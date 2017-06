Pieci padomi, kā nenoslīkt "feisbuka" okeānā

Atslēgvārdi internets | sociālie mediji | facebook

Rūpējies par privātumu

Feisbuku lieto teju divi miljardi cilvēku, un visi kā viens, izņemot viltus profilus, jau reģistrēšanās brīdī ir parakstījuši nāves spriedumu savām tiesībām uz privātumu. Bet, ja nu reiz esi ar to mierā, nenāktu par sliktu vismaz iespēju robežās novilkt dažas sarkanās līnijas attiecībā uz šo sociālo tīklu un pārējiem lietotājiem. Ej uz "Iestatījumi" – "Privātums", arī "Timeline and Tagging", un pēc ieskatiem veic vajadzīgos labojumus. Pēc noklusējuma uzstādījumiem feisbuka lietotājs ir stipri vien neaizsargāts.

Ravē savu ziņu lenti

Ja tev liekas, ka tava ziņu lente sāk līdzināties e-pasta spama sadaļai, tad zini, ir pēdējais laiks sākt šķirot – to tavā vietā gan neviens cits nedarīs. Ritinot ziņu lenti, pie nevēlama ieraksta labajā stūrī spied bultiņu "Paslēpt ierakstu" – "Redzēt mazāk ierakstu no "drauga, kas dalījies ar to"" jeb "Redzēt mazāk ierakstu no "avota, kas to oriģināli ievietojis"". Izvēlies pirmo, ja tev ir apnikusi kāda drauga pārlieku lielā spamošana kopumā, vai otro, ja vēlies redzēt mazāk no šī konkrētā avota. Pēdējā solī vai nu vari pilnībā pārtraukt sekošanu kāda drauga aktivitātēm, bet saglabāt draudzību, vai arī slēpt no ziņu lentes uz visiem laikiem šo trešo pusi, kas var būt kā reāls cilvēks, tā kāda lapa. Ja labi ravēsi, ar laiku jutīsi, ka starp miljoniem kaķu video dzīvo arī draugu oriģinālsaturs.

Neļauj aplikācijām tevi sūkt

Nav noslēpums, ka feisbuks seko katram tavam solim, arī tad, kad esi bezsaistē pārlūkojot citus interneta resursus. Tavas atstātās pēdas uzsūc algoritmi, tā ražojot saturu, kuru redzi savā ziņu lentē. Turklāt ir ļoti daudz aplikāciju, kuru apstiprināšanas brīdī vēlreiz paliec zem sitiena savu personisko datu drošību. Ja dod zaļo gaismu kādai no tām, tad zini, ka konfigurēt tās piekļuves pakāpi profilam tu vari, dodoties uz "Iestatījumi" – "Aplikācijas". Šeit arī vari izdzēst sen nevajadzīgas aplikācijas. Un kas zelta vērtē – tepat zem sadaļas "Game and App Notifications" vari izslēgt tik ļoti kaitinošos spēļu un aplikāciju paziņojumus, ko saņem no saviem draugiem. Ja pats esi viens no tiem, kuri apkrauj draugus ar spēļu paziņojumiem, zem "Aplikācijas" izvēlies aplikāciju/spēli "Labot iestatījumus" un pie opcijas "Ieraksts" izņem ķeksi, un lieta darīta. Izvērtē arī, vai nevajadzētu liegt feisbukam pieeju dažādām funkcijām tavā mobilajā ierīcē, piemēram, ģeolokācijai.

Domā, ar ko draudzējies

Izplatīta parādība feisbukā ir draudzības uzaicinājumi no viltus profiliem. Neapstiprini draudzību, pirms neesi iepazinies ar nepazīstamo aicinātāju, – veic nelielus detektīva gājienus (apskati profila bildi, profila mūžu, aktivitāti, draugus, izvaicā) un, ja rodas kaut mazākās aizdomas, uzaicinājumu dzēs. Labāk mazāk draugu, bet zināmi, nekā simtiem nezināmu, kuri to vien dara, kā pietaisa tavu ziņu lenti.

Neesi naivs

Dzīvojam melu un viltus ziņu pasaulē, kas pats par sevi nav nekas jauns (pirms interneta – avīzes, TV, radio), bet nu to arvien lielākos apjomos sastopam arī sociālajos tīklos. Kā stāties tai pretī? Neviens cits jūsu vietā nekaros, un, ja feisbuks saka, ka to darīs, neticiet arī tam, jo kāda garantija, ka ar to nenodarbojas viņi paši. Neklikšķiniet ar acīm un ausīm, bet gan ar prātu! Neesiet naivi domājot, ka atstāts like spēs izārstēt vēzi.

Kas tie tādi – interneta troļļi?

Trollis

* Raksta provokatīvus komentārus.

* Mērķis – sēt nesaskaņas un traucēt diskusiju.

* Visbiežāk izsakās anonīmi vai ar viltus vārdu.

* Mēdz strādāt organizētās un apmaksātās "troļļu fermās".

* Gūst gandarījumu, paužot, ka "viss ir slikti".

* Galējās izpausmēs publisko sadistiskus izteicienus un personīgus draudus.

* Mērķtiecīgi ietekmē informatīvo telpu.

Feja

* Interneta troļļa pretstats.

* Maskējusies sabiedrisko attiecību speciāliste.

* Apzināti meklē sev patīkamu informāciju.

* Raksta pozitīvus, sajūsmas pilnus komentārus.

* Pauž pateicību un augstu novērtējumu raksta autoram.

* Veido un izplata pārspīlēti pozitīvu saturu.

* Mērķtiecīgi ietekmē sabiedrības viedokli.

Projekts "Reģionālo mediju spēks", nr.2017-1-STP-M11006-P.

Mērķprogramma "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai".