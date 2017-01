Atslēgvārdi mūzika | moonplant

Liepājas grupa "Moonplant", kuras sastāvā darbojas divi brāļi Edgars (balss, basģitāra) un Kristaps (ģitāra) Beņislavski, izdevusi pirmo singlu angļu valodā "Over and Over".

Edgars stāsta: "Mūzika dziesmas tapa ļoti ātri, burtiski mirklī. Tas bija viens no tiem brīžiem, kad mūzika atnāk, nevis ir jāraksta. Abi vienkārši sākām spēlēt šo dziesmu, un viss salikās pa vietām." Vārdus Edgars sarakstījis mazliet vēlāk, kādā aukstā ziemas vakarā: "Tā kā prātā bija neliela frāze "over and over", kas lieliski saslēdzās ar ritmu un basa melodiju, turpināju rakstīt angliski. Dziesma ir par ilgām pēc vasaras, greizsirdību, ziemas vientulību, cerību un sapņiem."

Grupa "Moonplant" dibināta 2014. gadā septembrī Liepājā un veiksmīgi sevi pieteikusi dalībai vairākos konkursos Latvijā un ārvalstīs. Tās īpašo skanējumu veido divu brāļu ģitāru saspēle, kas pilna ar kontrastiem, melodiskumu un elektrizējošu harmoniju. Skaņai nav robežu, skaņa brīvi plūst pāri žanru robežām, tās atstājot liekas. Jāpiebilst, ka iepriekš brāļi darbojās grupā "Soul Garden".

"Moonplant" galvenais uzstādījums – mūzika pāri visam.