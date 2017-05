Godina labākos skolu sportistus

Atslēgvārdi skolēni | sportisti | apbalvošana

Šodien Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā tika sveikti skolēni, kas veiksmīgi startējuši valsts sporta sacensībās, kā arī tika izcelti brīvprātīgā darba veicēji sporta pasākumu laikā. Vairākkārt šis apbalvošanas pasākums tika sasaistīts ar šodienas manēžas spāru svētkiem, kas tika izmantots kā simbols sporta attīstībai un nākotnei Liepājā. Sportisti tika sveikti ar ticību, ka tieši viņi ir nākotnes Liepājas vārda pasaulē nesēji.

Starp apbalvotajiem bija Liepājas Valsts 1. ģimnāzija un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola. Ģimnāzijas sportisti saņēmuši divas ceļazīmes uz Franciju – gan zēnu, gan meiteņu komanda 24. – 30. jūnijā piedalīsies skolu pasaules čempionātā vieglatlētikā. Sporta skolotāja Dace Grūbe atzīst, ka skola pirmoreiz iegūst šādu iespēju, taču viņa uzskata, ka tā bijusi veiksmes spēle, jo rudenī braukuši uz sacensībām Daugavpilī, domājot, ka viņiem ir lieliska komanda, taču uzvara ne mirkli nešķita pašsaprotama, jo arī pārējās komandas bijušas ļoti spēcīgas.

Sportistes Rebeka un Terēza atzīst, ka šāds novērtējums motivē un sniedz vēlmi turpmāk darīt vēl vairāk, kā arī uzstādīt lieliskus rezultātus Francijā. Kaut arī saņēmušas apbalvojumu, meitenes atzīst, ka atpūta gaidāma tikai augustā, jo šobrīd norit smaga gatavošanās Francijas mačiem. Arī skolotāja Dace atzīst, ka ikvienam ir svarīgi saņemt novērtējumu. “Protams, viņi tāpat darītu to, ko dara, taču atzinībai ir papildus vērtība, “ uzskata skolotāja. Tā kā liela nozīme ir tieši pedagogiem, arī abu mācību iestāžu sporta skolotāji Dace Grūbe, Aivis Tālbergs, Kārlis Dovgvillo un Andra Šlisere saņēma apbalvojumus.

Pasākuma laikā ar savu pieredzi dalījās arī divas sasniegumiem bagātas personības – mūziķis Kaspars Zlidnis, kurš ir ielu vingrošanas kultūras aizsācējs Latvijā, kā arī liepājnieks Māris Šveiduks. Kaspars sācis trenēties, jo pamatskolas beigās nav spējis sporta stundā pievilkties pie stieņa nepieciešamo skaitu reižu, tādēļ apņēmies līdz nākamā gada sākumam to apgūt. Pie sasniegumiem nav apstājies, tādēļ ar laiku pievienojās domubiedri un treniņi kļuva arvien daudzveidīgāki. Viņš dalījās savā atziņā, ka “pats grūtākais ir aizsiet kurpju šņores, jo, kad tas izdarīts, vairs nav izvēles – atliek tikai darīt”.

Māris Šveiduks iedrošināja jauniešus, darīt to, ko mīl: “Ielieciet visu savu sirdi tajā, ko darāt, jo tad arī panākumi un nauda atradīsies.” Kaut arī bērnībā Māris sapņojis kļūt par cirka akrobātu, žonglieri un biologu, tomēr vidusskolas beigās nolēmis nodoties sportam, ko nenožēlo ne mirkli. “Ikviens no šiem jauniešiem, tāpat, kā es, domāja par progresēšanu un sevis pilnveidošanu, tieši tāpēc nevajag apstāties, bet gan domāt – ko es gribu, un ko es darīšu, lai to sasniegtu?” uzskatos dalījās Māris.

Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere noslēgumā uzsvēra, ka sportistu un ikviena cilvēka panākumu sākums nav cīņa par medaļām, bet gan neredzama, neizmērojama cīņa katram pašam ar sevi, lai uzsāktu virzību uz savu mērķi. “Mums katram ir savi sapņi un savi mērķi, taču, lai šos sapņus piepildītu, jārēķinās, ka tas ir darbs ar sevi, tā ir pašdisciplīna, mērķtiecība un aizrautība.”

Pēc pasākuma oficiālās daļas visi pulcējās skolas pagalmā, lai veldzētos ar saldējuma kokteiļiem un vērotu šova programmu ogriešu komandas “Street Warriors” izpildījumā, kas sevī ietvēra gan ielu vingrošanu, gan parkūra un hiphopa deju paraugdemonstrējumus.