Liepājniece iepazīstas ar mikrobiologa profesiju

Atslēgvārdi Liepājas A. Puškina 2.vidusskola | grindeks | Tatjana Panova

Jau astoto gadu mērķtiecīgākie Latvijas 9.-12. klašu skolēni ar padziļinātu interesi par ķīmiju un ar to saistītajām zinātnēm piedalās AS „Grindeks” rīkotajās „Profesiju dienās skolēniem”. No 177 skolēnu pieteikumiem no vairākām Latvijas pilsētām un reģioniem tika izvēlēti 40 projekta dalībnieki, tai skaitā arī Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas 11. klases skolniece Tatjana Panova, portālam pavēstīja AS „Grindeks” komunikācijas departamenta vadītāja Laila Kļaviņa.

Kopš bērnības Tatjana sapņojusi apgūt ar medicīnu saistītu profesiju, un mērķtiecīgi virzās uz šī mērķa sasniegšanu, mācoties ķīmiju un bioloģiju, klausoties dažādas lekcijas un veicot eksperimentus ķīmijas stundās. „2015.gadā mūsu klase bija ekskursijā AS „Grindeks” un tieši tajā brīdī es sapratu, ka gribu saistīt savu dzīvi ar mikrobiologa profesiju, jo man patiesu prieku sagādā dzīvo organismu pētīšana un darbs ar mikroskopu,” stāsta Tatjana, „pateicoties „Profesiju dienām skolēniem”, man parādījās iespēja vairāk iepazīt uzņēmumu, kurš ir atpazīstams ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. „Grindeks” ražo medikamentus, kas palīdz cilvēkiem ar sirds, asinsvadu un citām veselības problēmām, kas ir ļoti svarīgi. Es arī gribu palīdzēt cilvēkiem – šis faktors arī nosaka manas turpmākās profesijas izvēli.”

Pavadot vienu dienu „Grindeks”, Tatjana uzzināja vairāk par mikrobiologa amata pienākumiem. „Pateicoties šai dienai, es vēlreiz pārliecinājos, ka vēlos kļūt par mikrobioloģi. Man bija iespēja papētīt šīs profesijas pienākumus, darba procesu, kā notiek datu apstrāde un analīze, un man tas patika,” tā skolniece.

AS „Grindeks” Notekūdeņu attīrīšanas iecirkņa ķīmiķis Miks Neibergs:„Man bija prieks strādāt ar Tatjanu, ceru, ka gūtās iemaņas un prasmes noderēs viņai arī turpmāk, un,es būtu priecīgs pēc dažiem gadiem viņu redzēt savu kolēģu pulkā. Es izstāstīju Tatjanai to, ko pats zināju, uzdevu praktiskus uzdevumus, ar kuriem Tatjana veiksmīgi tika galā.”

„Profesiju dienas skolēniem” šogad norisinās no 8. februāra līdz 8. martam. Projekta laikā „Grindeks” piedāvā iepazīt vienpadsmit profesijas, kas pārstāvētas farmācijas uzņēmumā.