Papildināts – Darba vietās – zinātkāras "ēnas"

Atslēgvārdi ēnu diena | skolēni | jaunieši

Šodien, 15.februārī, visā Latvijā norisinās ikgadējā "Ēnu diena", kurā skolēniem ir iespēja sekot visdažādāko profesiju pārstāvjiem. Skolēni atzīst – "Ēnu diena" sniedz priekšstatu par interesējošo darba vietu, un ļauj izsvērt, vai izvēlētā profesija ir tā, ko gribētu arī strādāt pēc skolas absolvēšanas. Savukārt ēnu devēji norāda, ka šī diena ļauj palūkoties uz savu darbu no malas.

Šodien ēna bija arī viesnīcas "Līva" saimniecības daļas vadītājai Ievai Millerei – Grobiņas ģimnāzijas 8.c klases skolniece Helēna Anna Bunka. Darbu abas sākušas jau no pusdeviņiem rītā. "Kā ir, tā arī ir. Rādu savu standarta darba dienu, kurā iesaistu Helēnu," teic I.Millere.

"Vēlējos ēnot cilvēku lielākā uzņēmumā," savu izvēli pamato skolniece. Sākotnēji bijusi vēlme ēnot viesnīcas direktoru, bet savas aizņemtības dēļ viņš piedāvājis to uzņemties Ievai. Un viņa piekritusi, jo zina, kā tas ir – būt ēnai. "Pati savulaik esmu piedalījusies Ēnu dienā," atminas I.Millere. Nekad iepriekš saimniecības daļas vadītājai ēna nav bijusi.

"Interesants darbs," secinājusi Helēna pēc dažu stundu sekošanas Ievai. "Dažāds. Nav tā, kā biju iedomājusies, – ka Ieva sēž tikai pie datora, kaut ko strādā ar dokumentiem, bišķi pastaigājas pa viesnīcu. Ir otrādāk – viņa diezgan daudz staigā pa viesnīcu, ļoti maz pie papīriem."

Helēna gan ne pirmo reizi iejūtas ēnas lomā. "Pērn ēnoju konditoru, vēl pirms tam interjera dizaineru. Jā, ļoti dažādas profesijas, es cenšos atrast savu īsto. Vēl meklēju," atzīst skolniece, un norāda, ka "Ēnu dienas" ir noteikti vajadzīgas. Un ar tām dažām stundām, ko ēnu devējs velta savai ēnai, esot pietiekami, lai gūtu priekšstatu par konkrēto profesiju. ""Ēnu dienas" ļauj jauniešiem izprast, ko viņi vēlas darīt nākotnē. Esmu sapratusi, ka konditora darbs nebūs īsti man. Ir jāceļas ļoti agri, darba diena ir gara, vienmēr visam ir jābūt perfekti, pēc standartiem, un, ja kaut kas nav pareizi, jātaisa viss no sākuma."

Arī I.Millere piekrīt, ka "Ēnu dienām" ir noteikti jābūt. Viņasprāt, tas ļauj jauniešiem tuvāk iepazīt konkrētās profesijas, un arī ēnu devējiem tā sniedz iespēju palūkoties uz savu darbu no malas. "Jo vēlreiz sanāk iziet cauri saviem darba pienākumiem," norāda I.Millere, kura par saimniecības daļas vadītāju strādā jau vairāk nekā pusotru gadu.

12 skolēni no Bārtas pamatskolas un Grobiņas ģimnāzijas viesojās Grobiņas novada domē, informē Grobiņas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pastore. Vispirms skolēni noskatījās prezentācijas filmu par Grobiņu un tikās ar domes priekšsēdētāju Aivaru Priedolu, vēlāk kopā ar domes Administratīvās nodaļas vadītāju Ivetu Kļavu iepazinās ar domē strādājošo speciālistu pienākumiem, bet pēc tam katrs devās ēnot savu izvēlēto speciālistu.

"Visi grib zināt, kā tikt par priekšnieku?" uzrunājot skolēnus, sacīja Bārtas pamatskolas direktors Zigmunds Cinkus, norādot, ka skolēniem interesē arī, kā kļūt par domes priekšsēdētāju. Aivars Priedols sacīja, ka ikviens no šodienas "Ēnu dienas" dalībniekiem var nākotnē kļūt par deputātu, domes priekšsēdētāju un pat Valsts prezidentu. "Bet noteikti katrs no jums nākotnē uzņemsies atbildību par dzīvi novadā un valstī, tāpēc izvēlieties to profesiju, kurā vislabāk varat likt lietā savas spējas un talantus," "Ēnu dienas" dalībniekiem novēlēja A.Priedols.

Grobiņas novada domes priekšsēdētāja ēna vakar bija Grobiņas ģimnāzijas 12.a klases skolniece Evija Brikmane.

"Es gribēju uzzināt, kas priekšsēdētājam ir jādara un kā viņš visu paspēj izdarīt," atklāja Evija.

Iepriekšējā gadā viņa ēnojusi laikraksta "Kursas laiks" fotogrāfu Daini Ģelzi. Evija pastāstīja, ka savu nākotni plāno saistīt ar uzņēmējdarbību vai fotomākslu. Ēna kopā ar A.Priedolu iepazinās ar novadu un apmeklēja Grobiņas pagasta zemnieku Tāli Dobelmani.

