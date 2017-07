Top baskāju taka sajūtām un masāžai

Atslēgvārdi baskāju taka | beberliņi | bb taka | projekts

"Šī ir īstā vieta Liepājā, kur to darīt," uzskata Artūrs Ausējs, vaicāts, kādēļ baskāju taka top Beberliņos. "Šeit ir pareizais relfejs, mežs. Un, mūsuprāt, šī teritorija netiek pilnvērtīgi izmantota." Darbs pie baskāju takas izveides sākts jūnija sākumā, tiklīdz saņemta būvatļauja. Iemēģināt daudzveidīgos pieskārienus pēdām apmeklētāji varēs, iespējams, jau jūlija beigās.

"Pēc GPS sanāk, ka ir 1.96 kilometri," kopā ar kolēģi Gati Trenci izrēķinājis Artūrs. Jā, tas esot vairāk, nekā sākotnēji domājuši, jo pirmajā kārtā bijis plānots veidot taku tikai viena kilometra garumā. A.Ausējs skaidro, ka "tas bija tikai provizoriski", dzīvē "uz aci" nav varējuši tik precīzi noteikt, ņemot vērā, kāds šajā vietā ir reljefs. "Bet sajūta ir tāda, ka noej tikai vienu kilometru," jau vairākkārt pieveicis maršrutu, kas iet augšā, lejā, ar brīnišķīgiem dabas skatiem, secinājis puisis.

Ierīkojot taku, no zemes izraktas dzeloņdrātis, stiklu lauskas, dažādas lietas no padomju laikiem, ko puiši vispār neatpazīst un nezina, kas tas ir. Artūrs dažus no atradumiem rāda telefonā. "Tas viss ir bijis zemē," viņš saka, "dažu centimetru virskārtā. Ja paraktu dziļāk, noteikti vēl daudz ko atrastu."

"Kaut kas jau trūkst," A.Ausējs arī stāsta, ka īsajā darba posmā jau saskārušies ar vandalisma gadījumiem. Koka ripas, ko bija plānots ierakt zemē, aiznestas uz ugunskuru, citas izmētātas pa teritoriju. Brīdī, kad viņš izrāda padarīto, atklājas, ka zagļi aiznesuši daļu no iepriekšējā vakarā atvestajiem koka stabiem. Tos bija plānots izmantot par roku balstiem. "Ar to rēķinājāmies," samiernieciski saka Artūrs, un tomēr nenoliedz, – tas traucējot darbu izpildi.

"Mēģinām uzlabot metodes, lai ļaundariem ir grūtāk nodarīt postu."

Redzams arī, ka pa dažiem ierīkotajiem takas posmiem pabraukājuši velosipēdisti. Zinot šīs vietas negatīvo slavu, A.Ausējs teic, ka budžetā bija paredzējuši nobīdes, kas varētu rasties, zādzību vai vandalisma gadījumos. Artūrs arī secinājis, ka vietējie iedzīvotāji vispār nesaprotot un nezinot, kas šeit notiek. Par to liecinot viņu jautājumi. Kā nosargāsiet, kad viss būs gatavs? "Paredzēts, ka būs darbinieks, kurš taku pieskatīs," atklāj Artūrs, un bilst, ka vēl par to domāšot.

A.Ausējs ar skolas biedru G.Trenci ir apņēmības pilni ierīkot Liepājā jaunu tūrisma objektu. "Jā, mēs nemaz citu variantu nepieļaujam," apliecina Artūrs. "Jābūt, un viss." Beberliņi ir iemīļota vieta, jo dzīvesvieta netālu. Artūrs atceras, ka viņa bērnībā šeit nekā daudz nav bijis: "Augšā, kur šobrīd ir veikparka kafejnīca, bija viena būdele, apakšā – katamarāni." Šobrīd, protams, aina ir stipri mainījusies.

"Mēs abi esam liepājnieki. Radās ideja, padomājām, kāpēc kaut ko neuztaisīt Liepājas labā, ja jau šeit dzīvojam, turklāt tas nāktu par labu tūrismam. Lai mēs nebūtu tikai patērētāji, bet arī kaut ko radītu," Artūrs skaidro motivāciju aktivitātēm. Uz jautājumu, kāpēc baskāju taka, viņš atbild, ka neredz citu, ko šādā vietā varētu realizēt. "Esam bijuši citās baskāju takās, arī ārzemēs. Mums tas ļoti patika, – dabai draudzīgi, dabīgā masāža. Vispār uzlabo veselību." A.Ausējs gan uzsver, ka, veidojot baskāju taku Liepājā, īsti neesot piedomājuši pie tā, kas ir redzēts, vai nav. "Ļoti nesalīdzinām mūsu ar citu veidoto. Vienkārši apsēdāmies, izplānojām. Skatījāmies – graviņa priekš tā, pakalns – priekš tā." Sadarbojušies ar arhitekti Larisu Vardakovu.

Ar divu kilometru garas takas izveidi nekas nebeigsies. Ar laiku puiši gribētu apgūt arī netālu esošo pakalnu, ko šobrīd pamatīgi izbraukājot motociklisti. "To mēs nākamsezon," Artūrs teic, ka šī vasara būšot tāds tests, lai vispār redzētu un saprastu, kā lietas notiek un notiks. Viņi būs gatavi uzklausīt apmeklētāju rosinājumus.

Kāpnes, kūdra, māls, grants, oļi, smiltis, koku ripas, baļķi, dubļu vanniņas – tās ir tikai dažas no lietām, ko Liepājā varēs izjust cilvēku pēdas. Pēc visu kārtu pabeigšanas ir plānoti 70 dažādu veidu segumu posmi.

Uzņēmuma "BB Taka" veidotāji apzinās, ka baskāju taka būs sezonāls objekts, līdz ar to nevar būt kā pastāvīgs peļņas avots. "Ar šo mēs vienkārši gribam radīt cilvēkiem interesantu vidi," norāda A.Ausējs. Viņš ikdienā strādā izglītības sfērā, bet Gatis – būvniecībā ārzemēs. Šobrīd abi ir paņēmuši atvaļinājumus, lai varētu būt klāt baskāju takas izveidē, jo to, kādu vidi radīt, vislabāk zinot viņi paši. "Citi varbūt nesaprastu, ko vēlamies," skaidro Artūrs, "tāpēc vismaz sākuma posmā daudz strādājam paši. Mums ir arī viens palīgs. Jūlijā un augustā mums būs arī skolēni, kuri pieteikušies darbam vasarā."

Artūrs un Gatis ļoti cer, ka baskāju taka būs apmeklētājiem pieejama jau jūlija beigās. Atkarīgs no tā, kā veiksies ar darbiem. Abi jaunie uzņēmēji ir ģimenes cilvēki. To, ka šobrīd viss brīvais laiks tiek veltīts ieceres īstenošanai, pārējie uzverot ar sapratni. "Atbalsta," Artūrs smaidot īsi saka. "Un šeit, mežā, lai arī strādājam, tomēr ir laba atpūta. Šeit ir labi."

Atgādinām, ka kopējās projekta izmaksas ir vairāk nekā 17 tūkstoši eiro. Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursā SIA "BB Taka" ieguva 7 500 eiro lielu atbalstu, pārējais ir pašfinansējums.