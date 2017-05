“Skaņas dienās” – izstāde, performances, radošās darbnīcas, koncerts un pasākums ģimenēm ar bērniem

Atslēgvārdi skaņas dienas | māksla | kultūra | mūzika

No 24. līdz 28. maijam Liepājā, pasākumu norises vietā “18.23”, norisināsies starptautiskais skaņas mākslas un elektroniskās mūzikas festivāls “Skaņas dienas” — ar izstādi, performancēm, radošām darbnīcām, koncertu un pasākumu ģimenēm ar bērniem, informēja biedrības "Elektroniskās mākslas un mediju centrs E-Lab" pasākumu producente Paula Vītola.

Festivāls Liepājā norisināsies jau piekto reizi, un jau otro reizi tas tiek realizēts starptautiskā mērogā — tā ietvaros gandrīz nedēļas garumā nepiespiestā atmosfērā ir iespēja satikties un sadarboties jaunajiem māksliniekiem un dažādu žanru mūziķiem, skaņas mākslas un mūzikas lauka profesionāļiem un citiem interesentiem. “Skaņas dienu” aktivitātēs tiks apskatīti tādi skaņas mākslas aspekti kā eksperimentālā skaņas māksla, elektroniskās mūzikas vēsture, skaņas un telpas mijiedarbība, tās fizikalitāte; izstādē varēs apskatīt dažādus mākslas darbus, kuros skaņa izmantota kā materiāls radošām izpausmēm, kā arī noklausīties jauno Liepājas mākslinieku oriģinālkompozīcijas.

Izstādi atklās 26. maijā pulksten 18:00. Izstādes dalībnieki ir jaunie skaņas un mediju mākslinieki no Liepājas un Nīderlandes. Izstādē ir iespējams pieteikties arī ekskursijai kuratora vadībā. Izstāde būs apskatāma 27. - 28. maijā no pulksten 12:00 līdz 18:00.

26. maijā pulksten 19:30 norisināsies atvērtais audiovizuālo, eksperimentālo performanču vakars “Nx20”, kurā ir iespēja piedalīties gan jaunajiem māksliniekiem, gan jau pieredzējušiem, kuri vēlas plašākai publikai parādīt savas radošās darbības eksperimentālo pusi. Katras performances garums ir 20 minūtes, bez formas vai satura ierobežojuma, izmantojot dažādus instrumentus, medijus, tehnikas. Šobrīd savu dalību ir apstiprinājuši tādi mākslinieki kā apvienība “Not Even Born Yet”, kuru nodibinājušas trīs jaunās mākslinieces no Liepājas, kuras savā radošajā darbībā apvieno vijoli, elektroniku un programmēšanu, Vācijā bāzētā korejiešu māksliniece Hu Ui (Hü Üi, DE), sniedzot futūristisku un konceptuālu performanci, kurā tiks pētītas sabiedrības — Zemes attiecības, jaunais un progresīvais elektroniskās mūzikas mākslinieks Fishen (Artūrs Šēnfelds) no Liepājas un citi.

27. maijā festivāla telpās no 14:00 līdz 18:00 norisināsies skaņas mākslai veltīts seminārs, kurā piedalīsies festivāla viesi — Šons Pinčbeks (Shawn Pinchbeck, CA), Hans V. Kohs (Hans W. Koch, DE), Raimonds Mežaks (LV) un citi, kā arī īsu — līdz 10 minūšu — atvērto prezentāciju programma, kurā piedalīsies jaunie mākslinieki un citi interesenti. Seminārā tiks apskatītas tādas tēmas kā skaņas un tehnoloģiju arheoloģija, skaņa kā materiāls, skaņas akustiskās un fizikālās īpašības, tās uztveres teorijas, eksperimentālā mūzika un citas.

Tās pašas dienas vakarā pulksten 20:00 norisināsies festivāla centrālais notikums — dzīvās elektroniskās mūzikas koncerts “Skaņas Novakare”, kurā varēs noklausīties jauno Liepājas mākslinieku skaņas kompozīciju programmu, kuras kuratori ir komponists Rolands Kronlaks un skaņas mākslinieks Artis Kuprišs, kā arī citus Latvijas elektroniskās un eksperimentālās mūzikas pārstāvjus.

Līdz 22. maijam jebkurš interesents var pieteikties festivāla aktivitātēm — radošajām darbnīcām (e-pastā jānorāda izvēlētā darbnīca, dalībnieka vārds, uzvārds), performanču vakaram “Nx20” (sūtot īstu savas performances aprakstu), kā arī pieteikt savu prezentāciju skaņas mākslas semināram (sūtot īsu prezentācijas aprakstu). Bērnu un ģimeņu dienas aktivitātēm 28. maijā iepriekš nav jāpiesakās.

Vairāk par festivāla radošajām darbnīcām:

Magnētisko celiņu burvībā — 1990. gadu deju mūzikas kustības “Latvian Beat” pārstāvja Mārča Grīnbarta vadībā darbnīcas dalībniekiem būs iespēja griezt, līmēt, cilpot vairāk nekā 25 gadus senus magnētisko lenšu ierakstus, kompilējot savus skaņdarbus, izveidot unikālu muzikālu performanci.

Rezonējošo objektu teātris — Vācijas skaņas mākslinieka Hansa V. Koha vadītajā darbnīcā būs iespēja radīt instalāciju — performanci, kurā objekti un vietas kļūs par filtriem, kas rada vairāku akustisko perspektīvu labirintu.. Balstoties Deivida Tjūdora (David Tudor) “Rainforest IV” instalācijas idejās, tiks pētītas objektu un vietu skaņas īpašības – radot kairinājumu ar elektroniskām skaņām un uztverot reakciju ar piezo kontaktmikrofoniem.

Iesēņoties — darbnīcas dalībnieki pētīs ikdienišķas skaņas, kuras ir iesēņojušās mūsu vidē, kā mākslinieciskās izpausmes rīku. Veicot lauka ierakstus, darbnīcas dalībnieki veidos skaņas ainavas un kompozīcijas. Darbnīcu vadīs jaunais komponists un skaņas dizainers Kornē de Volfs (Corné de Wolf) no Nīderlandes.

Noise > Interact > Repeat — Šajā darbnīcā tiks pētīti dažādi sensoru datu ieguves veidi, lai manipulētu un radītu skaņas, rezultātā izveidojot interaktīvu skaņas instalāciju telpā. Darbnīcu vadīs komponists, mediju mākslinieks un kurators Šons Pinčbeks no Kanādas.

Pieteikšanās festivāla aktivitātēm, rakstot uz e-pastu skana@mplab.lv vai zvanot +371 28362725 (Paula Vītola).

Festivālu organizē Elektroniskās mākslas un mediju centrs "E-LAB" sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju "MPLab" un Jauno mediju kultūras centru "RIXC". Festivāla īpašie viesi ir Popkultūras Akadēmija Lēvārdenā, Nīderlandē.