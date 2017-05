"Sestie" vēstures notikumos neapmaldās

Atslēgvārdi skolēni | konkurss | vēsture | skolēni | konkurss | vēsture

Liepājas muzejā notika konkurss pilsētas vispārizglītojošo skolu 6. klašu skolēniem Latvijas vēsturē "Manai Latvijai". To rīkoja pilsētas vēstures skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar muzejpedagoģi Marutu Eisteri.

Konkursā piedalījās desmit sesto klašu skolēnu komandas. Skolēni, uzsverot konkursa nozīmi, bija saposušies, daudziem bija piesprausta lentīte Latvijas karoga krāsās, meitenēm matos iepītas tādas pašas krāsas lentes. Savus audzēkņus uz konkursu pavadīja Centra sākumskolas direktore un vēstures skolotāja Kristīne Bārdule. Viņa pastāstīja, ka šāds konkurss notiek jau vairākus gadus. Norises vietas mainījušās, muzejā savas zināšanas par Latviju skolēni rāda otro gadu. "Konkursa ideja ir dot iespēju arī sesto klašu audzēkņiem parādīt savas zināšanas par Latviju un tās vēsturi. Ja vecākām klasēm ir olimpiādes un citu veidu zināšanu pārbaudes un konkursi, tad mazajiem, kuri tikko sākuši mācīties vēsturi, agrāk nekā tāda nebija."

Konkurss tradicionāli notiek pirms 4. maija, Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas. Līdz ar to daudzi jautājumi skāra Latvijas ceļu uz neatkarības atgūšanu. "Bērni bija sagatavojušies. Ļoti radoši bija veidoti mājasdarbi, kuros vajadzēja prezentēt vienu no Liepājas ielām, kas nosaukta kādas reālas personas vārdā. Tāpēc nebija viegli sadalīt vietas, un pirmo reizi mums ir trīs otrās vietas," vērtēja viena no organizatorēm, A. Puškina 2.vidusskolas vēstures skolotāja Jana Freimane. Konkursā "Manai Latvijai" pirmo vietu ieguva Centra sākumskola, otro vietu dalīja Katoļu pamatskola, Raiņa 6. vidusskola un O. Kalpaka 15. vidusskola, trešie – J. Čakstes 10. vidusskolas 6.klases skolēni.