Hokeja trakumam ļaujas arī liepājnieki

Latvijas hokejisti Vācijā, Ķelnē, demonstrē lielisku spēli, – izlase šo turnīru bija iesākusi kā nevienu citu pasaules čempionātu – trīs uzvaras pirmajās trijās spēlēs, un atbalstīt savējos devušies tūkstošiem fanu. Viņu vidū ir arī liepājnieki. Raksturojot emocijas, līdzjutēji lieto vārdus "Forši!" un "Super!", taču piedzīvoto aprakstīt un izstāstīt esot grūti.

Uz čempionātu – pirmo reizi

Dānijas pilsētā Esbjergā dzīvojošā liepājniece Mairita Zvirbule uz pasaules čempionātu hokejā, just līdzi saviem tautiešiem, devās pirmo reizi. "Ar draugu dzīvojam salīdzinoši tuvu Ķelnei, – septiņu astoņu stundu brauciena attālumā. Nekad nebijām bijuši uz šādu čempionātu, bet vienmēr bijām vēlējušies, tāpēc nolēmām, – jābrauc," atminas jauniete. "Un mans draugs ir liels hokeja fans. Savukārt es devos līdzi, lai piedzīvotu tās emocijas, ko var gūt tikai šādā čempionātā." Īpaši par vizuālo tēlu neesot domājuši. "Paņēmām līdzi tikai karogu. Tā kā braucām pirmo reizi, īsti nezinājām, kā gatavoties," pasmaida liepājniece.

Vaicāta, kā bija, Mairita atbild īsi: "Forši!" Viņa saka, – esot grūti aprakstīt, to ir jāpiedzīvo pašam. "Tā ir pavisam cita līdzi jušana, nekā sēžot mājās pie televizora. Bijām visi tik vienoti, lai arī sveši cilvēki.

Likās, – šeit latvieši ir daudz atvērtāki un draudzīgi, nekā mājās. Redzot, ka esi no Latvijas, automātiski esi iekļauts barā un savējais."

Mairita apmeklējusi pirmās divas spēles, kad Latvijas izlase cīnījās pret Dāniju un Slovākiju. "Vienā spēlē sēdējām ļoti tuvu laukumam, otrajā – mazliet tālāk," atminas jauniete. Izvēlēts apmeklēt šīs spēles, jo abas iekritušas nedēļas nogalē, pa vidu nav bijušas brīvdienas. "Nakti palikām viesnīcā, un tad braucām mājās, jo abiem jāstrādā. Kad bijām aizbraukuši un piedzīvojām lielo notikumu, tad gan nodomājām, – vajadzēja tomēr paņemt atvaļinājumu, lai paliktu ilgāk. Taču tā kā tā vispār bija pirmā reize, brauciens bija vairāk tāda visa iepazīšana, – ko tad no čempionāta var sagaidīt."

Vilšanās, protams, nav, un Mairita noteiktu brauktu atkal. Dēļ emocijām un atmosfēras. "Nākamgad čempionāts būs Dānijā, turpat mums blakus. Tā kā jau tagad varam sākt klāt naudiņu biļetēm," pasmaida liepājniece, un novēl ikvienam piedzīvot čempionāta svētku atmosfēru. "Noteikti patiks tiem, kam patīk būt tādā lielā pūlī, un no apkārtējo emocijām – uzlādējas."

Nākamreiz jau īpašā kleitā

Arī Dace Dieviņa uz hokeja čempionātu bija devusies pirmo reizi. Brauciens plānots ļoti laicīgi – jau novembrī. "Mēs, četru cilvēku kompānija, braucām ar automašīnu. Rēķinājām, cik vajadzēs degvielai, naktsmītnēm utt." Dace uz Vāciju devās kopā ar savu dzīvesbiedru Māri un vēl diviem stiprā dzimuma pārstāvjiem – Daini un Armandu. "Jā, biju vienīgā dāma starp trim kungiem," viņa pasmaida, stāstot par saviem ceļabiedriem. "Bija baigi labi! Man bija šoferi, es jutos drošībā." Sākotnēji gan kompānija bija plānota daudz kuplāka, taču beigu beigās sanācis tā, ka aizbraukuši tikai četratā.

Stāstot, kā izlēmuši braukt uz Vāciju, Dace teic, ka gribējuši čempionātu apmeklēt jau pagājušā gadā Krievijā. Bet dažādu iemeslu dēļ – neizdevās. Apņemšanās veiksmīgi realizēta šogad. "No Liepājas izbraucām jau 3.maijā. Speciāli braucām ātrāk, jo sākumā palikām Berlīnē, apskatījām pilsētu. Tikai nākošajā dienā braucām uz Ķelni, pa ceļam piestājot Hannoverā lūkot aviācijas muzeju. Nē, mums nebija tikai tā, ka hokejs un mājas. Gribējām Vāciju arī iepazīt, protams, bija arī šopings."

"Super!" īsi atbild liepājniece, vaicāta pie piedzīvotajām emocijām ledushallē. "Tās emocijas... To nevar izteikt vārdos. Tāds tiešām uh!

