Ar spēkratu izstādi atklāj Youngtimer ralliju

Sestdienas rītā stāvlaukumā pie koncertzāles “Lielais dzintars” pulcējās Youngtimer automašīnu vadītāji, organizatori un liepājnieki, lai vērotu izstādi, ar kuru tika atklāts gada lielākais Youngtimer rallijs, kuru pasākuma organizatori dēvē par ralliju, kurā agresivitāte nepastāv, jo, atšķirībā no citiem rallijiem, šis tiek vērsts uz precizitāti. Ikvienam bija iespēja aplūkot vairāk kā 30 auto no Latvijas, Lietuvas un Somijas. Pēdējā mirklī ar līmlenti tiek laboti lukturi, pārmīti vārdi ar organizatoriem un citiem rallija dalībniekiem, kā arī atbildēts uz interesentu jautājumiem. Starp izstādes apmeklētājiem vairāk redzams stiprais dzimums, kas steidz dalīties prognozēs un savā pieredzē. Arī apmeklētāja Iluta šurp devusies vīra mudināta, kuru aizraujot viss ar auto saistītais. “Kamēr vīrs pēta katru auto, ar meitu iemūžinām bildēs neparastākos auto, jo vīrs visam šeit vairāk pieiet ar prātu, mēs ar acīm,” smejot stāsta Iluta. Lai piedalītos rallijā, auto jābūt iekļautam modeļu katalogā, ražotam 20. gadsimta 60. – 80. gados un jābūt tehniski ļoti labā stāvoklī, kā arī ar auto oriģinālo dzinēju. Krišjānis Oskerko rallijā piedalās pirmoreiz ar, iespējams, vecāko auto – 1958. gada GAZ 21 automobili. Auto Krišjānis ieguvis no vectēva, kura sapnis bija piedalīties Youngtimer rallijos, taču laikam ejot, izlēmis to atdot mazdēlam, lai piepilda viņa sapni. “Pats esmu vairāk šoferis, nekā mehāniķis, jo vectēvs auto gatavoja tieši šiem rallijiem, kas nebūt nebija viegli,” atzīst braucējs, taču tai pat laikā atzīst, ka galvenās bailes ir nefinišēt. Auto ticis gatavots Montekarlo vēsturisko auto rallijam, taču, lai gūtu pieredzi un varētu izvērtēt kļūdas, kopā ar komandas biedru Maksi Gauju izlēmuši startēt arī Latvijas rallijos. Ar pirmo kārtas numuru rallijā startē Kristapa Rikāna un Ingmāra Birka ekipāža ar Porsche 944. Ekipāžai Liepājā atgriezties vienmēr esot patīkami, kaut arī šī reize ir citādāka, jo ar pirmo kārtas numuru jāstartē pirmoreiz, kas viņiem ir liels pagodinājums. “Parasti jau no priekšā braucošajiem varam kaut ko pamācīties, šoreiz pa priekšu jābrauc pašiem. Ar katru reizi ir jaunas lietas, ko iemācāmies, un gūstam lielāku pārliecība. Ja pirmās reizes bija satraukums, tad šoreiz tāda nav – stāvam un smaidām,” atzīst Rikāns un Birka. Ralliju ar Liepājas pilsētas atbalstu rīko Latvijas Antīko automobiļu klubs. Kā jau ziņots, rallija pirmais posms būs turpat Liepājas centrā. Ar parādes braucienu caur Liepāju noslēgsies aktivitātes pilsētā un dalībnieki dalīsies divos maršrutos – uz regularitātes ralliju pa grants ceļiem, vai foto orientēšanās braucienu un kultūras programmu pa Liepājas un tās rajonu un Lietuvu. Regularitātes rallija posmi norisināsies Liepājas apkaimē, iekļaujot arī jau populāros ERČ un LRČ rallija posmus. Pirmā diena noslēgsies Plateliai jahtklubā. Svētdienā cīņa par punktiem sāksies no jauna, jo otrā diena būs kā atsevišķs posms Youngtimer Rally čempionātā. Pasākums noslēgsies ar diviem sinhronās regularitātes posmiem visiem dalībniekiem Karostā.