Uz treniņu brīvā dabā!

Ir nedaudz pirms septiņiem vakarā, un Raiņa parkā pie bērnu rotaļlaukuma uz iknedēļas "ECO Fitness" nodarbību sāk pulcēties sportotgribētāji. Viņus sagaida smaidoša trenere Marta Kravčenko. Pērn Liepājā aizsāktā kustība "Sportosim kopā" turpinās arī šovasar, un liepājnieki aicināti aktīvi pavadīt vakarus trīs vietās pilsētā – Laumas un Dienvidrietumu mikrorajonos, un Jaunliepājā. Turklāt treniņi ir bezmaksas.

Publiska vieta nebaida

Uz sporta nodarbību Raiņa parkā ir atnākusi Liene Janmane ar savu trīs gadus veco meitiņu Montu. Tā kā mazo atvasīti nav kam atstāt, viņu nākas ņem līdzi, pastāsta L.Janmane. "Sākumā baidījos, jo domāju, kā būt, bet bija okei. Viņa man netraucē, arī viņai ļoti patīk un piedalās. Trenere palīdz, pieskata, ja vajag," Liene norāda, ka bērns nav iemesls, lai paliktu mājās, un mudina citus vecākus mēģināt. Turklāt tā ir reize, kad bērnam ar saviem mīļajiem izbaudīt laiku kopā.

"Man ir sēdošs darbs," Liene min galveno iemeslu, kādēļ apmeklē nodarbības. "Turklāt tagad, kad ārā ir tik smuks laiks, ir pilnīgi grēks sēdēt iekšā."

Sajūtas pēc treniņa esot labas, lai gan pēc pirmās reizes nākamajā dienā bijis grūti izkāpt no gultas. "Bet tu vismaz zini, ka ir kaut kas darīts, esi darbojies," Liena priecājas par iespēju vingrot, un teic, ka to dara, "kad ir vēlme un kad tam ir laika".

Regīna Kopštāla ar treneri M.Kravčenko iepazinās pērn vasarā, kad Marta ko līdzīgu rīkojusi Kūrmājas prospekta galā. Taču tas bijusi pašas treneres iniciatīva, ne kustības "Sportosim kopā" ietvaros. "Gribēju darīt kaut ko fizisku pēc dzemdībām, tāpēc arī aizgāju," atminas Regīna, un pastāsta, ka pēc vasaras bijis arī iepriecinošs rezultāts – mīnus 12 kilogrami. Taču tas paveikts arī pievēršot uzmanību savai ēdienkartei.

Ziemā Regīna turpinājusi uzturēt sevi formā, devusies uz sporta zāli, jo uzskatījusi, ka sasniegto "nedrīkst atlaist". Uzzinot, ka šovasar M.Kravčenko atkal vadīs sporta nodarbības svaigā gaisā, Regīna nevilcinoties pieteikusies. "Treniņi ir jaudīgi un efektīvi," priecājas liepājniece. "Sportot ārā ir pavisam savādāk, nekā telpās. Īstenībā – vieglāk, man ļoti patīk, un patīk arī trenere. Vienmēr paskaidro, pasaka, ko daru pareizi, ko nepareizi un kā vajadzētu." Regīna teic, – no tā, ka vingrošana notiek publiskā vietā, nav jābaidās. "Cilvēki tieši apbrīno, nevis rāda ar pirkstiem vai jocīgi skatās."

Nekādas vaļošanās

Treniņi Jaunliepājā, Raiņa parkā, tiek organizēti reizi nedēļā – pirmdienu vakaros. M.Kravčenko principā strādā bez inventāra, izmanto to, kas Raiņa parkā atrodams – kalniņus, soliņus, rotaļlaukumā esošos trenažierus utt. "Visu ko var izdomāt," viņa apliecina, ka

Raiņa parks ir ļoti piemērota vieta āra treniņiem.

"Ir doma, ka katrs varētu ņemt līdzi dvielīti vai vingrošanas paklājiņu, lai varētu tieši vairāk pastrādāt "uz zemes". Līdz šim mums tādas iespējas nav bijis, jo vienmēr ir vai nu tikko nolijis, vai ir auksts. Pagaidām mēs pārsvarā darbojamies statiskajās pozās."

M.Kravčenko secinājusi, ka vidēji uz treniņu atnāk 12 līdz 15 cilvēku, taču uzņemt būtu gatava ap piecdesmit. Piemēram, kolēģi Rīgā strādā ar vairākiem simtiem, taču tad attiecīgi ir jābūt vairākiem treneriem, kas uzmanītu, ko katrs dara, vai vingrojums tiek izpildīts pareizi. "Ir aizvadīti tikai daži treniņi, jo sāku tikai maijā. Ceru, ka mūsu pulciņš augs, jo par treniņiem nekas nav jāmaksā, viss ir par brīvu," Marta stāsta, ka pagaidām interese izvingroties ir vairāk sievietēm, taču piebiedroties aicināti arī stiprā dzimuma pārstāvji un vecāki ar bērniem.

