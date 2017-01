Grupas "Flaying Bra" dziesmai "Be Gentle" tapis videoklips

Atslēgvārdi mūzika | flying bra

Sociālajā tīklā "Facebook" Liepājas rokgrupa "Flying Bra" pavēsta, ka ir izlaiduši savu pirmo dziesmu "Be Gentle", kurai tapis arī video klips. Video uzņemts sadarbībā ar "Mithra Films", un filmēšana notikusi Liepājā, LSEZ uzņēmuma "Terrabalt" teritorijā.

Kā liepajniekiem.lv pastāsta grupas līderis Kaspars Šīmanis, video klips uzņemts decembrī, un filmēšana ilgusi vienu dienu. "Process bija interesants," atminas Kaspars, "mums patika. Man vispār patīk filmēties, būt uz skatuves." Vēl Kaspars pastāsta, ka filmēšanās notikusi visai ekstrēmos apstākļos. "Bija ļoti auksti, laukā bija mīnuss desmit grādi, bet šķiet, ka angārā bija vēl aukstāk," viņš atminas, "un dēļ atnākušās ziemas savu dalību atteica daudzi moto kluba "Libava" biedri, kuriem bija paredzēts filmēties. Uz ceļiem bija ledus, viņi nevarēja atbraukt. Bet centās tik un tā, motociklus veda ar piekabi. Jā, daudz kas bija neplānots, bet galu galā mums izdevās."

Ar rezultātu grupa "Flying Bra" ir apmierināta. "Jā, mums pašiem patīk. Kad sākām likt kopā, tomēr sapratām, ka pietrūcis laika. Angāru varējām izmantot tikai 24 stundas, taču, ja mums būtu bijusi vēl viena diena... Skatoties kadrus, redzējām, ka vēl to varētu, vēl to un to. Bet kopumā esam apmierināti, un šī mums vispār bija pirmā pieredze klipa veidošanā." Kaspars teic, ka noteikti ne pēdējā. "Ar Jāni Jostmani no "Mithra Films" mums izveidojās ļoti laba sadarbība, tāpēc esam gatavi strādāt kopā vēl kādu reizi."

Sociālajā tīklā "Facebook" grupa bija publicējusi aicinājumu atsaukties meitenes, kuras vēlētos filmēties minētajā videoklipā. "Puišu mums bija, taču skatiem vajadzēja arī meitenes, tāpēc meklējām," paskaidro Kaspars, "jā, atsaucās, taču arī šeit plānus izjauca laikapstākļi. Nobijās no aukstuma un neieradās. Tik daudz cilvēku, cik gribējām, nebija, bet paldies tiem, kas atnāca."

Vaicāts, kāpēc video klips veidots tieši dziesmai "Be Gentle", solists skaidroja, ka tā ir pirmā dziesma, ko grupa vispār ierakstījusi. Turklāt par šo skaņdarbu iepriekš koncertos dzirdētas labas atsauksmes. "Plānojam tuvākajā laikā ierakstīt vēl kaut ko. Šobrīd ir pamainījies grupas sākotnējais sastāvs, nomainījies bundzinieks un basģitārists. Tā kā šis jautājums ir atrisināts, šķiet, ka esam gatavi strādāt un iet uz priekšu," apņēmīgi noteic K.Šīmanis.

Dziesmas "Be Gentle" video klipā filmējušies Kaspars Šīmanis, Krists Dēvics, Emīls Akerfelds un Aigars Petrovskis. Aigars gan vairs grupas darbībā nepiedalās, šobrīd basģitārista vietu ieņēmis Dainis Pusaudzis.