Ziemas peldēšanas čempionātam pieteicies rekordliels dalībnieku skaits

Atslēgvārdi ziemas peldēšana | veloronis

Jau sestdien, 21. janvārī, Liepājā, atpūtas vietā “Beberliņi”, no pulksten 12:00 norisināsies jau piektais Liepājas atklātais ziemas peldēšanas čempionāts un XIII Latvijas ziemas peldēšanas čempionāta posms garajās distancēs. Šogad sacensībām pieteikušies 117 dalībnieki no 20 dažādām apdzīvotām vietām. Pirmo reizi sacensībās piedalīsies arī ziemas peldētāji no Lietuvas un Igaunijas, portālam pastāstīja Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldēšanas kluba “VeloRonis” valdes priekšsēdētāja Inga Krivcova.

Sacensībām pieteikušies dalībnieki no Viļņas, Tallinas, Jūrmalas, Jelgavas, Talsiem, Rīgas, Carnikavas, Ventspils, Tukuma, Jēkabpils, Raganas, Kuldīgas, Aizputes, Grobiņas, Saldus, Ogres, Ozolniekiem, Dzērumiem, Ķekavas, Vidrižiem, Ādažiem, un Liepājas.

Peldēšanas sacensību atklāšana jaunajā ziemas peldvietā – Beberliņu ūdenskrātuves ziemeļu daļā –, pie piedzīvojumu parka „Tarzāns”, sāksies pulksten 12:00, savukārt dalībnieku akreditācija sacensību vietā no pulksten 10:00 līdz 11:00.

Sacensības norisināsies sešās disciplīnās: 25m brasā, 50m brīvajā stilā, Latvijas čempionāta distancēs 100m, 200m un 450m brīvajā stilā, kā arī jauno roņu un roņu distancē.

Paralēli peldēšanas sacensībām āliņģī, organizatori piedāvās vairākas bezmaksas atrakcijas bērniem.

Pasākumu klātienē vadīs un sacensības komentēs Raivis Šulcs, savukārt par pozitīvu gaisotni un muzikālo baudījumu sacensību noslēgumā gādās mūziķis Edijs Šnipke.

Dalībnieki pēc peldes varēs sasildīties divās pirtiņās un karsta ūdens baļļā. Visiem, arī apmeklētājiem, būs pieejama bezmaksas tēja, kā arī būs iespējams iegādāties uz ugunskura vārītu zupu, siltos dzērienus, vafeles, un citus gardumus.

Kā norāda organizatori, visu distanču dalībnieki saņems starta komplektu ar atbalstītāju veltēm. Arī šogad visu maksas distanču dalībnieki varēs laimēt galveno balvu – sacensību atbalstītāja "TALLINK" ceļojuma dāvanu karti – Jūras ceļojumu maršrutā Rīga – Stokholma – Rīga vienai līdz četrām personām ar aizraujošu atpūtas un izklaides programmu uz kuģa. Turklāt, turpinot pagājušā gada tradīciju, vienam no sacensību dalībniekiem būs iespēja laimēt arī saliekamo velosipēdu.

Sacensību programma:

10:00 Čempionāta biroja atvēršana

10:00 – 11:00 Dalībnieku pieteikumu reģistrācija

12:00 – 12:30 Atklāšanas ceremonija, informācija, iesildīšanās.

12:30 – 13:30 25 m brass, sākot ar vecāko sieviešu grupu

13.30 – 13.40 „Roņi” – peldēšana ne vairāk par 50 m – brīvā stilā, bez laika kontroles

13:40 – 14:40 50 m brīvais stils, sākot ar vecāko sieviešu grupu

14:50 – 15:20 200 m brīvais stils, sākot ar vecāko sieviešu grupu

15:20 – 15:40 100 m brīvais stils, sākot ar vecāko sieviešu grupu

15:40 – 16:00 450 m brīvais stils, sākot ar vecāko sieviešu grupu

16:20 – 17.00 Uzvarētāju apbalvošana un noslēguma ceremonija.

„Jaunie roņi” – iemērkšanās aukstajā ūdenī – paralēli sacensībām atsevišķi ierīkotā vietā.

Atkarībā no laika apstākļiem un pieteikušos dalībnieku skaita sacensību organizatoriem ir tiesības programmu mainīt, par to mutiski paziņojot sacensību dalībniekiem.