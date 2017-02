Zināmi pirmie "Supernovas" pusfinālisti

Atslēgvārdi supernova | mūzika | konkurss | Rock’n’Berries

Svētdienas, 5. februāra, vakarā Latvijas Televīzijas pirmajā kanālā startēja konkurss "Supernova", kura galvenā balva ir ceļazīme uz "Eirovīziju" Ukrainā, un jau tika noskaidroti pirmie četri, kas cīņu turpinās pusfinālā.

Konkursa "Supernova" pirmajā tiešraidē uz skatuves kāpa 11 izpildītāji, no kuriem tālākajai cīņai kvalificējās vien četri.

Par šī vakara uzvarētājdziesmu tika atzīta Laura Valtera izpildītā kompozīcija "Magic Years". Viņam pusfinālā pievienosies Linda Leen ar dziesmu "Who Is In Charge", "Franco Franco" ar dziesmu "Up" un Miks Dukurs ar dziesmu "Spiritual Priest".

Bet ārpus laimīgā četrinieka palika grupa "Rock'n'Berries", kuras sastāvā ir liepājnieki Oskars Millers un Jānis Narbuts.

Dalībnieku likteni šajā vakarā lēma žūrijas komisija, kurā šogad darbojas tikai stiprā dzimuma pārstāvji – Guntars Račs, Kaspars Roga, Dons un DJ Rudd.

Nākamos 11 dalībniekus varēs vērtēt 12. februārī, nedēļu vēlāk astoņi labākie tiksies pusfinālā, bet jau 26. februāra vakarā tiks izvēlēts "Eirovīzijas" pārstāvis.