Skolotāja: "Bērni sportu ir iemīlējuši"

Liepājas 8.vidusskolas 5.a klases 28 audzēkņiem aizvadītajā mācību gadā sporta stundas bija piecas reizes nedēļā. Un tā kopš 3.klases, jo skolēni piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotajā projektā "Sporto visa klase". Audzēkņu sporta skolotāja Evita Auniņa pārliecināta, ka lielākie ieguvēji ir tieši tie bērni, kuri netrenējas nekur ārpus skolas sporta stundām un kuriem fiziskās dotības ir daudz vājākas.

19.maijā ar finālsacensībām Jelgavā noslēdzās Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotā projekta "Sporto visa klase" trešā sezona, un Liepājas 8.vidusskolas 5.a klase, pierādot sevi gan stafešu sacensībās un zināšanu konkursā par Olimpisko kustību, gan arī aktīvi atbalstot savu skolotāju pedagogu sacensībās, izcīnīja trešo vietu.

"Esam ļoti priecīgi," komentējot iznākumu, atzina 5.a klases sporta skolotāja Evita Auniņa. "Īstenībā, braucot uz finālu, ļoti cerējām iekļūt trijniekā. Pretinieku komandas pazīstam jau vairākus gadus. Gan Jelgava, gan Rīga ir fiziski ļoti spēcīgas klases. Daudzi viņu bērni trenējas papildu sporta veidos, un mums ir grūti viņiem tikt līdzi."

E.Auniņa vērtē, ka finālā "iekrituši" uz zināšanu pārbaudi, jautājumi piektklasniekiem bijuši pārāk sarežģīti. "Taču, kā jau teicu, ar iegūto trešo vietu esam ļoti apmierināti. Tā būs motivācija arī nākamgad iet uz priekšu."

Sportotprieks vairojies

"Piecīšiem", kā mīļi viņus dēvē E.Auniņa, jau kopš 3.klases sporta stundas ir katru mācību dienu. Skola godu piedalīties projekta "Sporto visa klase" pirmajos soļus ieguvusi, tieši pateicoties E.Auniņai, kuru 2013.gadā atzina par Latvijas gada labāko sporta skolotāju, un tādēļ Liepājas Sporta skolotāju metodiskā apvienība šādu iespēju vispirms piedāvājusi viņiem.

"Paldies bērnu vecākiem, – ka saprata, ka bērniem tas ir ļoti nepieciešams. Ja vecāki to nebūtu akceptējuši, iespēja tiktu dota kādai citai skolai," E.Auniņa atminas, ka vecāki ar prieku piedāvājumu pieņēmuši, pat īsti nezinot, kā viss notiks.

Projekta laikā katru nedēļu papildus tām divām sporta stundām, kas paredzētas obligātajā izglītības programmā, notiek arī trīs fakultatīvas sporta nodarbības. Viena no papildu nodarbībām ik nedēļu ir peldēšana, tāpat bērni apgūst futbolu un tā elementus, kā arī ik nedēļu piedalās stājas korekcijas un vingrošanas nodarbībās.

Vaicāta par ieguvumiem šo trīs gadu laikā, sporta skolotāja teic, ka viennozīmīgi ir realizēti projekta mērķi, kas attiecas uz sportošanas prieka vairošanu. "Protams, ir grūti salīdzināt toreizējos 3.klases skolēnus ar šodienas piektklasniekiem, taču klase noteikti ir saliedētāka, patstāvīgāka. Atbildība šiem bērniem viennozīmīgi ir daudz augstāka, nekā citiem vienaudžiem šajā pašā vecumā."

Ar piecām reizēm nedēļā pietiek

E.Auniņa vairākkārt uzsver, ka viņas "piecīšus" nevar salīdzināt ar sporta skolu audzēkņiem. "Viņi nekad nebūs tik fiziski attīstīti, tā ir cita specifika, cita intensitāte, taču, salīdzinot, piemēram, ar paralēlklasi, viņi noteikti ir fiziski attīstītāki. To var redzēt," novērojusi pedagoģe, taču reizē bilst, ka

projekta galvenais mērķis tomēr nav radīt augstas klases sportistus. Tas paredzēts bērnu veselības nostiprināšanai, viņu stājas uzlabošanai, motivējot viņus nodarboties ar sportu.

"Doma ir pierādīt katram, arī tam vienam, kurš fiziski ir ļoti vājš, ka sports var būt kā neatņemama dzīves sastāvdaļa," skaidro E.Auniņa, "un šo četru gadu laikā izveidot pieradumu, – ka bez tā vispār nevar. Es teiktu, ka 90 procentiem no maniem "piecīšiem" sports dzīvē nekad nebūs svešs."

Pedagoģe īpašu uzmanību pievērusi tiem audzēkņiem, kuri nekur citur papildus netrenējas, un priecājas, ja viņu dinamikas līkne individuālajos testos ir augšupejoša. "Ja viņiem rezultāti ir kaut drusku augstāki, tad jau var teikt, ka mums ir izdevies, un varam pasist sev uz pleca." Sporta skolotāja pārliecināta – šie bērni ir lielākie projekta ieguvēji.

