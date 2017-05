No grafiti līdz hiphopam un apģērbu līnijai

Atslēgvārdi 3PK | hiphops | Aleksis Gūtmanis | Mārtiņš Piebalgs

Jau kopš 2007. gada Liepājā darbojas hiphop apvienība “3PK” – vairāk kā desmit dalībnieki, kas meklē vietas, kur uzstāties, lai liktu cilvēkiem ieklausīties tajā, kas viņiem sakāms. Daļa no viņiem ir draugi, kas kopā uzauguši, laiku pavadot skeitparkā, taču tagad kopā kāpj uz skatuves un rada mūziku.

Portāls tikās ar diviem grupas pārstāvjiem – Aleksi Gūtmani un Mārtiņu Piebalgu. Aleksis ir viens no apvienības izveidotājiem. Viņš stāsta, ka sākotnēji visus vienojis grafiti. “Ar draugu no paralēlklases sapratām, ka Liepājā grafiti māksla iet nepareizajā virzienā, tādēļ veidojām savu grupu. Laika gaitā grafiti vairs nespēja aizraut, un tā vietu ieņēma mūzika. Bija arī citi draugi, kas aizrāvās ar mūziku, tādēļ, lai neveidotu jaunu grupu, palikām pie jau izveidotās.” Aleksis sācis rakstīt dzeju, ar domubiedriem viens otru atraduši un izdomājuši pamēģināt izveidot ko vairāk.

Par grupas nosaukuma rašanos Aleksis skaidro, ka ar draugiem vairākas stundas smejoties nonākuši pie “Trippin Knights”, taču cilvēki viņu apvienību sākuši saukt par Trešo pasaules karu, no kā arī izveidojies saīsinājums “3PK”. “No baumām nonācām līdz otram nosaukumam,” smej Mārtiņš.

Vaicāti, cik dalībnieku darbojas grupā, puiši uz pirkstiem sāk skaitīt, secinot, ka tie ir aptuveni 14 – 20 dalībnieki, no kuriem tikai 6 ir repojoši. Mārtiņš piebilst, ka “redzami” ir tikai kādi deviņi no dalībniekiem, jo ne visiem vienmēr ir iespēja piedalīties. Dalībniekiem ir arī citas nodarbošanās, bet viņus visus vieno vēlme radīt citādu hiphopa mūziku, jo uzskata, ka Latvijā īsta hiphopa ir ļoti maz. Mārtiņš un Aleksis atklāj, ka pašiem nav hiphopa elku, kam vēlētos līdzināties, jo paši ļoti reti klausās hiphopa mūziku, tādēļ viņiem nav no kā ietekmēties.

Apvienības dalībnieku lielākais iedvesmas avots ir pārējie dalībnieki un viņu paveiktais. “Kad es dzirdu to, ko citi dalībnieki ir uzrakstījuši, es domāju, cik tas ir labi, un ka arī es tā gribu,” sajūsminās Mārtiņš. Viņu starpā nav ne cīņas, ne sāncensības, ir tikai motivācija. Pat tad, ja rodas kādas domstarpības, viņi izmanto repa formu brīvo stilu, lai otram pateiktu savu viedokli, jo galu galā viss ir izrunāts un paši par notikušo var pasmieties.

Grupas dalībnieki esot visai daudzpusīgi – viņu sastāvā ir gan pavadījumu veidotāji, gan sportisti, dejotāji un pat uguns spļāvējs. Kāds no dalībniekiem, kurš ir Liepājas dizaina un mākslas vidusskolas audzēknis, šobrīd veido savu apģērbu līniju, kas paredzēta tieši grupas dalībniekiem. 14. jūnijā koncertzālē “Lielais Dzintars” notiks audzēkņu tērpu modes skate, kuras laikā uzstāsies arī apvienība “3PK”. Viņi atzīst, ka grupas biedram nežēlo padomus un kritiku.

Kaut arī dalībnieku skaits ir liels, Aleksis uzsver, ka katrs no viņiem ir arī individuāls mākslinieks, neviens nav piesiets un daļa dalībnieku pat dzīvo citās valstīs. Viņi viens otru atrodot dabiski – pasākumos, vai caur citiem grupas dalībniekiem, taču ne visi tiek pieņemti. Aleksis smej: “Ja mēs paklausāmies kāda mūziku un saprotam, ka tā nav laba, mēs liekam viņam saprast – tu esi tas, kā dēļ mēs šo darām!”

“3PK” izveidojusi sadarbību ar reperu apvienību “101 kilometrs” no Brocēniem, ar ko kopā veido skaņdarbus, sevi dēvējot par “Kurzemes hercogisti”, tādēļ arī tiek aicināti koncertēt kopā ar viņiem. Vēl grupa vairākkārt koncertējusi Rīgā bārā “Ezītis miglā”. Diemžēl, Liepājā vairs nav tik liela iespēja atrast vietu koncertiem – agrāk klubā “Prison Bar” viņi izveidoja koncertu ciklu “HipHop Madness”, kā arī uzstājās klubā “Ego Club”. Kopš klubu vairs nav, grupa uzstājas festivālā “Boltik Baik”, Bāriņu ielas pagrabiņā un citur, kur notiek pasākumi, taču puiši atzīst, ka paši interesējas par notiekošajiem pasākumiem, lai gūtu iespēju uzstāties, jo “sēžot, rokas klēpī salikušiem, var arī nesagaidīt”. Lieliska sadarbība izveidojusies ar Jauniešu māju, jo bieži viņi raksta himnas dažādiem pasākumiem, tostarp arī Jauniešu galvaspilsētas himnu.

Nākotnē apvienība vēlas beidzot izdot taustāmu mūzikas albumu, piedalīties vairāk dažādos festivālos, kā arī pierādīt sevi kā atsevišķi mākslinieki. “Gribam, lai cilvēki vairāk redz, dzird un arī sadzird, jo bez darīšanas nekas nenotiek,” uzsver Mārtiņš. Viņi savā mūzikā eksperimentējot un tekstus ārā no kabatām nevelkot, jo visam ir nepieciešams laiks un darbs.