dzīve gādās par to, lai tev nebūtu garlaicīgi. Iespējams, nāksies koriģēt jau gatavu plānu, mainīt dienas kārtību vai pat atteikties no kādas sadarbības. Ceturtdien esi piesardzīgs, nepiekrīti pirmajam piedāvājumam, kas tiek izteikts, un nav svarīgi vai tas attiecas uz darbu vai privāto dzīves pusi. Centies izvairīties no gaļas ēdienu lietošanas uzturā. Tev patiks kontaktēties ar pretējā dzimuma pārstāvjiem. Sarunās ar bērniem izvairies no paaugstinātiem toņiem.