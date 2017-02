LiepU studenti izvēlas zināšanas smelties ārvalstīs

Atslēgvārdi liepu | studijas ārvalstīs | studenti

19 Liepājas Universitātes (LiepU) studenti Erasmus+ apmaiņas programmas ietvaros ir nolēmuši pavasara semestrī studijas turpināt kādā no Eiropas partneraugstskolām, informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Timermane. Šoreiz visaktīvākie izrādījušies Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes studenti – apmaiņā dosies 14 studētgribētāji, bet viena studente nolēmusi pagarināt rudens semestrī iesāktās studijas. Četri studenti pārstāvēs Vadības un sociālo zinātņu fakultāti.

“Priecājamies, ka apmaiņas studentu skaits ar katru semestri palielinās. Vislielākais prieks par Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes studentiem. Ceram, ka Erasmus+ programmas informatīvajos semināros 14. un 15. februārī sagaidīsim vairāk interesentu arī no citām fakultātēm. Nevajag baidīties no iespējamajiem šķēršļiem – viss ir pārvarams,” smelties zināšanas un gūt neaizmirstamu pieredzi aicina LiepU Ārzemju sakaru daļas vecākā referente Ērika Lauberga. Apmaiņas programmas sniegtās iespējas labprāt izmanto arī universitātē studējošie ārvalstu studenti no Šrilankas, Indijas un Pakistānas.

Bakalaura studiju programmu “Eiropas valodu un kultūras studijas”, “Dizains”, “Jauno mediju māksla”, “Biznesa un organizāciju vadība”, “Tūrisma vadība un rekreācija” un maģistra studiju programmas “Rakstniecības studijas”, “Jauno mediju māksla” studenti ir izvēlējušies papildināt zināšanas Rietumbohēmijas Universitātē (Čehija), Mateja Bela Universitātē (Slovākija), Leirijas Politehniskajā institūtā (Portugāle), Kauņas Lietišķo zinātņu universitātē (Lietuva), Tamperes Lietišķo zinātņu universitātē (Somija), Vitauta Dižā Universitātē (Lietuva), Centrāl-Maķedonijas Tehniskās izglītības Institūtā Sjerrā (Grieķija) un Budapeštas Metropoles Lietišķo zinātņu universitātē (Ungārija).

Erasmus+ ir apmaiņas programma, kas piedāvā studentiem studēt, iziet praksi no 2 līdz 12 mēnešiem kādā no LiepU partneraugstskolām Eiropā vai arī veikt praksi kādā no ārvalstu partnerinstitūcijām. Studiju un prakses periods tiek atzīts LiepU, un tam tiek piešķirta stipendija.