Bateriju vākšanā iesaista visu ģimeni

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas audzēknei Meldrai Jaunskungai izdevies savākt 600 kilogramus izlietotu bateriju. "Zaļās jostas" rīkotajā konkursā "Tīrai Latvijai!" aktīvā bateriju vācēja ierindojās 4.vietā starp visiem dalībniekiem, taču 5.vidusskola, savācot kopumā 1,8 tonnu izlietotu bateriju, izcīnīja 2.vietu starp izglītības iestādēm Latvijā.

6.a klases skolniece Meldra portālam pastāstīja, ka liela daļa pateicības pienākas krusttēvam Jānim, tieši viņš palīdzējis savākt lielāko daļu bateriju. Krusttēvs arī palīdzējis tās nogādāt uz skolu."To es īsti nezinu, kur viņš tik daudz dabūja, bet viņam darbā esot daudz," teic 12 gadus vecā skolniece, un papildina, ka arī paši ģimenē krājuši izlietotās baterijas, tās vāktas no dažādām elektroierīcēm, piemēram, fotoaparāta, pultīm.

Meldra konkursā piedalās jau vairākus gadus, pēdējo divus ir starp aktīvākajiem audzēkņiem – individuālajiem bateriju vācējiem. Šogad līdz 3.vietai pietrūka pavisam nedaudz. Kāda skolniece no Daugavpils bija savākusi tikai par trim kilogramiem vairāk. Taču

Meldra teic, ka par šā gada sasniegumu ir ļoti priecīga, jo pērn bijusi 7.vietā.

Viņa ir apņēmības pilna Vislatvijas izlietoto bateriju vākšanas konkursā startēt arī nākamgad. "Man krusttēvs solīja, ka viņam būšot daudz, varbūt pat vēl vairāk," smaidot cer 6.a klases skolniece.

Meldra ir aicināta uz bērnu vides festivālu "Tīrai Latvijai!", kas 26. maijā notiks Tērvetē. Skolniece domā turp doties ar savu ģimeni.

Aktīvās bateriju vācējas klases audzinātāja Linda Eniņa, protams, priecājas par savas audzēknes pasākumiem. "Meldra jau pagājušajā gadā bija sarūpējusi ļoti daudz bateriju, šogad ir kāpiens uz augšu." L.Eniņa sacīja, ka konkursā iesaistījusies visa klase, taču Meldra izvirzījusies priekšplānā un bijusi čaklākā bateriju vācēja. Līdz ar to sasniegums ir vairāk individuāls, nevis visai klasei kopā.

"Pirmkārt, lai saprastu, kur tādas lietas likt, ka nevar vienkārši izmest konteineros, bet ir jānodod speciāli, neradot videi kaitējumu. Otrkārt, tas bija vienojošs, kopīgs darbiņš visai klasei," L.Eniņa atklāj mērķus, kādēļ labprāt ar klasi piedalās "Zaļās jostas" rīkotajā konkursā.

Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja, konkursa "kūrētāja" Ina Stola priecājas: šis gads konkursā bijis patiešām ļoti veiksmīgs, – iegūta otrā vieta un audzēknei atzīstams individuālais sniegums. Skola konkursā startēja jau piekto gadu, un, kā sacīja I.Stola, arī iepriekšējās reizes "nav bijis slikti". Vaicāta, vai aktivitāte ar katru gadu nemazinās, pedagoģe uzsvēra, ka tieši pretēji:

"Tā kā tā nav vienreizēja kampaņa, tad skolēni uz to skatās krietni apzinīgāk. Ar katru gadu kļūstam nopietnāki un čaklāki."

To pierādot arī šogad savāktie 1766 kg izlietoto bateriju. Tas pagaidām ir arī skolas rekords. "Cenšamies darīt tīrāku savu vidi, un saprast, kāpēc tas ir vajadzīgs," skaidro I.Stola, un pastāsta, ka konkursā iesaistījusies lielākā daļa, 75 procenti, no visiem skolēniem. Čakli strādājuši bērni gan sākumskolā, gan pamatskolā, īpaši 1.b klase, 1.c klase, 2.a klase, 6.a klase, 8.c klase un 9.b klase.

Kas bērnu motivē piedalīties? "Mums skolā jau trīs gadus ir projekts "Atbalsts pozitīvai uzvedībai". Ja ir panākumi konkursos, aktivitāte iekšēji skolā attiecīgi tiek novērtēta, var iegūt papildus bonusus. Arī "Zaļā josta" motivē ar balvām," spriež I.Stola.

"Dod bērniem dziļāku izpratni, kāpēc tas vispār jādara," dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja skaidro dalības mērķus, "ka gan pašam būt labam un čaklam ir forši, gan forši ir tad, ja apkārt viss ir tīrs un sakārtots." Arī mācību stundu ietvaros tiek skaidrots, kas baterijās ir iekšā, kāpēc tās ir kaitīgas, kāpēc jāsavāc, kāpēc nevar izmest kopā ar citiem atkritumiem. "Līdz ar to notiek arī mācīšanās process."

5.vidusskola nupat uzvarējusi arī ikgadējā nolietoto elektrisko un elektronisko atkritumu vākšanas akcijā "Štepseles ceļojums". I.Stola pasmaida: "Jā, tikko baterijas noslēdzas, tā mums ir uzsaukums štepselei."

Pedagoģe daļēji piekrīt, ka skola it kā nebūtu tā vieta, kur būtu jāvāc un jānodarbojas ar tādām lietām, taču svarīgs ir izglītojošais un praktiskais moments.

"No vienas puses, kāds varbūt ir neapmierināts un saka, kāpēc skolā to vajag, bet no otras puses – mēs ne tikai teoretizējam un runājam, bet arī darbojamies. Un darbošanās bērnam ir vajadzīga, tā paliek apziņā uz visu mūžu."