Divas dienas trakuma

Jūlija pirmās nedēļas nogalē – 1.un 2.jūlijā – jau trešo reizi norisināsies ekstrēmo sporta veidu sacensības "Mad: Liepāja", kas Jūrmalas parka skeitparku uz divām dienām piepildīs ar BMX frīstaila, inline skrituļslidošanas un skrejriteņu jeb skūteru triku meistariem. Maču rīkotājs, biedrības "Rave team" pārstāvis Agris Klēpis cer, ka arī šo sacensību trešajā reizē būs vērojams dalībnieku skaita pieaugums, bet skatītājiem viņš sola ne tikai aizraujošus mačus, bet arī tiešā un pārnestā nozīmē karstus paraugdemonstrējumus.

Trakā Liepāja

Pēdējos gados Liepājā laiku pa laikam ir norisinājušās dažādas ekstrēmistu sacensības, piemēram, "Shed Session" un "Summer Extreme", tomēr jau drīz vien esot kļuvis skaidrs, ka ir nepieciešams jaudīgāks un jauniešiem pievilcīgāks nosaukums. "Kad 2012. gadā atklāja skeitparku, nosaukumi bija visādi. "Summer Extreme" bija mans un Ainara Jermačenko – oldskūla, veco džeku zīmols. Plānojām to, kā kaut ko jaudīgu, bet sapratām, ka šāds nosaukums nav īsti riktīgs. Jaunieši teica – Agri, nerullēs. Teicu – lūdzu, domājiet, un viņi izdomāja. Varianti bija vairāki, bet palikām pie "Mad: Liepāja". Ir jau traki (mad angliski nozīmē traks) cilvēki Liepājā, par to nav ko runāt," par sacensību nosaukuma rašanos smaidot stāsta Agris.

Pirmajā gadā sacensību programmā bija iekļauts arī skeitbords, bet turpinājumā rīkotāji koncentrējās uz BMX, inlainu un skrejriteņiem. Pagājušajā gadā jau esot bijušas vērojamas festivāla iezīmes: "Es to secinu pēc tā, ka gāza lietus, bet neviens cilvēks negāja prom. Visi sagaidīja lietus beigas un gribēja turpinājumu. Mums bija skimborda (dēlis slīdēšanai pa ūdens virsmu – aut.) baseins, un pēc lietusgāzes džeki ar dēli pa zāli slidinājās. Tad es sapratu, ka cilvēkiem tas viss ir aizķēries sirdī. Šogad mēģināsim to tradīciju turpināt."

Atvērti visiem

"Šogad "Mad: Liepāja" sacensībās pirmoreiz viesosies divi "Red Bull" braucēji – Vasja Lukjaņenko no Ukrainas un igaunis Berts Ribuls, kurš ir flatline braucējs, proti, no tiem, kas uz vietas dejo, griežas uz tiem riteņiem. Būs tāds šovs, tad būs inline šoviņš, ir domas, ka puikas lēks caur uguns apli. Izskatās, ka šogad būs skaisti."

Arī dalībnieku kvalitāte un kvantitāte varētu būt labā līmenī, jo paredzams, ka ar vietējiem braucējiem konkurēs citu pilsētu pārstāvji, tai skaitā arī rīdzinieki, kas sākotnēji īpaši nerāvās uz šiem mačiem, domājot, ka liepājnieki viņus izģērbs. Pirmie rīdzinieki gan ieradušies jau aizpērn, pagājušajā gadā viesu skaits bija vēl kuplāks, bet šogad attieksme pret "Mad: Liepāja" jau esot "Protams, jāapmeklē" līmenī.

Pirmajā gadā bija vairāk par 50 dalībniekiem, pērn kopumā piedalījušies 70 – 80 sportistu, bet šogad esot cerība izspiest visus 100 dalībniekus, kas Latvijas līmenim esot ļoti labs rādītājs. Svarīgākais, ka katru gadu izdodas piesaistīt aizvien vairāk braucēju un palielinās arī konkurence: "Pirmajā gadā bija skaidrs pirmais trijnieks Pro grupā un pa lielam arī amatieros. Tagad var izšaut jebkurš. Līmenis ir izlīdzinājies, cīņa rit par punktiem."

Palielinās arī skatītāju interese par šīm sacensībām, un šogad paredzēts taisīt lielākas skatītāju tribīnes.

Meistaru jeb Pro grupa BMX, inlainā un skūteros solās būt ļoti jaudīga, un uzvarētāju esot vēl grūtāk prognozēt nekā pērn.

Interesei par liepājnieku rīkotajām sacensībām Latvijā vajadzētu būt visai lielai arī tādēļ, ka līdzīgs fests esot vēl tikai viens – "Ghetto games", kur piedalās tikai uzaicinātie dalībnieki.

Liepājniekiem ir cita koncepcija – rīkot "Open" klases jeb visiem dalībniekiem atvērtas sacensības, un šādas sacensības Latvijā esot vienas – Liepājā notiekošās.

Olimpiskās cerības

Jūrmalas parka skeitparku nav paredzēts mainīt, lai gan Agrim to gribētos darīt, un tas pat būtu jādara, bet tā kā skeitparks atrodas blakus bērnu laukumam, tad rampas dullākas nekļūs: "Kā ārējais publiskais skeitparks tas jau ir pats dullākais Latvijā. Nemaz nerunājot par apmeklētību. Slodze tam ir liela."

Liepājas ekstrēmisti turpina cerēt uz Zirgu salas projektu, kurā sava vieta ir atvēlēta arī BMX frīstaila braucējiem. Ja viss notiks kā iecerēts, tad ekstrēmistu štelles tur varētu sākt tapt 2019. gadā.

