"Wild Beard" no Liepājas Valsts tehnikuma brauks uz Sanfrancisko

Latvijas labākā skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) titulu un iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas SMU finālā izcīnīja "Light Up" no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, aģentūru LETA informēja izglītības organizācijā "Junior Achievement Latvija".

Savukārt SMU Gada konsultanta tituls šogad tika piešķirts divām skolotājām no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas - Intai Jorniņai un Dzintrai Aplokai.

Īpašo ASV vēstniecības Latvijā balvu - iespēju aizbraukt uz Sanfrancisko un apmeklēt "start-up" festivālu - ieguva SMU "Wild Beard" no Liepājas Valsts tehnikuma, kuru produkts ir kosmētika un piederumi vīriešu bārdas un ūsu kopšanai, kā arī skūšanai klasiskajā amerikāņu stilā.

Vidusskolu grupā otro vietu ieguva kopuzņēmums "W&B" no Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas, Madonas Valsts ģimnāzijas un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas ar uz velosipēda aizmugurējā riteņa viegli uzstādāmu ģeneratoru ar iebūvētu bateriju, kas dod cilvēkiem iespēju uzlādēt savu elektronisko ierīci neatkarīgi no atrašanās vietas. Savukārt trešajā vietā - SMU "RocketGrip" no Jelgavas Valsts ģimnāzijas ar lentas aizvietotājiem hokeja, lakrosa un beisbola nūjām.

Latvijas Universitātes balvu kategorijā "Gada ziņojums" ieguva Īslīces vidusskolas SMU "Palutini sevi".

Pamatskolu grupā par labāko atzīts uzņēmums "Timber Light" no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, kas izgatavo moderna dizaina koka ekolampas. SMU "Eco Tree" no Madonas pilsētas 1.vidusskolas, kas ražo ārstniecisku ziedi un lūpu balzamu, ieguva otro vietu grupā. Savukārt Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēni no SMU "Pārsteigums", kas ada rotaļlietas, ir trešās vietas ieguvēji.

Kopumā šogad SMU programmā tika reģistrēti 992 SMU, bet finālā Ventspilī sacentās 11 pamatskolu un 19 vidusskolu SMU.

Jau vēstīts, ka Ventspilī norisinājies pasākums "Jauno uzņēmēju dienas 2017", kas ir ikgadējs valsts mēroga SMU konkursa fināls.