Iegūst medaļas SELL studentu spēlēs

Atslēgvārdi liepu | studenti | SELL studentu spēles

No 19. līdz 21. maijam Rīgā norisinājās studentu gaidītākais sporta pasākums – XXXIII SELL studentu spēles (SELL (Suomi, Eesti, Latvija, Lietuva)). Spēles pārmaiņus organizē kāda no Baltijas valstīm, šogad sacensības notika 15 sporta veidos un piedalījās 65 augstskolas no 14 valstīm.

Kā portālu informēja Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece, Liepājas Universitāti tās studenti pārstāvēja četros sporta veidos – vīriešu basketbola komanda, kas kopvērtējumā ieņēma 9. no 12 vietām, vieglatlēte Anna Dimante, bet džudiste Karīna Beķere bija pirmā savā sporta veidā un svarcēlājs Edgars Tīfentāls – otrais.

Liepājas Universitātes lektors Aivis Tābergs atzīst, ka universitāte piedalās studentu SELL spēlēs tad, kad ir studenti, kuri tām ir gatavi: „Šoreiz ar mazo delegāciju un pārstāvniecību tikai četros sporta veidos, esam kopvērtējumā ieguvuši 23. vietu no 65 augstskolām. Tas mums ir labs rādītājs, ņemot vērā to, ka individuāli mums ir divas godalgotas vietas. Esam apmierināti ar padarīto!”