E.Auniņa teic, ka ir maz to, kas kaut kur trenējas papildus, – 5.c klasē ir divi tenisisti, divi vieglatlēti, divi futbolisti, divi volejbolisti. Kāpēc tā? "Tas lielā mērā ir atkarīgs no bērnu vecākiem. Ir, kas saka: nē, mums pietiek, kāpēc bērnu noslogot vēl vairāk, ņemot vērā, ka sports skolā ir piecreiz nedēļā. Esam arī salīdzinoši tālu no Olimpiskā centra vai "Daugavas" stadiona, kur notiek treniņi. Izvadāšana vecākiem nozīmētu papildu izmaksas." Taču sporta skolotāja uzsver, ka aktivitāšu klasei netrūkst. Liela daļa iet tautas dejās, kāds apmeklē aerobikas pulciņu, kāds mācās mūzikas vai mākslas skolā.

Uz katru stundu nāk ar prieku

"Sports iemāca pārorientēties, ātri pieņemt situāciju, reaģēt, saprast. Un tas atsaucas arī dzīvē – uz lēmumu pieņemšanu, noturību, nepadošanos," E.Auniņa norāda, ko sports cilvēkā ieaudzina. Tā kā viena no fakultatīvajām sporta nodarbībām ir peldēšana, E.Auniņa priecājas, ka "šie bērni visi bez izņēmuma prot peldēt lielajā, dziļajā baseinā". Tā kā Liepāju no vienas puses ieskauj jūra, otras – ezers, tas nav mazsvarīgi.

Skolotāja priecājas, ka biežā izkustēšanās bērnos stiprinājusi imunitāti. "Viņi gandrīz neslimo. Un domāju, ka, jā, tas ir pateicoties dalībai projektā. Arī ziemā centāmies reizi nedēļā iet laukā."

Taču tie nav visi plusi dalībai projektā "Sporta visa klase". Tā kā tiek vērtētas skolēnu sekmes, bērni mācībās ļoti cenšas un tiecas pēc augstākajiem vērtējumiem. Klases vidējā atzīme ir 7,3 balles. Tāpat ir jāveic labie darbiņi, kas dod papildus punktus. "Piecīši" Ziemassvētku laikā viesojušies Veco ļaužu dzīvojamā mājā, iepriecinot seniorus ar koncertu, pašu gatavotām kartītēm un piparkūkām. "Viņi daudz dara šī projekta vārdā," palepojas E.Auniņa, un noraida, ka bērni netiktu galā ar uzlikto papildus slodzi. "Bērni ir dzīvespriecīgi, ne reizi nav teikuši – skolotāj, esam noguruši, darām bišķiņ mazāk. Viņi uz katru stundu nāk ar prieku. Esmu gan dzirdējusi no citām pilsētām, kad sacīts – bērni ir saguruši. Mūsējie, par laimi, nav. Es jau kā skolotājs ar pieredzi bērnus "nolasu". Varu redzēt, kāds viņiem noskaņojums, un attiecīgi pēc tā organizēt stundu."

Vaicātas, vai sporta stunda ir viens no mīļākajiem mācību priekšmetiem, Alise Cibuka un Alīna Ginta Kāposta smaidot apliecina, – jā.

"Man patīk spēlēt volejbolu vai iet laukā," atbild Alise, ko sporta stundās viņai patīk darīt visvairāk, savukārt Alīnai Gintai – skriet, visu, kas saistīts ar lēkšanu, arī spēles.

Meiteņu klasesbiedri Andijs Veigulis, Reinis Emīls Aļļis un Dzintars Eglītis teic, ka sporta skolotāju uztver jau kā otro klases audzinātāju. Tā kā sanāk tikties katru dienu. "Viņa ļoti nebļaustās. Ja kaut kas nesanāk, tad vairāk pamāca. Viņa saprot otru cilvēku," puikas uzskaita skolotājas labās īpašības. Visi uzrunātie piektklasnieki apliecina, – piedalīties projektā ļoti patīkot. "Tas ir interesantāk, nekā sēdēt klasē," uzskata Reinis Emīls. "Līdz 3.klasei mācījos citā skolā, un tur sports tik daudz nebija. Sākumā likās grūti, pēc tam jau viss aizgāja." Dzintars piebilst, – kad projekts beigsies, būšot grūti pierast, ka sports nav katru dienu. "Nebūs vairs fiziskais, un tas nav forši."

E.Auniņa apliecina: "Priekšā vēl viens mācību gads un projekts noslēgsies. Tad nu pēc rīkotāju domām, ir jābūt skaidram, – ejam uz kādu sporta veidu, kaut ko meklējam, vai arī izvēlamies ko citu, ar sportu nesaistītu. Tas viss ir viens liels eksperiments. Vai sports būs iemīlēts tik ļoti, ka gribēs, lai arī turpmāk būtu kā dzīves sastāvdaļa, – redzēsim."

"Nāks jauni izaicinājumi," smaidot atbild pedagoģe, un tomēr teic, ka tukšuma sajūta uz kādu brīdi noteikti būs. "Es jau viņus visus pazīstu. Tik daudz kur esam kopā braukuši. Viņi man ir mīļi bērni, ļoti tuvu iepazīti. Es katrā ziņā priecājos, ka mums ir bijusi šī iespēja. Nenoliedzami, tas ir prasījis vairāk darba kā pie parastajām sporta stundām. Bet tajā pašā laikā, tas ir bijis izaicinājums un dod prieku turpmākajam."

