Bērni izsapņo profesijas

Foto: Foto no Liepājas Modes un mākslas studijas arhīva

Atslēgvārdi projekts | bērni

Noslēdzies projekta "Bērni pielaiko karjeru" bērnu un jauniešu radošo mākslas un dizaina darbu konkurss "Mana sapņu profesija". No iesniegtajiem 447 darbiem žūrija izvēlējusies 40, kuros bērna sapņu profesija atspoguļota vispārliecinošāk un radošāk. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks Liepājas dzimšanas dienā.

Visu rudeni mazie un lielie mākslinieki kopā ar skolotājiem vai vecākiem domāja, pētīja, zīmēja, gleznoja, līmēja un visādi citādi radoši izsapņoja kādu profesiju, kuru vēlas reiz iegūt, kurā strādā māmiņa vai tētis vai kura pašam šķiet tā pati, pati labākā. Un konkursa laikā no 6. augusta līdz 3. decembrim tapa 447 radoši darbiņi, kas uz konkursa rīkotājas biedrības "Liepājas modes un mākslas studija" biroju atceļoja no Liepājas, Durbes, Kalētiem, Rucavas, Pāvilostas, Brocēniem un Druvas, kopumā no 29 Liepājas un apkārtējo novadu vispārizglītojošajām skolām, interešu izglītības iestādēm, privātajām izglītības iestādēm un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, kā arī individuāli.

13. decembrī Liepājas Modes un mākslas studijā Ziemeļu ielā kopā pulcējās vērtēšanas komisija, lai uzņemtos grūto un atbildīgo darbu – izvēlēties, viņuprāt, labākos veikumus. Vērtēšanas komisijā piedalījās Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis, projekta "Bērni pielaiko karjeru" producente, Liepājas Modes un mākslas studijas vadītāja Tatjana Jaremčuka, Izglītības pārvaldes metodiķe Aelita Jankovska, Kultūras pārvaldes projektu vadītājs Ainars Ronis, Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas multimediju dizaina un reklāmas dizaina izglītības programmu metodiķe un gleznotāja Zane Bluķe, māksliniece, dzejniece, publiciste Agnese Rudzīte, Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītājs, Liepājas 8. vidusskolas skolotājs, mākslinieks Jānis Rudzītis, multimediju mākslinieks Andris Vētra, kā arī fotomāksliniece un gleznotāja Irina Tīre. Viņu darbs nudien nebija viegls – tik daudz krāsu, tik daudz profesiju, tik daudz zīmējumu un citās tehnikās darinātu darbiņu! Ar tiem bija noklāta gandrīz visa Liepājas Modes un mākslas studijas grīda.

UZZIŅAI

Bērnu un jauniešu radošo mākslas un dizaina darbu konkursa "Mana sapņu profesija" pirmā posma 40 atlasīto darbu autori

Jasmīna Sizova (4 gadi), Māris Šintlers, (4 gadi), Terēze Siliņa (4 gadi) Estere Sokolovska (4 gadi), Marks Duboviks (5 gadi), Emīls Kārlis Simsons (5 gadi), Gabriels Lankups (7 gadi), Anna Ločmele (7 gadi), Elija Graubica (8 gadi), Rihards Skindulis (9 gadi), Laura Gēce (9 gadi), Kloi Emīlija Pinstere-Derus (9 gadi), Ance Tetere (9 gadi), Germans Sokolovs (9 gadi), Amanda Lazdupa (10 gadu), Aleksis Pētersons (10 gadu), Rainers Zamarītis (10 gadu), Mārtiņš Kurmis (10 gadu), Amanda Trofimova (10 gadu), Roberts Vaškus (10 gadu), Anastasija Perevalova (10 gadu), Lāsma Zirka (10 gadu), Dāvis Denito Babins (10 gadu), Jete Šakale (11 gadu), Jana Ņesterenko (11 gadu), Krista Žilinska (11 gadu), Gvido Mēteris (11 gadu), Ralfa Lūķe (11 gadu), Rebeka Auzniece (11 gadu), Dāvids Maskalāns (11 gadu), Daniels Lankups (11 gadu), Anna Marija Minko (12 gadu), Elina Kopiļeca (12 gadu), Reinis Iesalnieks (13 gadu), Kirils Švidčenko (13 gadu), Amanda Zuļge (14 gadu), Justīne Girdenīte (13 gadu), Dace Dreže (13 gadu), Karīna Krūmiņa (14 gadu), Mareks Ziemelis (16 gadu).

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 9.janvāra numurā.