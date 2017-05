Ērmriteņi sabrauc piekto reizi

Atslēgvārdi boltik baik | ērmriteņi | velosipēdi

Jau piekto reizi no 8. līdz 13. maijam norisinās ērmriteņu veidošanas festivāls “Boltik Baik 2017”, kur katru dienu dalībniekiem ir iespējams realizēt savas idejas, veidojot ērmriteņus.

Vecās Ostmalas 54 sētā pulcējas cilvēki – daži savus velo draugus pārveido ērmriteņos, citi bauda mūziku, atpūšas. Biedrības “Radi vidi pats” pārstāvis Staņislavs Babins stāsta, ka galvenā ideja ir popularizēt velokultūru, kā arī likt cilvēkiem paskatīties uz lietām citādi, nākot ar idejām, kuras realizēt. Vienīgais, kas ierobežo, ir ceļu satiksmes noteikumi, kas pieprasa atstarojošus elementus un drošu pārvietošanos. Viņš stāsta, ka festivāls tiek rīkots, lai sabiedrību veidotu atvērtāku, jo tur ikviens jūtas labi – valda atvērtība un neviens netiek atstumts.

“Pamatā “Boltik Baik” festivāls mudina darīt pašam, jo mēs varam samaksāt naudu, nopirkt preci vai pakalpojumu, bet varam arī atnākt un paši ar meistara palīdzību izveidot savu velosipēdu, kas liks apkārtējiem atskatīties un pasmaidīt,” stāsta Staņislavs.

Viņš “Boltik Baik” uzskata par darbnīcu ar kultūras piesitienu, jo pa dienu, čakli veidojot savu velosipēdu, viss nebeidzas, – vakarā var sanākt kopā, atpūsties un baudīt kultūru. Tā ir arī iespēja jaunajiem māksliniekiem gūt uzstāšanās pieredzi, taču mākslinieki brauc arī no visas Latvijas un citām valstīm. Viens no šā pasākuma kultūras mūziķiem ir Alekss Gūtmanis, hiphop apvienības “3PK” dalībnieks, kurš “Boltik Baik” festivālā uzstājas jau otro gadu un pārvietojas ar ērmriteni, jo sākotnēji festivālā piedalījies tādēļ, taču nonācis līdz skatuvei.

Ja pirmajā gadā galvenais bija velosipēds, būvēšana un parāde, tad šobrīd tā ir atmosfēra, darbnīcu nomainot pret kultūru. Kultūras pasākumi tiek veidoti nopietnāki, tiek ieguldīts lielāks darbs pie kultūras programmas veidošanas. Staņislavs atzīst, ka pasākumam šobrīd izveidojusies festivāla atmosfēra, jo kultūras programma ir vienmērīga ar praktisko darbību.

Starp ērmriteņu veidotājiem satikām arī Lotti, kas ieradusies no Vācijas, vēloties ar velosipēdu apbraukt Baltijas jūru, taču velosipēdistu interneta vietnē uzzinājusi par šo festivālu un nolēmusi uzkavēties Liepājā un uzbūvēt savu ērmriteni.

Viņa jau izveidojusi savu velosipēdu, ar kuru sestdien dosies parādē. Viņa cer nākamgad atgriezties un ņemt līdzi draugus, jo viss notiekošais viņu aizrāvis.

Staņislavs pamanījis, ka cilvēku daudzums mainās reizē ar laikapstākļiem, taču kaut arī šogad laikapstākļi nav tie patīkamākie, interesenti joprojām izrāda vēlmi darboties. Vislielākās uzslavas no Staņislava saņem velosipēdu meistars Gatis Kreicbergs, kurš ikvienam interesentam dažādās valodās vienkārši izskaidro, kā visveiksmīgāk izveidot savu ērmriteni. Pats Gatis smejoties atzīst, ka ērmriteņiem ir daudz priekšrocību – neviens tos nemēģinās nozagt un garāmgājēji noteikti atskatīsies. Staņislavs stāsta, ka velosipēdu daļas ieguvuši no ziedotājiem. Pirmajā gadā no Somijas saņēmuši kravu ar velosipēdu rezerves daļām, taču šogad Gatis Kreicbergs sagādājis arī tās.

Visi ērmriteņi sestdien, 13. maijā, dosies 10 kilometru garā parādes braucienā. Staņislavs stāsta, ka braucēju skaits parādes laikā mainās, jo citi, pielāgojoties maršrutam, pievienojas tikai uz kādu konkrētu posmu. Protams, gadās arī kļūdas ērmriteņu gatavošanā, un braucējiem nereti parādes laikā nākas savu transportlīdzekli stumt pie rokas, taču tādēļ katru gadu savas spējas ir iespējams uzlabot.