Liepājnieki konkursa "Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi" finālā

Otrdien, 9. maijā, Latvijas okupācijas muzejā notika konkursa "Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi" fināla pasākums, kurā tika prezentēti labākie darbi no visiem Latvijas novadiem, informē konkursa koordinatore Kurzemē Ineta Drēže

"Sagaidot Latvijas simtgadi, ir svarīgi izprast vēstures notikumus un to ietekmi mūsdienu sabiedrībā. Vēsturi veido cilvēki un ir daudz nozīmīgu personību, par kurām sarakstītas grāmatas, veidotas filmas un māca skolā. Taču katrā pagastā un novadā ir cilvēki, kuri plašākai sabiedrībai nav zināmi, bet kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā mērogā. Tie var būt laba darba darītāji, savas sētas un ģimenes kopēji, vadītāji, mākslinieki, mūziķi, skolotāji un okupāciju režīmu laika disidenti un cīnītāji – visi, kuri gandrīz 100 gadu garumā bijuši un ir vietējās sabiedrības balsti un virzītāji.

Konkursa mērķis ir atklāt un darīt zināmus plašākai sabiedrībai šos vietējos dārgumus," skaidro I.Drēže.

Konkurss norisinājās 3. kārtās, un tajā kopumā piedalījās vairāk nekā simts skolēnu no visiem Latvijas novadiem. Kurzemes reģionā tika pieteikti 24 darbi, no kuriem 11 darbi un to autori tika izvirzīti uz 2. kārtu, kura norisinājās 30.martā Liepājas muzejā.

Uz konkursa 3.kārtu tika izvirzīti 3 darbu autori:

1. Katrīna Ližbovska, Renāte Ķeire (konsultante skolotāja Irisa Otrupe) J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, (mājas lapa par vecvectēvu, bijušo leģionāru, Latvijas patriotu Ernestu Laumani).

2. Elīna Jaunzeme (konsultante skolotāja Ineta Drēže) Liepājas Valsts 1.ģimnāzija (video stāsts par Uldi Jaunzemi - tēti, zemnieku saimniecības īpašnieku, Barikāžu dalībnieku)

3.Roberts Krists Jaunarājs-Janvāris (konsultante skolotāja Sintija Pūce) Liepājas Raiņa 6.vidusskola (atraktīvs video stāsts par vecmāmiņu, ārsti Zigrīdu Dirnēnu).

Konkursa finālā tika prezentēti labākie darbi no visiem Latvijas novadiem. Dalībniekus sagaidīja liels pārsteigums, kad konkursa organizatori paziņoja, ka galveno balvu – ceļojumu uz Briseli saņem visi fināla dalībnieki. Šo iespēju sagādāja Eiropas Parlamenta deputāti: Inese Vaidere, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Sandra Kalniete.