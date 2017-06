Atslēgvārdi kristaps porziņģis | basketbols | ventspils ielas parks | basketbola laukums

Šodien neformālā gaisotnē Kristaps Porziņģis oficiāli atklāja otro savā vārdā nosaukto publisko basketbola laukumu, kas atrodas Ventspils ielas parkā, dažu soļu attālumā no viņa ģimenes mājām.

Jau labu laiku pirms pulksten 15 paredzētās laukuma atklāšanas tajā sāka pulcēties ne tikai šonedēļ notikušās Kristapa Porziņģa basketbola nometnes dalībnieki un pavisam mazi basketbolisti, bet arī Velnciema un ne tikai šīs Liepājas pilsētas daļas iedzīvotāji. Kuplā skaitā klāt bija arī Latvijas mediju pārstāvji.

Pats Kristaps ar runām neaizrāvās, bet uzreiz ķērās pie laukuma atklāšanas, cenšoties to paveikt ar precīzu trīspunktnieku no laukuma centra, tomēr nesekmīgi. Esot patraucējis vējš, secināja NBA kluba "Knicks" spēlētājs. Toties citam viņam raksturīgajam basketbola elementam – bumbas triekšanai grozā no augšas jeb dankam – netraucēja nekas.

Tūdaļ pēc laukuma atklāšanas Kristaps nokļuva visu vecumu un abu dzimumu līdzjutēju ielenkumā. Tālākie liepājnieka talanta cienītāji bija ieradušies no Valmieras, tiesa, jaunā ģimene uz Liepāju nebrauca tikai tādēļ, lai satiktu K. Porziņģi, tomēr tā esot bijusi laimīga sagadīšanās, jo abi mazie puikas trenējas basketbolā un ir lieli liepājnieka fani, par ko liecina mugurā uzvilktie "Knicks" krekli ar 6. numuru. Valmieras puikas arī ieguva kārotos autogrāfus.

Apkārtējo māju iedzīvotāji ir novērojuši, ka jauno par Porziņģu ģimenes fonda finansējumu izveidoto laukumu jaunieši bija iemēģinājuši un aktīvi izmantoja jau pagājušās nedēļas nogalē, tiesa, līdz ar prieku par vēl vienu iespēju brīvi nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, ir rūgtums par to, ka spēlētāji aiz sevis nesavāc pārtikas un dzērienu iepakojumus.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 16.jūnija numurā.