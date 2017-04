Vecākiem par drošību nometnēs nav jāsatraucas

Atslēgvārdi nometnes | skolēni | vasara | izglītība

Portāls jau informēja, ka šogad Liepājas bērniem un jauniešiem skolas brīvlaikā būs iespēja piedalīties kādā no 23 dienas un trijām diennakts nometnēm. Maija sākumā ikviens no vecākiem varēs pieteikt savus bērnus vasaras nometnēm, taču vecāki par galveno uzskata savu atvašu drošību, tādēļ portāls centās uzzināt, kā nometņu rīkotāji rūpējas par to, lai bērniem tiktu nodrošināti droši un patīkami apstākļi nometnes norises laikā.

Nevalstiskā organizācija “Liepājas Jaunie Vanagi” Liepājā ir pazīstami ar plašo pasākumu un aktivitāšu piedāvājumu bērniem un jauniešiem daudzu gadu garumā. Šogad biedrība piedāvā nometni, kas visu vasaru sadalīs pa nedēļām un tematiski dažādām nodarbībām. Taču vasaras noslēgumā augustā tiks rīkota diennakts nometne Bernātos atpūtas bāzē “Draudzība”. Biedrības pārstāvis Žigimants Krēsliņš stāsta, ka diennakts nometne būs vairāk kā bonuss tiem, kam ar sešu stundu nodarbībām dienas laikā ir par maz. Nometni vadīs gan vietējie aktīvisti, gan jaunieši no dažādām valstīm, taču par bērnu drošību vecākiem satraukties neesot pamata, jo galvenā persona nometnes norises laikā ir nometnes vadītājs, kuram ir spēkā esoša nometnes vadītāja apliecība. Tas nozīmē, ka šis cilvēks ir apguvis zināšanas un prasmes vadīt nometni, pārzina un ievēros Ministru kabineta noteikumus un uzņemas atbildību par katru bērnu, kas atrodas nometnē.

Žigimants Krēsliņš atzīst, ka gadu laikā nometnes rīkotājiem jau ir atstrādāts mehānisms un katrs zina, ko darīt negaidītā situācijā.

Tiesa, pāris reižu pirms vairākiem gadiem daži bērni aizvesti uz slimnīcu, jo bijušas piesūkušās ērces, taču citu nopietnu traumu, par laimi, nav bijis. Turklāt nometnē visu laiku atrodas medicīnas darbinieks, kas nepieciešamības gadījumā sniedz medicīnisko palīdzību.

Nometnes rīkotājs stāsta, ka ar vecākiem vienmēr tiek pārrunātas bērna vajadzības, kas tiek ņemtas vērā. Kā galveno pierādījumu drošībai nometnē Žigimants min vecāku uzticību viņu rīkotajām nometnēm jau vairāku gadu garumā, jo šajā laikā vecākiem izdevies iepazīt lielāko daļu no vadītājiem. Viņš atzīst, ka ar gandarījumu vēro, kā uz nometnēm nāk bērni, kuru vecāki paši pirms gadiem ir bijuši šo nometņu dalībnieki.

Diennakts nometni atpūtas bāzē “Draudzība” jūnijā rīkos arī Centra sākumskola, taču Liepājas Raiņa 6. vidusskola nometni rīkos Kazdangā. Kaut arī nometne notiek salīdzinoši tālu no Liepājas, 6. vidusskolas skolotāja, nometnes vadītāja Sintija Pūce stāsta, ka vecāki šo attālumu neuzskata par traucējošu, lai bērnu nelaistu nometnē, jo neatkarīgi no nometnes norises vietas, visiem bērniem tiek nodrošināti droši apstākļi.

Nometne “Saldskābais smaids” ir Liepājas senākā nometne un šogad būs jau 20. gads, kad bērni nometnes ietvaros uz nedēļu dodas uz Kazdangu. Kā atzīst vadītāja –

bērni ir bērni, tādēļ no samežģījumiem un sasitumiem izbēgt ir grūti, taču arī atrodoties nomaļus no pilsētas, medicīniskā palīdzība vienmēr ir nodrošināta.

Tomēr Sintija Pūce atzīst, ka visu paredzēt nav iespējams, tādēļ vecākiem noteikti vajadzētu savus bērnus apdrošināt pret nelaimes gadījumiem.

Liepājas Izglītības pārvalde informē, ka katrai nometnei piesakoties tiek rūpīgi pārbaudīti visi iesniegto nometņu dati un to atbilstība prasībām. Nometni atbilstoši likumdošanai kontrolē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Pārtikas un veterinārais dienests un Veselības inspekcija. Arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvis var pārbaudīt nometni, lai pārliecinātos par bērnu drošību.

Dalībai nometnēs varēs pieteikties no maija sākuma, visa informācija par nometņu piedāvātajām programmām un dalības maksu aprīļa beigās būs pieejama Izglītības pārvaldes mājaslapā www.lip.lv.