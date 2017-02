“Gribu būt mobils” pusfinālā piedalīsies 10 labākās Liepājas reģiona komandas

Atslēgvārdi gribu būt mobils | skolēni | csdd

10. februārī Liepājas Oskara Kalpaka 15.vidusskolā norisināsies konkursa “Gribu būt mobils” pusfināls, portālu informēja projekta vadītājs Jānis Kronītis.

Konkursā piedalīsies 10 labākās Liepājas reģiona komandas: “Lieliskais-4 nieks” un “Kurmīši” no Popes pamatskolas, “Žiperīgie” un “Mēs par Latviju” no Nīcas vidusskolas, “Ašie velobraucēji” un “Min un rullē” no Brocēnu vidusskolas, “Skrunda-1” un “Skrunda-4” no Skrundas vidusskolas, “Draiveri” no Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas un “Draugi” no Liepājas 8. vidusskolas.

Pusfinālu laikā to dalībniekiem nāksies parādīt savas padziļinātās zināšanas ceļu satiksmes drošības noteikumos, iesaistoties gan stafetē, gan interaktīvos uzdevumos, gan citās interesantās aktivitātēs. Visos pusfināla kontrolpunktos būs jāizmanto savas teorētiskās zināšanas un arī radošā pieeja, katram dalībniekam izmantojot savas novatora prasmes. Veiksmīgam startam būs nepieciešams gan saliedēts komandas gars, gan spēja individuāli parādīt labu sniegumu.

Komandas, kas vislabāk būs parādījušas savus spēkus un zināšanas pusfinālā, saņems vērtīgas balvas – pirmā vieta braucienus uz Ahhaa zinātnes centru, otrā - velosipēda spidometrus, bet trešā vieta – velosipēda saslēdzējus, taču pārējiem dalībniekiem tiks dāvāti atstarojoši piemiņas suvenīri – vestes, aproces un krekli.

Skolēnu komanda ar labāko rezultātu pusfinālā tiks aicināta uz lielo finālu, kur sacentīsies par galvenajām balvām - pirmās vietas ieguvēji katrs saņems giroskūteri un BTA Velopolisi, otrās vietas ieguvēji – 4G mobilo internetu ar rūteri 6 mēnešiem, trešās vietas ieguvēji – dāvanu karti ceļojuma izvēlei 50 eiro vērtībā, taču visi pārējie fināla dalībnieki – sporta preču veikala dāvanu kartes. Konkursa organizatori ir parūpējušies arī par pārsteiguma balvām.

Šogad “Gribu būt mobils” norisinās jau desmito reizi, attīstot skolēnos ceļu satiksmes drošības izglītības prasmes un gatavojot jauno satiksmes dalībnieku paaudzi, kas apzinās savus pienākumus un tiesības uz ceļa.

Konkursa pusfināli turpināsies visu februāri: 15. februārī Daugavpils centra vidusskolā, bet 23. februārī – Baložu vidusskolā.

Portāls jau informējis, ka šobrīd norit reģionālie pusfināli CSDD rīkotajā konkursā “Gribu būt mobils” 6. - 8. klašu skolēniem par ceļu satiksmes noteikumiem, 70 komandām ar labākajiem rezultātiem sacenšoties pusfinālos 7 Latvijas pilsētās.

Pusfināli jau norisinājušies pusfināli Jēkabpils, Valmieras, Jelgavas un Madonas reģionos, kur visi dalībnieki aktīvi parādīja savas zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, taču pirmo vietu ieguvēji saņēma ceļazīmes uz finālu, kas norisināsies martā Rīgā.