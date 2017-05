Atgriežas no apmācībām Polijā

Atslēgvārdi jaunie vanagi | līga krēsliņa | apmācības

Bērnu un jauniešu biedrības "Liepājas Jaunie Vanagi" vadītāja Līga Krēsliņa ir nupat atgriezusies no apmācībām Konstancin – Jeziorna Polijā, "Power of the word", uz kurām devās programmas Erasmus+ ietvaros.

"Četru dienu laikā diskutējām un dalījāmies pieredzē par komunikācijas veidiem, pārliecināšanas spējām, par to vai manipulācija, izmantojot labiem nolūkiem, ir pieļaujama, par informācijas izplatīšanu. Izspēlējām vairākas simulācijas par komunikācijas situācijām. Mani pārsteidza tas, cik jaunatnes darbinieki tomēr ietekmējas no stereotipiem un masu mediju informācijas."

Daļa no apmācībām tikusi veltīta kopīgu nākotnes projektu izstrādei un sadarbības tīkla izveidei.

Apmācību ietvaros L.Krēsliņa tikusies ar politiķi, nevardarbīgas komunikācijas treneri, žurnālistu, PR kampaņu speciālistu un publisku kampaņu veidotāju. Diskutējot, lauzti vairāki stereotipi un saprasti procesi, kā tas viss notiek realitātē.

Apmācībās "Vārda spēks" Polijā piedalījās jaunatnes darbinieki no 17 valstīm, gan no Eiropas, gan no kaimiņvalstīm, pastāsta L.Krēsliņa.