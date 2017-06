Kultūras centrs "Wise" vēl top

Atslēgvārdi wise | Kristians Muižnieks | kultūra | mūzika

Arvien vairāk sakārtots kļūst pagaidām maz zināmais neformālās kultūras centrs "Wise" Alejas ielā 9. "Mums ir vairāki plāniņi," saka tā saimnieks Kristians Muižnieks, kurš bijušā kinoteātra "Daile" ēkā rosās jau četrus gadus. Tā kā māja bijusi ļoti nolaista, remontdarbi tajā joprojām rit pilnā sparā.

"Vienai zālei tagad lejam grīdu, ielas pusē ēkai mainīsim visus logus, sakopsim dārzu, ārā būvēsim betona skeitparku," Kristians nedaudz ieskicē šā brīža lielākos darbus. Viņš noteikti šai vietai saredz nākotni.

Līgums ar Liepājas lietuviešu kultūras biedrību "Rūta", kam ēka pieder, esot noslēgts uz 50 gadiem. "Ēka būs sakopta un funkcionēs," pārliecināts K.Muižnieks, kurš dēļ "Wise" no Rīgas ir pārcēlies uz Liepāju. Sākotnēji Liepājā dzīvojis tikai vasarās, lai uzmanītu kultūras centrā notiekošo, bet nu šurp pārvācies pavisam.

K.Muižnieka rīcībā Alejas ielā ir vairāk nekā 700 kvadrātmetri, un pagaidām ir pabeigti 30 procenti no veicamajiem remontdarbiem. "Ir cilvēcīgi uztaisīta lielā zāle, nokrāsotām sienām, uzbūvēta milzu skatuve, ierīkots pagaidu bāriņš un publiskā tualete," Kristians uzskaita līdz šim paveikto. Nākošajā mēnesī, tas ir jūlijā, būšot redzamas lielākas un jūtamākas pārvērtības.

Kultūras centrā "Wise" muzikālus pasākumus rīko reizi mēnesī. Tā nolemts, ņemot vērā līdzšinējo publikas interesi.

Šodien, 17. jūnijā, tur notiks pirmais šīs vasaras sezonas pasākums "West Coast Bass" – pašmāju repa, hiphopa un dīdžeju performances visas nakts garumā. Uz skatuves kāps viens no pēdējā laika skaļākajiem vārdiem latviešu hiphopā Rolands Če, kurš nupat izdevis albumu "Nimfo". Vēl uzstāsies Nātre kopā arvienu no saviem ilglaicīgākajiem cīņu biedriem G. Savukārt XIII ir pavisam jauns vārds hiphopa mūzikas cienītājiem. "Hiphops no Liepājas, kas uz skatuves uznesīs pilnu instrumentālo arsenālu – dzīvo instrumentu jeb LIVE performance vietējo censoņu izpildījumā," pastāsta K.Muižnieks.

Viņš sapratis, ka ar Liepājas auditoriju ir jāstrādā, ja grib "drusciņ plašāku apmeklētāju loku", nekā tas bijis līdz šim. "Kad organizēju pasākumu, īrēju ļoti labu skaņu, un tā nav pati lētākā, tāpēc arī nevaru atļauties ko taisīt bieži. Pirmie pasākumi bija mīnusa zīmēs. Un, manuprāt, ir diezgan muļķīgi tam tērēt remonta naudu." Kristians norāda, ka ir atvērti principā ikvienam mūziķim, arī jaunajiem, vien jāpadomā par aparatūru.

Lai gan pašlaik darbi un pasākumi sakoncentrēti "Wise" iekštelpās, plāni ir arī attiecībā uz ēkas pagalmu.

"Ēdināšana, mūzika, māksla, sports, aktīvā atpūta," Kristians atklāj galvenās līnijas, ko vēlētos tur iedzīvināt.

"Kā jau minēju, ir doma par mazu āra skeitparku, kur mazie varētu braukāties. Otrā pusē varētu būt kafejnīca un āra terase. Man tur ir vecs skurstenis, pie kura varētu piejūgt klāt krāsni, kurā pašiem cept picas. Bērniem varētu taisīt vorkšopus, kur mācīties gatavot ēst."

Sakārtojot ēkas pagalmu, Liepājā būs vēl viena vieta, kur muzikāli sarīkojumi varēs notikt ārā. Taču Kristiana mērķis ir plašāks – kultūras centrā "Wise" rīkot arī mākslas pasākumus, kino seansus, tāpat kļūt par skeitborda frīstaila un citu dēļmīļu centru. Taču, kad tas viss varētu īstenoties, vēl nav skaidrs. Daļa ieceru – iespējams, jau šīs vasaras otrajā pusē. "Visu laiku pamazām čibinām uz priekšu. Bija paredzēts, ka vasaras vidū atvērsimies plašākām masām, bet pagaidām izskatās, ka tas būs drusciņ jāpavirza uz priekšu."