Ļoti draudzīga un pozitīva atmosfēra. Tiešām sajutos, kā latviete, jo tur latviskums nāk pa visām vīlēm ārā." Liepājniece iepazinusies ar daudziem jauniem cilvēkiem, arī ārzemniekiem. "Par Latviju fanoja ne jau tikai latvieši, bet arī no citām valstīm." Par spīti tam, ka uz čempionātu devušies tūkstošiem latviešu fanu, Dacei pietrūcis tādas kopīgas "tusēšanas". "Jā, latviešu bija daudz. Satiku vairākus liepājniekus, arī paziņas no Grobiņas. Es centos feisbukā un citās mājaslapās atrast informāciju, kur latviešu līdzjutēji pēc spēles tiekas, taču nesekmīgi. Protams, gribējās ar pārējiem kooperēties, taču trūka informācijas, kur var aiziet kaut vai kopā paēst. "Četru balto kreklu" filiāli atvēra tikai 9.maijā, mēs tad jau bijām mājās."

Šobrīd Dace un pārējie ceļabiedri ir atgriezušies Liepājā, un hokejistiem jūt līdzi pie televizora ekrāna, kas, protams, nav tas pats, kas vērot spēli klātienē. "Ir noteikti jābrauc atbalstīt, reizē pašiem atpūsties, atslēgties," rosina Dace.

"Es hokeju skatos jau gadu gadiem, man patīk, un tagad – vēl vairāk!" Dace jau zina, ka nākampavasar noteikti dosies uz Dāniju.

Viņa jau ir izpētījusi – jāaizbrauc līdz Lietuvai un tālāk ar prāmi. "Es pat esmu paskatījusies īres dzīvokļus, meklējusi, vai man Dānijā nav paziņas."

Tā kā Dace uz hokeja čempionātu brauca pirmo reizi, papētījusi, kā parasti fani ir satērpušies. "Mums līdzi bija krekli, sejas krāsas, lai sazīmētu karodziņus. Man bija arī manikīrs sarkanbaltsarkanā krāsā. Nākošreiz, kad braukšu, būs jāuzšuj kāda īpaša kleita. Noteikti! Jo cilvēki pie sava vizuālā tēla ļoti piedomā, - ne tikai sievietes, bet arī vīrieši un bērni. Turklāt arī pašam ir interesantāk, un visi bildējamies, filmējamies. Tas viss paliks atmiņai."

"Nāk pavasaris un paliekam nervozi"

Just līdzi latviešiem devies arī 68 gadus vecais Aivars Marcinkus no Liepājas. Izrādās, kungs ir aktīvs fans, un šis jau ir 17.pasaules hokeja čempionāts pēc kārtas, ko viņš apmeklē. "Sākot no Pēterburgas, nevienu neesmu izlaidis," stāsta pensionārs, un ir patīkami pārsteigts par mūsu hokejistu sniegumu. "Šis ir vienīgais čempionāts, kur pirmajās trīs spēlēs ir uzvaras pēc kārtas. Tā nav bijis ne vienu reizi.

Un pirmā spēle, – tā vispār bija patīkama, sevišķi beigas, kad dziedājām himnu. Tā skanēja vareni.

Dziedāt centos, lai gan man muzikālā izglītības nav. Tāpat kā lielākai daļai, bet ar visu to skanēja ļoti labi."

Arī sirmais liepājnieks čempionātā vērojis pirmās divas spēles, un šobrīd viesojas pie savas meitas, znota un mazbērniem Luksemburgā. Izmantojis izdevību, ka atrodas saviem tuviniekiem tik tuvu. "Braukšu atpakaļ uz pēdējām trim spēlēm – pret ASV, Krieviju un Vāciju." Aivara kungs skaidro, ka hokejs ir viens no viņa mīļākajiem sporta veidiem. "Jā, man patīk šī spēle. Arī Liepājā vienmēr cenšos nelaist garām mačus, lai gan spēles līmenis pēdējā laikā nav tas augstākais."

"Man ir draugu kompānija, ar ko mēs katru gadu braucam uz čempionātiem," atklāj Aivara kungs. "Mana kundze jau novērojusi un saka, – nāk pavasaris un paliekam tādi nervozi. Sākam sazvanīties, – kur un kā brauksim. Tas jau mums "svētceļojums"," stāstot par savu aizrautību, pasmaida liepājnieks, un bilst, ka reizē apceļo pasauli. "Mēs jau nesēžam uz vietas, bez hokeja ir vēl pulka, ko var apskatīt." Piemēram, kad viesojies Kanādā, apmeklējis arī Halifaksu, Toronto, Niagāras ūdenskritumu. "To nemaz nevar izstāstīt, kas šajos gados ir piedzīvots, redzēts. Es no šiem braucieniem pozitīvi uzlādējos."

Dodoties kārtējā "svētceļojumā", A.Marcinkus ņem līdzi savu hūti, kurai atmiņai piespraustas nozīmītes gan no hokeja čempionātiem, gan citiem nozīmīgiem sporta svētkiem, arī olimpiskajām spēlēm. "Tiem, kam interesē sports, noteikti," atbild Aivara kungs, vaicāts, vai novēl katram izbaudīt hokeja čempionāta gaisotni klātienē. "Vēl es ieteiktu braukt grupā. Individuāli to visu tik labi nevar izjust. Un nav garlaicīgi."