"Mēs darbojamies vispusīgi. Ļoti daudz strādājam uz dziļo muskulatūru," Marta, kura ikdienā strādā par vieglatlētikas treneri Liepājas Sporta spēļu skolā, nedaudz raksturo nodarbību, un uzsver, ka katrs treniņš tiek mērķtiecīgi plānots un organizēts. "Jā, es tam pieeju nopietni," viņa smaidot atzīst, ka nekāda vaļošanās treniņos neesot. Tā saucamais spēka aplis sastāv no astoņiem līdz desmit vingrinājumiem visām muskuļu grupām. Ir "plankingi", dažāda veida pietupieni, izklupieni utt. M.Kravčenko uzsver, ka treniņi ir pielāgoti ikviena fiziskajai sagatavotībai. Nodarbības beigās seko atsildīšanās un stiepšanās.

Lai piedalītos "ECO fitness" nodarbībā, ir vajadzīgs tikai ērts apģērbs un sporta apavi. "Galvenais ir izbaudīt un nākt ar prieku," norāda Marta, un, ja nevar saņemties atnākt viens, aicina ņemt līdzi draugus. "Tie, kas atnāk, ir ieguvēji. Un varu galvot – jums iepatiksies."

Domā par Karostu un Ezerkrastu

Kustība "Sportosim kopā" Liepājā tika aizsākta pērn, un treniņi norisa divās vietās – Laumas un Dienvidrietumu rajonos. Šogad izkustēties brīvā un nepiespiestā gaisotnē liepājnieki ir aicināti jau trīs vietās pilsētā, jo klāt nākusi Jaunliepāja, norāda Liepājas Sporta pārvaldes projektu vadītājs Kristaps Reinfelds.

Plānots, ka jūnijā uz aktivitātēm tiks aicināti arī Karostā dzīvojošie. "Gribam arī Ezerkrastā, bet vēl meklējam cilvēku, kurš ar sportotgribētājiem varētu darboties. Jo mūsu vīzija ir tāda, ka trenerim ir jābūt cilvēkam, kurš turpat kaut kur dzīvo, un līdz ar to vietējiem būtu vieglāk iesaistīties aktivitātēs, jo cilvēks viņiem pazīstams," spriež K.Reinfelds, un bilst, ka

trenerim jābūt zinošam tajā, ko dara. "Ir svarīgi, lai cilvēki mācītos pareizi vingrot un sportot," uzsver Kristaps.

Viņš atgādina, ka "Sportosim kopā" kustība kopā ar "EKO fitness" un "Sportland" tika radīta, jo bieži vien cilvēkiem nav laika, lai dotos uz specializētajiem sporta klubiem, kas var atrasties tālu no mājām. "Reizēm ir arī grūti atrast motivāciju, lai vienatnē nodarbotos ar sportu. Tādēļ tika radīta iespēja Liepājas iedzīvotājiem vismaz vienu reizi nedēļā bezmaksas sportot savā mikrorajonā. Šādi vēlamies sportā iesaistīt aizvien jaunus cilvēkus, kuriem zinoši sporta cilvēki var palīdzēt ar padomu un motivēt būt aktīviem arvien biežāk," skaidro K.Reinfelds.

Šobrīd "ECO fitnesa" sporta nodarbības vada M.Kravčenko, pie A.Puškina 2.vidusskolas Kristīne Petermane, bet Laumas mikrorajonā – Gvido Šalms. Nodarbību vadītāji apliecina, - interesentu netrūkst, un iesaistījušies arī tādi, kam līdz šim sportiskas aktivitātes bija svešas, bet nu lēnām kļūst par daļu no ikdienas.

Koptreniņi jau sākti aprīļa beigās, zina stāstīt K.Reinfelds, taču uz brīdi pārtraukti dēļ lielā aukstuma. Nu viss ir atsācies ar jaunu sparu. Sporta pārvaldes pārstāvis aicina cilvēkus nebaidīties un iznākt no mājām arī tad, ja ārā nespīd saulīte. "Dariet to savas veselības un prieka dēļ," aicina Kristaps, un informē, ka āra treniņi būs līdz pat septembra beigām. "Pēc tam apjoms tiks samazināts no piecām uz divām reizēm nedēļā, un nodarbības notiks iekštelpās. Iespējams, tas notiks tehnikuma zālē Laumas rajonā un vēl kaut kur Ezerkrastā vai Dienvidrietumu rajonā. Par to vēl domājam. Bet mūsu mērķis ir "kustināt" cilvēkus visu cauru gadu, ne tikai vasarā."

Jāpiebilst, ka Karostā "Sportosim kopā" ietvaros trešdienās pulksten 19.30 Liepājas 3.pamatskolā ir iespējams pievienoties bezmaksas volejbola treniņiem iesācējiem.

Uzziņai

"ECO fitness" sporta nodarbību grafiks (dalība ir bezmaksas):

Pirmdienās:

- pulksten 19 Raiņa parkā, Jaunliepājā (vada Marta Kravčenko)

- pulksten 19 sporta laukumā pie Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas (vada Kristīne Petermane)

Trešdienās:

-pulksten 19.30 Ventspils ielas parkā, Laumas mikrorajons (vada Gvido Šalms)

Ceturtdienās:

- pulksten 19 sporta laukumā pie Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas (vada Kristīne Petermane)

Sestdienās:

- pulksten 17.00 pie O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas (vada Gvido Šalms)