Sestdienas, 29. aprīļa, vakarā “Jauniešu mājā” bija dzirdamas dažādas valodas un mūzikas skaņas. Tur notika kultūras vakars, kur ikvienam interesentam bija iespēja iepazīties ar Kanāriju salu kultūru, kā arī pēc tam parādīt savu talantu brīvajā skatuvē.

Jauniešu mājas vadītāja Anna Īviņa stāsta, ka kultūras vakari viņu telpās nav retums, jo lielākā daļa no ārvalstu brīvprātīgajiem izvēlas sniegt ieskatu savā kultūrā. Vakara rīkotājs Pablo Gonzales Jimenez pasākumu Jauniešu mājā neorganizēja pirmoreiz, jo ierodoties notika spāņu vakars, taču viņš vēlējās rīkot vēl vienu kultūras vakaru par savām mājām – Kanāriju salām. Pats Pablo atzīst, ka nonācis pie atziņas par Spānijas un Kanāriju salu kultūru atšķirībām, tādēļ uzskatīja par būtisku dalīties ar pārējiem. Viņš klātesošajiem rādīja prezentāciju par savu dzimteni, skaistākajiem apskates objektiem, tradīcījām, kā arī par slaveniem cilvēkiem. Bija iespējams pat nogaršot Kanāriju salu ēdienus. Viņš kopā ar palīgiem bija sagatavojis dažādas aktivitātes un jautras nodarbes, taču

pārsteigums bija telpās ierīkotais pludmales stūrītis ar īstām smiltīm.

A.Īviņa stāsta: “Jaunieši visu paveic saviem spēkiem, jo ir ļoti svarīgi saprast – es esmu radītājs, nevis patērētājs. Pat tad, ja gadās pieļaut kādu kļūdu, svarīgi ir to izprast un no tās mācīties.”

Starp klātesošajiem sarunas notika dažādās valodās. A.Īviņa atklāj, ka uz Jauniešu māju ieradušies itāļu brīvprātīgā darba veicēji no visas Latvijas un “Open Stage” kopīgi nodziedāja dziesmu. Taču Pablo sarunā atklāja, ka ir iemācījies vairākas frāzes mūsu valodā un ir apņēmības pilns turpināt apgūt latviešu valodu, atgriežoties mājās.

Tā kā ir noslēdzies Pablo brīvprātīgā darba projekts un puisis grasās doties mājās, šīs viņš uzskata par atvadām no Latvijas, kur pavadījis jau deviņus mēnešus. Viņš ir saticis ļoti daudz dažādu kultūru cilvēkus, kas viņam daudz iemācījuši. Tā arī ir galvenā vērtība, ko Pablo paņems sev līdzi, dodoties prom. Viņš atklāj, ka šobrīd aizraujas ar rakstīšanu un to uzskata par lielisku veidu, kā pieredzētajā dalīties ar citiem.

Pablo ne tikai piedalījies Jauniešu mājas rīkotajos pasākumos, bet arī devies gan uz Liepājas Universitāti, gan Liepājas vispārizglītojošajām skolām, lai vadītu spāņu valodas nodarbības.

Rīkojis starpskolu spēļu vakarus, vadījis prezentācijas arī ārpus Liepājas un tā ieguvis daudz dažādu iespaidu par Latviju.

Kaut arī Pablo darījis ļoti daudz, par grūtībām nesūdzas, jo vienmēr palīdzējuši citu valstu brīvprātīgie jaunieši, kā arī paši liepājnieki.

Pēc Pablo Gonzales rīkotā kultūras vakara talanti tikās “Open Stage” – brīvajā skatuvē. Tas jauniešiem ir jau ierasts pasākums, kas tiek organizēts pēc jauniešu iniciatīvas. Tajā priekšnesumi netiek vērtēti, jo katram dalībniekam tā ir iespēja parādīt savu talantu, novērtēt citu, kā arī bieži vien apvienoties jaunos projektos.

Jauniešu mājas vadītāja uzskata, ka tas ir lielisks veids, kā gatavoties Vislatvijas Jaunatnes dienai, kas notiks 12. augustā Liepājā. Tā kā Liepāja tika atzīta par Jauniešu galvaspilsētu, tieši liepājniekiem būs jāorganizē pasākumi un jāuzņem citu pilsētu viesi.

Portāls jau informēja, ka Miriam no Itālijas un Pablo no Kanāriju salām projekta "Walk'n'talk" ietvaros Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā veic Eiropas Brīvprātīgo no 2016. gada 1. augusta līdz 2017. gada 30. aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt izpratni par Eiropeiskas sabiedrības veidošanos caur neformālās mācīšanās metodēm un staprkultūru dialogu. Galvenais brīvprātīgo uzdevums projekta laikā būs veicināt izpratni bērnu un jauniešu vidū par Eiropeisku sabiedrību, pastāvošo iekārtu, procesiem un iespējām, projektu un mobilitātes iespējām. Projekts finansēts programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros.