Ērmriteņu parādē izbrauc Liepāju skaļi un koši

Atslēgvārdi ērmriteņi | boltik baik | velosipēdi | parāde

Visu šo nedēļu Vecajā Ostmalā 54 norisinājās festivāls “Boltik Baik 2017”, kura ietvaros varēja izgatavot ērmriteņus, un ar meistaru palīdzību realizēt savas idejas par velosipēdu noformējumu.

Šodien, 13. maijā, visi pašgatavotie velosipēdi devās Melnās sestdienas ērmriteņu parādē. Tajā piedalījās aptuveni 50 dalībnieki ar dažādiem braucamrīkiem. Biedrības “Radi vidi pats” pārstāvis Staņislavs Babins stāstīja, ka dalībnieku skaits nav galvenais. Pēc nostrādātas nedēļas, gatavojot ērmriteņus, dalībnieki vēlas baudīt parādi, lieliskos laikapstākļus un gūt labsajūtu par padarīto. Staņislavs atzinīgi vērtē visu dalībnieku paveikto, taču īpaši priecājās par vācu meitenes Lottes dalību, jo katru gadu festivālā piedalās dalībnieki no citām valstīm, un Staņislavs to uzskata par sava veida mērķi – pietuvoties Eiropai.

Visdažādāko krāsu un izmēru transportlīdzekļi pirms brauciena pulcējās Vecās Ostmalas 54 sētā.

Dalībnieki bija satērpušies īpašos apģērbos, dzīvnieku maskās un pat pievienojuši savam transportlīdzeklim mūzikas iekārtu.

Visi pozitīvā gaisotnē gatavojās braucienam, kā arī apsprieda hokeja spēles rezultātu, jo, kā stāstīja Staņislavs, festivāls jau vairākus gadus norisinās reizē ar pasaules hokeja čempionātu.

Liela daļa braucēju šo jau uzskata par tradīciju, citi piedalās pirmo gadu, taču atzīst, ka noteikti ne pēdējo. Zviedru puisis Marks Latvijā ir tikai astoņas dienas, taču ir ļoti priecīgs par iesaistīšanos organizācijā un festivālā. Viņš uzskata, ka

festivāls lieliski parāda, ka ne viss ir atkritumi, un, ieguldot darbu, var gūt pozitīvas emocijas un lielisku gala rezultātu.

Agata Babina no biedrības “Radi vidi pats” festivālā piedalās jau no pirmsākumiem, atbalstot savas biedrības iniciatīvu un vīru Staņislavu, kas ir idejas autors. Pie viņas velosipēda piestiprināta arī kabīne bērnam, kurš arī parādē piedalās jau otro gadu. Viņa teic, ka šogad dalībnieku skaits ir samazinājies, taču brauciena laikā vienmēr pievienojas interesenti no malas.

“Esam novērojuši, ka kultūras programmā ir uzlabojusies kvalitāte, tādēļ arī koncerti ir kļuvuši rosīgāki. Šeit nav nekā lieka un nav nekā par maz. Festivālā sapulcējušās dažādas interešu grupas un ikviens atrod kaut ko tieši sev."

Ērmriteņi devās desmit kilometru garā braucienā no pilsētas centra līdz Ezerkrastam. Un šovakar noslēgsies nedēļu ilgušais festivāls, kurā izveidoti ērmriteņi, norisinājušies dažādi kultūras pasākumi un uzstājušies vairāk nekā desmit mākslinieki. Pasākumu telpa jau tiek gatavota vakaram, kad festivāla noslēgumā uzstāsies smagā pagrīdes roka mūzikas apvienības "CrazyStrawbery", "Iutaway", "OvercastRai" un Liepājas vieglā roka pārstāvji "FlyingBra". Pulksten 22 uzstāsies pasākuma īpašie viesi pankroka grupa PND.