Runājot par nākotnes plāniem, Agris piemin arī visai svaigu jaunumu, proti, ka BMX frīstailu, visticamāk, iekļaus 2020. gada Tokijas olimpiskajās spēlēs. "Olimpiskā komiteja visu uztver ļoti pozitīvi, jo tā saprot, ka ir vajadzīgas jaunas asinis. Tas piedāvājums izskanēja pirms kādiem desmit gadiem, kad olimpiādē iekļāva snovbordu. BMX frīstaila pasaule uztraucās par to, ka šo kustību ierobežos, ieliks rāmjos, ka pazudīs tā saucamais passion (kaisle). Protams, ka kaut kādi ierobežojumi būs, bet tie būs minimāli," spriež Agris Klēpis. Acīmredzot arī liepājniekiem pamazām ir jāsāk interesēties par sadarbību ar Latvijas Riteņbraukšanas federāciju un skaidrot, kā notiks kvalificēšanās olimpiādei.

Agra dēls Roberts, kura pārraudzībā ir braucēju trenēšana, esot izkristalizējis 3 – 5 braucējus, kam ir lielākais potenciāls. Doma esot radikāli mainīt visu treniņu procesu – gan fizisko, gan psiholoģisko sagatavošanu, lai ar šiem puišiem strādātu ļoti nopietni un censtos nokļūt olimpiādē.

Par paraugu un etalonu šajā sporta veidā var uzskatīt austrālieti Loganu Martinu, kurš esot īsts atlēts, un arī citur pasaulē esot līdzīgi piemēri, kas lielā mērā lauž stereotipu par ekstrēmo sporta veidu pārstāvjiem, kuriem līdzi vēl no senākiem laikiem velkas mūžīgo ballētāju un zāles smēķētāju reputācija.

Profesionālisms un izmaksas

A. Klēpis saka, ka "Rave team" ir amatieru līmeņa komanda, kas vēlas iekāpt profesionālajā līmenī, kas nozīmētu arī olimpisko līmeni. Tomēr tas prasa pavisam citas finanses. "Mēs ar sievu strādājam šajā virzienā. Pašvaldība visu nevar nosegt, ir jāatrod kāds ģenerālsponsors, kāds naudas ziedotājs. Iestrādes ir, es ļoti ceru, ka kaut ko izdosies īstenot. Ja tu centies, tad agri vai vēlu kaut kādam rezultātam ir jābūt."

Vērtējot nepieciešamās izmaksas, runa varētu būt par kādiem 10 tūkstošiem eiro gadā vienam braucējam, jo ir nepieciešama tehnika, treniņnometnes un augstākā līmeņa atvērto sacensību apmeklēšana.

BMX frīstails pasaulē esot tikai daļēji profesionāls, un var teikt, ka līdz šim šajā sporta veidā, kam pasaulē ir visai liela klātienes auditorija, pelnīja visi, izņemot pašus braucējus. Tie ir nopelnījuši tikai sacensību balvu fondu – piecus, desmit, reizēm piecdesmit tūkstošus. "Protams, kaut ko dod sponsori, bet tie ir sīkumi, salīdzinot ar to, kā braucēji sevi tērē, kā viņi sevi lauž. Pirms dažiem gadiem viens angļu braucējs šo jautājumu jau pacēla, aicinot rīkotājus attapties un norādot uz šī sporta veida traumatismu, kā arī lielo popularitāti. Šobrīd tendences mainās arī saistībā ar olimpiādi, un tiek domāts par to, lai braucēji varētu normāli pelnīt."

Nākamajā līmenī

Liepājnieki šovasar kuplā skaitā bija devušies uz sacensībām un treniņiem Eiropā, tur pavadot kopumā 19 dienas, kas neseno ceļojumu padara par garāko "Rave team" vēsturē. Teju trīs nedēļu laikā "Rave team" šķērsoja astoņas valstis, kā arī piedalījās divās sacensībās. Pirmās no tām bija Monpeljē, kur norisinās ikgadējais FISE pasaules kausa posms. Šajās sacensībās liepājnieki bija viesojušies arī iepriekš, kad rezultāti bija labāki, tomēr šoreiz mūsējie startēja augstākās grupās.

"Tie, kas iepriekš piedalījās junioros, tagad startēja amatieros, bet tie, kas brauca un uzvarēja amatieros, tagad startēja Pro grupā. Tāpēc uzskatu, ka rezultāti bija ļoti labi," saka Agris.

Gustavs Klēvers junioru ieskaitē ierindojās 9. vietā no 67 dalībniekiem. Amatieros no kādiem 130 dalībniekiem liepājniekiem nebija augstākas pozīcijas par 43. vietu, bet Pro grupā no 110 dalībniekiem Ernests Zēbolds pirmajā gadā palika 43. vietā. Tas esot ļoti labi, pat labākais rezultāts starp Latvijas braucējiem, kas ir piedalījušies profesionāļu grupā, skaidro komandas pārstāvis.

Pēc Monpeljē liepājnieki devās uz divu dienu treniņiem Barselonā, bet vēl vienas sacensības norisinājās Hāgas pilsētā Nīderlandē. "Sacensību budžets ir liels, tāpēc Pro grupā ir daudz laba līmeņa braucēju no dažādām valstīm, bet es teikšu, ka organizācija bija zemā līmenī," iespaidos dalās A. Klēpis.

"Pro Freestyle The Hague" sacensībās amatieru klasē 3. vietu izcīnīja Guntis Atmats, bet Ernests Zēbolds palika septītais Pro grupā – uzreiz aiz pasaules vadošiem braucējiem. "Tā bija bomba. Ja viņam Džeks Klārks par best tricks saka, ka viņš ir nenormāls, tad komentāri ir lieki. Domāju, ka Ernests ir uz pareizā viļņa.