Pēta klimata pārmaiņu sekas Liepājā

Atslēgvārdi erasmus+ | projekts | klimata pārmaiņas | solis dabā

Šonedēļ, no 19. līdz 25.jūnijam, Liepājā viesojās jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, kuri ar neformālās izglītības metodēm pilnveidoja savas zināšanas par klimata pārmaiņām. Viens no uzdevumiem bija atrast un pētīt invazīvās augu un dzīvnieku sugas Liepājā.

"Erasmus+" programmas jauniešu apmaiņu "Klimata pārmaiņām pa pēdām" ("Chasing footprints of climate change") Liepājā organizēja biedrība "Solis dabā".

Liepāja izvēlēta tādēļ, ka šogad mūsu pilsēta ir pasludināta par jauniešu galvaspilsētu, kā arī Liepāja ir ļoti skaista vieta pie jūras,

skaidroja viena no biedrības "Solis dabā" dibinātājām Kristiāna Siliņa, norādot, ka jūras tuvums īpaši sajūsminājis viesus, kuru valstis neatrodas pie jūras – Polijas un Ungārijas. Vēl projektā ir dalībnieki no Lietuvas un Latvijas, – kopumā 24, vecumā no 16 līdz 28 gadiem.

K.Siliņa pastāstīja, ka pirmajās projekta dienās jaunieši uzzinājuši, kas ir sertifikāts "YouthPass" un tā kompetences, ar dažādām grupu darba un simulāciju metodēm analizējuši klimata pārmaiņu cēloņus un sekas. Tāpat jaunieši savā starpā diskutējuši par labākām pārtikas iegādes iespējām, apmeklēts arī uzņēmuma "Liepājas enerģija" lielākais siltumavots TEC, kur uzmanība pievērsta tam, kādu ietekmi ar savu ražošanas darbību uzņēmums atstāj uz apkārtējo vidi. Ekskursijas laikā jaunieši siltumavota apskates laikā iepazina enerģijas ražošanas procesu, izmantotās tehnoloģijas un iekārtas, automatizētos uzraudzības procesus, tāpat aplūkoja arī laboratorijas, kurās dienu dienā tiek veiktas gan šķeldas, gan ūdens kvalitātes analīzes.

Interesanti projekta dalībnieki aizvadīja Līgo dienu – viņi devās meklēt klimata pārmaiņu sekas Liepājas pilsētā. Lai arī aicināti, diemžēl neviens no vietējiem iedzīvotājiem uz pasākumu tā arī nav ieradies. K.Siliņa pastāstīja, ka bija sagatavoti speciāli bukleti ar invazīvajām augu un dzīvnieku sugām mūsu teritorijā. Un jauniešiem nācās doties tos meklēt un pētīt, lai pēcāk par pieredzēto dalītos.

"Invazīvās sugas ir svešzemju dzīvnieku un augu sugas, kuras nav raksturīgas Latvijas dabai un kuras nodara kaitējumu vietējai florai un faunai, cilvēka veselībai un rada ekonomiskos zaudējumus," paskaidro biedrības "Solis dabā" pārstāve Anna Brokāne. "Viena no izplatītākajām invazīvajām sugām Latvijā ir visiem zināmais Sosnovska latvānis."

Saņemot izdales materiālu, dalībnieki tika sadalīti septiņās komandās pa trīs cilvēkiem, un tika dotas divarpus stundas, lai apsekotu Liepāju, meklējot invazīvās sugas. Kā pastāstīja A.Brokāne, katra komanda devās savā virzienā, apsekojot gan Vecliepāju, gan Jaunliepāju. Visi

atraduši vismaz divas invazīvās augu sugas – Krokaino rozi un Balto robīniju, savukārt viena komanda atrada arī vaboli – daudzveidīgo mārīti, kura līdz šim Liepājā nebija konstatēta.

"Dalībniekiem patika šī aktivitāte, jo viņi meklēja ne tikai invazīvās sugas, bet arī bija iespēja labāk iepazīt Liepāju. Dalībnieki secināja, ka tā bija nedaudz sarežģīta, jo atpazīt sugas nebija viegli un māca šaubas, vai konstatētā suga ir īstā," novērojusi A.Brokāne.

K.Siliņa uzskata, ka klimatu pārmaiņu tēma mūsdienās ir ļoti aktuāla. "Tas, ka pārmaiņas notiek, nav nekāds noslēpums. Tas ir redzams apkārtējā vidē, kaut vai tā pati gaisa temperatūras paaugstināšanās," biedrības "Solis dabā" pārstāve sacīja, ka viens no projekta mērķiem ir, – lai mēs apzinātos, ka pārmaiņas klimatā notiek un ko varam darīt lietas labā. Viņa norādīja: "Rūpēs par vidi, mēs varam sākt ar sevi –

plastmasas maisiņu vietā izmantot auduma maisiņus, šķirot atkritumus, taupīt ūdens resursus, izraut lādētājus no rozetēm, izslēgt gaismas tur, kur mums nav vajadzīgs utt. Jo sākums esam mēs paši."

Vaicāta, kādas par to visu ir jauniešu zināšanas, K.Siliņa priecājās, ka daudz ko viņi jau zina, taču ir nianses par kurām tomēr nav aizdomājušies, kas ikdienā paskrējušas garām. Jāpiebilst, ka projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par vides ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem un vides problēmu apzināšanu, kā pamatu izmantojot neformālo izglītību un ar vidi saistītu pasākumu organizēšanu.