Arī operatīvos dienestus – policiju, ugunsdzēsējus glābējus un robežsargus – šodien mūsu pilsētā ēno ievērojams skaits jauniešu, pārliecinājās portāls.

Piemēram, Valsts policijā "Ēnu diena" sākās jau pulksten desmitos no rīta ar lekciju skolēniem. Lekcijas laikā likumsargu ēnas tika iepazīstinātas ar policijas darbu. Pēc lekcijas notika ekskursija pa Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi, kuras laikā tika apskatīta Drošības klase, ekspertu nodaļa, īslaicīgās aizturēšanas telpas un Satiksmes uzraudzības rotas automašīnas.

"Dienu noslēgsim pie kinologa," piebilda Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Ugunsdzēsēju glābēju ēnošana sākās vēl agrāk no rīta. Jau deviņos no rīta vairākas ēnas ieradās pie ugunsdzēsējiem glābējiem Liepājas 2.daļā Jelgavas ielā un pie ugunsdzēsējiem glābējiem Liepājas 1.daļā Ganību ielā.

Rīta pusē ēnas iepazinās ar ugunsdrošības uzraudzības inspektoru darbu. Bet, kā portālam pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa, dienas laikā ēnas kopā ar ugunsdzēsējiem glābējiem dosies uz praktiskajām mācībām uz ūdens Tirdzniecības kanālā, kur ēnām būs iespēja vērot, kā notiek šādas mācības. Tāpat notiks ierindas mācības praktiskie vingrinājumi.

Arī Robežsardze šodien dod iespēju jauniešiem iepazīties ar robežsarga profesiju. Šogad jauniešiem ir iespēja ēnot augsta līmeņa vadītājus, piemēram, Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieku un Liepājas I kategorijas nodaļas priekšnieku.

Vairāki desmiti skolēni no dažādām Liepājas skolām šodien ēnoja arī Liepājas domes darbiniekus, portālam pavēstīja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina. Skolēni vairāku stundu garumā sekoja sevis izvēlētajiem domes pārstāvjiem un iepazinās ar profesionāļu veicamajiem ikdienas pienākumiem un darba specifiku.

Jaunieši uzdeva jautājumus par pašvaldības darbu, par to, kurās augstskolās un studiju programmās būtu ieteicams studēt konkrēto profesiju apguvei, par akadēmisko un praktisko zināšanu pielietojumu ikdienas darbā, interesējās par publisko pārvaldi un aktualitātēm dažādās pilsētas nozarēs, piemēram, uzņēmējdarbībā, tūrismā, veselības nozare u.c.

“Vēl neesmu izlēmusi, kurā virzienā pēc skolas absolvēšanas turpināšu studijas. Mani interesē darbs ar cilvēkiem un sabiedriskās attiecības, tāpēc šodien nolēmu doties uz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu.

Ēnu dienas ietvaros es varu gūt priekšstatu par sev interesējošās jomas darba specifiku un nozares profesionāļu ikdienas darbu," saka Paula Janeka no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas.

Arī Megija Garoza un Patrīcija Emīlija Žabina no Liepājas Raiņa 6.vidusskolas pozitīvi novērtē "Ēnu dienu". Abas meitenes guva praktisku ieskatu lēmumu pieņemšanas procesā, ideju priekšrocību un mīnusu izvērtēšanā. Kā norāda Patrīcija: "Diskusiju un analīzes laikā pierādās, ka ne viss ir tikai melns un balts un ka sākotnēji pievilcīgiem piedāvājumiem ir arī trūkumi."

Jau vairākus gadus februārī "Junior Achievement – Young Enterprise Latvija" skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros rīko Ēnu dienu – skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un dažādu nozaru profesionāļu iemīļotu un gaidītu izglītojošu profesionālās orientācijas pasākumu, kuras ietvaros ikvienam skolēnam iespējams apmeklēt kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba dienu.

Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstina 1313 ēnu devēji no visas Latvijas, kas ir par 25% vairāk nekā pērn, kopumā piedāvājot 7861 vakanci, aģentūra LETA noskaidroja praktiskās biznesa izglītības biedrībā "Junior Achievement Latvija" (JA Latvija).Būtiski pieaugusi arī skolēnu interese piedalīties "Ēnu dienā" - portālā "www.enudiena.lv" šogad reģistrējušies 41 150 potenciālo ēnotāju iepretim pagājušā gada 29 200 ēnot gribētājiem. Pieteikumi ēnu devēju izsludinātajām vakancēm saņemti no visiem Latvijas reģioniem, bet aktīvākie skolēni no ir Rīgas un Jelgavas.

Šogad pieprasītākās profesijas ir programmētājs - 342 pieteikumi, ārsts - 263, radio diktors - 248, fotogrāfs - 206, ārsta palīgs - 185, fizioterapeits - 184, ugunsdzēsējs - 162, jurists - 158, gaisa kuģa stjuarts - 151 un mākslinieks – 151.

Aktīvākie ēnu devēji šogad atrodami starp valsts pārvaldes, izglītības iestādēm, pašvaldībām un bankām.

"Ēnu dienas" mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.