DALP 5.vidusskolai 2.vieta bateriju vākšanas konkursā

Astoņas Liepājas izglītības iestādes, piedaloties "Zaļā jostas" rīkotajā konkursā "Tīrai Latvijai!", savākušas 2,3 tonnas bateriju, informē biedrības "Latvijas Zaļā josta" projektu direktore Ilze Liepa-Balode. Īpaši veicies Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolai, – savācot 1,8 tonnu izlietotu bateriju, konkursā iegūta 2. vieta.

Kā vēsta I.Liepa-Balode, Liepājas izglītības iestādes izrādījušas īpašu aktivitāti izlietoto bateriju vākšanā. Konkursā bijis pārstāvēts 3111 skolēns.

"Ceturtā daļa no visām savāktajām baterijām nākusi no Kurzemes reģiona mācību iestādēm," pastāsta "Zaļās jostas" pārstāve, norādot, ka Kurzemi bateriju vākšanā pārstāvējušas 49 izglītības iestādes, iesaistoties teju 10 tūkstošiem bērnu tīrākas vides veidošanā. "No Kurzemes reģiona skolām mācību gada laikā ir izdevies savākt un pārstrādei nogādāt 8,7 tonnas izlietotu bateriju, kas veido apmēram 25 procentus no visa konkursa ietvaros savāktā bateriju apjoma Latvijā."

5.vidusskolas audzēkne Meldra Jaunskunga saņēmusi arī specbalvu, savācot 600 kilogramus baterijas.

Konkursā piedalījās arī Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Liepājas 3.pamatskola un A.Puškina 2.vidusskola, kā arī Priekules vidusskola, Virgas pamatskola, Dzērves pamatskola, Kalvenes pamatskola, Ata Kronvalda Durbes vidusskola, Kapsēdes pamatskola, Vaiņodes pamatskola.

"Zaļās jostas" rīkotais izlietoto bateriju vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!" šogad pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu. Piedalījās vairāk nekā 74 tūkstošus bērnu no 317 mācību iestādēm, un izdevās pārstrādei nogādāt vairāk nekā 34,4 tonnas izlietotu bateriju, pasargājot vidi no piesārņojuma ar smagajiem metāliem, novēršot skābju un bīstamu ķīmisko savienojumu nokļūšanu gruntsūdeņos, kā arī pasargājot iedzīvotājus no kancerogēnu vielu un indīgu ķīmisko savienojumu uzkrāšanās organismā, norāda I.Liepa-Balode.

Konkursā startēja arī pirmsskolas izglītības iestādes, no Liepājas piedalījās "Sauleszaķis", "Zīļuks", "Rūķītis" un "Liesmiņa", kā arī Nīcas novada PII "Spārīte", Grobiņas pilsētas PII "Pīpenīte", Durbes PII "Ābolītis".

Kā norāda konkursa rīkotāji, izlietotas baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, jo to sastāvā esošās ķīmiskās vielas un to savienojumi, smagie metāli, skābes un indīgas gāzes, nonākot vidē, nopietni apdraud cilvēku veselību.

Tiekot nepareizi utilizētas, izlietoto bateriju korpusi ārējās vides ietekmē sāk korodēt un bateriju sastāvā esošās kaitīgās vielas nonāk vidē, izraisot smagas saindēšanās, onkoloģiskas saslimšanas un ilgtermiņā pat neauglību. Baterijas pēc to darbības beigām ir nepieciešams nogādāt pārstrādei, izmetot specializētajos konteineros izlietotajām baterijām vai nogādājot videi kaitīgu atkritumu pieņemšanas punktos.

Plašāka informācija par izlietoto bateriju vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!” rezultātiem, Latvijas reģionu sniegumu, kā arī uzvarētāju saraksts atrodams „Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv.

Konkursa dalībnieku oficiālā apbalvošana norisināsies vides festivālā “Tīrai Latvijai!”, kas šogad lieliem un maziem zaļi domājošiem apmeklētājiem durvis vērs 26. maijā pie Tērvetes dabas parka. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā nominācijā no konkursa organizētājiem un atbalstītājiem saņems balvas 400.00 EUR, 300.00 EUR un 200.00 EUR vērtībā. Savukārt čaklākos izlietoto bateriju vācējus gaida pārsteiguma balvas no konkursa atbalstītājiem.

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu "Tīrai Latvijai!" organizēja "Zaļā josta" sadarbībā ar AS "BAO" un Valsts izglītības satura centru.