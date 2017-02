"Supernovas" pusfināls bez liepājniekiem

Atslēgvārdi supernova | mūzika | konkurss | hiq

Svētdienas, 12. februāra, vakarā pie televizoru ekrāniem satrauktām sirdīm pulcējās visi pašmāju "Eirovīzijas" fani – Latvijas Televīzijas konkursa "Supernova" otrajā atlases kārtā tika noskaidroti četri pusfinālisti, kas turpinās cīņu par ceļazīmi uz "Eirovīziju".

Par vakara uzvarētāju tika atzīta grupas "My Radiant You" dziesma "All I Know", bet tiesības cīnīties pusfinālā ieguva arī grupa "Triana Park" ar dziesmu "Line", Santa Daņeļeviča ar dziesmu "Your Breath" un The Ludvig ar kompozīciju "I'm in Love With You".

Ārpus laimīgā četrinieka izpalika liepājnieka Kristapa Čimbara apvienība "HiQ" ar dziesmu "Taju ot ļubvi". Līdz ar to "Supernovā" dalību neturpina neviens no vēju pilsētas, jo jau pirmajā ceturtdaļfinālā izstājās Oskars Millers ar grupu "Rock'n'Berries".

Arī otrajā ceturtdaļfinālā dalībniekus vērtēja gan žūrija, kuras sastāvā šoreiz darbojās Guntars Račs, DJ Rudd, Kaspars Roga un Intars Busulis, gan skatītāji.

Atgādinām, ka pirmajā ceturtdaļfinālā uzvaras laurus plūca Laura Valtera izpildītā kompozīcija "Magic Years", kam pusfinālā pievienosies Linda Leen ar dziesmu "Who Is In Charge", "Franco Franco" ar dziesmu "Up" un Miks Dukurs ar dziesmu "Spiritual Priest". Visi astoņi dalībnieki nākamo svētdienu tiksies konkursa pusfinālā, bet jau 26. februārī uzzināsim, kurš no viņiem dosies uz Ukrainu, lai pārstāvētu Latviju "Eirovīzijas" konkursā.