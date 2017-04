Liepājas 8.vidusskolas skolēnus motivē dzīvot bez limitiem

Atslēgvārdi liepājas 8.vidusskola | skolēni | lekcija | mārtiņš krancis

"Tev nav limitu – tu vari visu!" ir sauklis, ar kuru Liepājas 8. vidusskolā ieradās pozitīvisma, degsmes un enerģijas pilnais lektors Mārtiņš Krancis, kurš ar unikāli motivējošu runu iedvesmoja jauniešus un skolotājus, portālam pastāstīja Liepājas 8.vidusskolas karjeras konsultante Dina Brence.

Lektors stāstīja, kā ticēt sev un savām spējām, kā sapņot skaistus sapņus, un kā cīnīties, nepadoties un neapstāties.

Lektors dalījās ar savu personīgo stāstu, pieredzi, pārdzīvojumiem un mācībām – tā izceļot un atgādinot, ka katrs no skolēniem ir īpašs un ka viņu sapņiem un spējām nav limiti.

“Limiti tāpat kā bailes ir vien ilūzija, kas tevi aptur sasniegt to, ko kādreiz esi vēlējies. Atmet tos, ej un dari – uzliec sapņus uz papīra, lai tie kļūtu par reāliem mērķiem uz ko tiekties,“ lekcijā uzsvēra M. Krancis.

“Mūsdienās vispopulārākais hobijs ir smiešanās par citiem – tev nesanāk, tu to nevarēsi – mēs to nevaram ietekmēt – bet mēs varam ietekmēt savu attieksmi! Pasmejies kopā ar citiem, un viņiem vairs nebūs par ko smieties, jo tu būsi unikāls,”stāsta M. Krancis, kuru pašu skolas laikā esot apsmējuši par uzvārdu līdz brīdim, kad pats par to sācis jokot un citiem vairs nebija iemesla to darīt.

Pēc lekcijas jaunieši atzina, ka šāda motivācija bija tieši tas, kas vajadzīgs, lai saņemtos.