Gadu pavada aktīvi un labestīgi

Atslēgvārdi skrējiens | vecgada karnevāla skrējiens | aktīvā atpūta

Pozitīvā gaisotnē aizvadīts "Vecgada karnevāla skrējiens", pulcējot ap 150 dalībnieku. Trasē varēja redzēt Ziemassvētku vecīti, rūķus, klaunus un arī 2017.gada simbolu – gaili. Atbilstoši skrējiena tematikai, bija padomāts par krāsainiem un interesantiem tērpiem. Kā atzina paši dalībnieki, – ir jautri aizvadīts vecais gads un reizē pozitīvi iesākts jaunais.

Tie, kas vēlējās gada noslēdzošās dienas rītu pavadīt spilgti un krāsaini, uz labdarības skrējienu pulcējās Jūrmalas parkā, pie bērnu rotaļlaukuma. Interesentu bija vairāk, nekā pērn, priecājās organizatori. Bija gan lieli, gan mazi skrējēji, bija paņemti līdzi arī četrkājainie draugi. Katrs distanci veica atbilstoši savai varēšanai.

Pēc skrējiena Kārlis stāstīja, ka piedalīties izdomājusi viņa sieva Agnese. "Viņa ir sportiskākā ģimenē," sacīja liepājnieks, "šodien gan neskrēja, bet atbalstīja, kamēr es ar bērniem biju trasē." Par to, ka rītu izlēmuši aizvadīt, piedaloties skrējienā, nevis gatavojoties Jaunā gada svinībām, Kārlis skaidroja: "Nevajag iespringt uz tādām lietām.

Raušus var ēst katru dienu, skriet gada pēdējā dienā – tas ir inčīgāk.

Pērn arī skrējām. Un ceram, ka nākamgad arī sanāks piedalīties." Savukārt Agnese piebilda, ka skrējiens piesaista ar savu pozitīvo atmosfēru: "Jautri aizvadīts vecais gads, pozitīvi iesākts jaunais."

Domājot par to, kā satērpties, Agnese sacīja: "Kas skapī iekrājies, to arī uzvilkām mugurā." Piemēram, viņu piecus gadus dēliņš Eduards iejutās spaidermana lomā. "Bija grūti," par savu dalību skrējienā izteicās puika, bet trīs apļus pieveicis, un par to ir gandarīts. "Mēs Jauno gadu sagaidīsim mājās, ģimenes lokā. Visiem novēlam mīlestību, saticību, veselību, mieru un sniegu," – tā Agnese. Un mazais Eduards labajiem vārdiem pievienoja arī prieku.

"Nedaudz smagāk, nekā biju cerējis," grobiņnieks Dzintars Skrundenieks, uzrunāt jau finišā, vērtēja savu skrējienu. Tā kā sirdij ļoti tuvs ir hokejs, nolēmis ietērpties daļējā hokejista ekipējumā. "Man mugurā ir Kārļa Ozoliņa pirmās sezonas krekls, kad viņš spēlēja Liepājas sastāvā," paskaidroja Dzintars. Jāpiebilst, ka izvēle attaisnojās, jo pēcāk grobiņnieks par savu tēlu saņēma balvu, uzvarot vienā no nominācijām.

"Laikapstākļi bija pārāk labi. Es biju gaidījis, ka būs aukstāks, bet bija pārsteidzoši silts.

Tāpēc arī smaguma pakāpe paaugstinājās," vērtēja Dzintars. To, cik apļi pieveikti, neesot skaitījis. "Skrēju, cik varēju, neko netaupīju."

Skrējienā ggrobiņnieks vēlējies piedalīties arī pērn, turklāt tādā pašā ietērpā, taču – neuzdrīkstējās. "Šogad izdomāju, kāpēc ne," par savu lēmumu ir iepriecināts Dzintars. Dienas turpinājumā esot gaidāms treniņš, jo spēlē amatieru hokeja komandā "Bites". Bet vakaru pavadīšot mierīgi: "Paskatīšos salūtu, izdzeršu kādu saldu dzērienu. Neko daudz nesvinēšu. Jo rīt atkal jāsporto, jākustās, jābūt pozitīvam. Nedrīkst dzīvi izniekot, ko visiem novēlu arī Jaunajā gadā."

Savukārt Māris ar ģimeni Liepājā bija ieradies no Valmieras. "Esam šeit jau vairākas dienas. Draudzene ir vietējā. Teica, ka būšot interesants skrējiens, vajagot piedalīties. Tā nu esam šeit," atklāja Māris. Viņi arī bija vieni no pamanāmākajiem dalībniekiem – Māris bija iejuties gaiļa – 2017.gada simbola – lomā, bet pārējie ģimenes locekļi tēloja vistiņas un arī pērtiķi, – par godu aizejošajam gadam.

Māris pastāsta, ka pie gaiļa tērpa strādāts vismaz trīs stundas, plus vēl materiāla sameklēšana. "Visi kopā domājām un gatavojām."

Par skrējienu Māris ir gandarīts: "Bija lieliski, patīkami, krāsaini un koši. Prieks, ka šādus pasākumus rīko. Uzreiz ir svētku sajūta. Ja būs arī nākamgad, noteikti atbrauksim atkal." Vakarā noteikti visi kopā iešot uz salūtu. "Nekad Kurzemes pusē Jaunais gads nav svinēt. Jāpaprovē, kā ir," Māris novēl daudz sirsnības un labestības: "Tas dažreiz cilvēkos trūkst. Un prieku, protams. "

Jāatzīmē, ka "Vecgada karnevāla skrējiens" bija arī labdarības pasākums. Dalības maksa netika prasīta, bet pirms starta dalībnieki varēja papildināt ziedojumu "dāvanu maisu", kurā tika vākti līdzekļi Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmei "Lauvas sirds". To, cik naudiņas saziedots, organizatori sola pavēstīt nākamnedēļ.

Jau vēstīts, ka sacensības nebija uz ātrumu, galvenais skrējiena mērķis bija labdarība. Katrs skrējiena dalībnieks varēja izvēlēties sev atbilstošu ātrumu, veicamo apļu skaitu un distances garumu.