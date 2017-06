Jaunajiem satiksmes dalībniekiem finālā neklājas viegli; rucavnieki – desmitie

Atslēgvārdi csdd | jaunie satiksmes dalībnieki | sacensības | fināls | Biķernieki

1.jūnijā Rīgā, Biķernieku sporta kompleksā, notika ikgadējo CSDD jauno velosipēdistu sacensību “Jauno satiksmes dalībnieku forums” pēdējā kārta - Latvijas fināls. Komandām, kuras bija uzrādījušas labākos rezultātus reģionu pusfinālos, Rīgā vairāku iemeslu dēļ neklājās viegli, pārliecinājās portāls. Rucavnieki augstāk par desmito vietu diemžēl netika.

Sacensību finālā Rīgā piedalījās divas Rucavas pamatskolas jauno satiksmes dalībnieku komandas – “Zelta zobrati” un “Stiprās riepas”. Šīs bija komandas, kuras pusfinālā sevi pierādīja kā spicākos jaunos satiksmes dalībniekus Kurzemē.

Diemžēl šoreiz rucavniekiem neveicās. “Zelta zobrati”, kuri pērn ierindojās 4.vietā, par mata tiesu atpaliekot no pirmā trijnieka, šogad kopvērtējumā ierindojās 10.vietā. Savukārt komanda “Stiprās riepas” kopvērtējumā iekļuva 19.vietā.

Kā pārliecinājās portāls, iemesli neveiksmēm bija vairāki. Pirmkārt, trase bija jaunā vietā, kas sacensību dalībniekiem radīja papildu stresu. Otrkārt, velosipēdi, ar kuriem bērni piedalījās sacensībās bija smagi un daudziem mazāka auguma dalībniekiem stipri par lielu. Treškārt, teorētisko uzdevumu pildīšanas laikā niķojās datortehnika, kā dēļ tika zaudētas tik vērtīgās minūtes.

Rucavas pamatskola 5.klases meitenes, kuras piedalījās sacensībās, neslēpa, ka ir saskumušas. Evita atzina, ka velosipēds viņai bijis par lielu un smagu, lai veikli manevrētu. Savukārt viņas klasesbiedrene Sonora stāstīja, ka, kaut arī rucavnieki iepriekš nopietni gatavojušies, nav izdevies tā, kā cerēts.

Rucavas pamatskolas sporta skolotāja Daiga Gabrūna, kura jau ilgus gadus gatavo jaunos satiksmes dalībniekus un ar komandām uz finālu Rīgā brauc vismaz ceturto reizi, arī atzina, ka šoreiz papildu spriedzi bērnos radījuši neierastie apstākļi – trase bija ierīkota Biķernieku kompleksa rallijkrosa trasē.

“Trase bija ne vien sveša, bet arī sarežģītāka,” tā D.Gabrūna: “Līdz ar to ik katrs punkts izšķīra rezultātu.” Pēc viņas teiktā rucavnieki zaudēja laiku, pildot teorētiskos uzdevumus, kā arī praktiskajā braukšanā pieļaujot vairākas kļūdas.

CSDD pārstāve Valda Kjaspere portālam atzina, ka šoreiz fināls grūts bija ne vien rucavniekiem, bet visām komandām: “Sacensības notika jaunā vietā, bija mazliet savādāki uzdevumi.”

Godpilno 1.vietu “Jauno satiksmes dalībnieku foruma Latvijas finālā izcīnīja komanda no Baložiem, kuri vislabākos rezultātus uzrādīja arī pagājušajā gadā. 2.vietā ierindojās komanda no Kuldīgas, bet 3.vietā – komanda no Ērģenes.

No komandām, kuras Biķerniekos izcīnīja pirmo un otro vietu, tiks veidota Latvijas izlase, kas brauks uz Eiropas mēroga sacensībām un aizstāvēs pagājušā gadā izcīnīto čempiona titulu. No labākajām finālistēm tiks veidota Latvijas jauno velosipēdistu izlase, kas septembrī dosies uz Albāniju.

Portāls jau informēja, ka CSDD ik gadu ar sacensībām jaunajiem velosipēdistiem veicina drošību uz ceļiem. “Jauno satiksmes dalībnieku forums šogad notiek jau 24.gadu pēc kārtas.

Sacensību dalībniekiem ne vien jāatbild uz jautājumiem par ceļu satiksmes noteikumiem un satiksmes drošību, jāprot sniegt pirmā medicīniskā palīdzība un jāpārzina velosipēda uzbūve, bet arī jāveic praktiskā braukšana.

Tāpat jau informējām, ka šogad bija ieviests jaunums – 1.kārtas sacensību laikā visi jaunie satiksmes dalībnieki, kuri sasnieguši 10 gadu vecumu, veiksmīgi nokārtojot pārbaudījumus, varēja tikt pie velosipēdista tiesībām. Interese no bērnu puses par šo iespēju bija ļoti liela.