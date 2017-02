Gatis Irbe īpašo koncertu sēriju "Triptihs" aizsāk Liepājā

Atslēgvārdi mūzika | koncerts | gacho | lielais dzintars

Sestdien, 4.februārī, koncertzālē "Lielais dzintars" uzstājās pašmāju mūziķis Gatis Irbe. Ar koncertu Liepājā, kuram dots nosaukums "Baltais koncerts", tika atklāta īpašā koncertu sērija "Triptihs". Māksliniekam uz skatuves pievienojās arī Igo.

Īpašā koncertu sērija "Triptihs" iecerēta trijās Latvijas pilsētās – Liepājā, Valmierā un Rīgā. Katrā no koncertiem ar speciālu programmu uzstāsies arī īpašie viesi.

Katram koncertam piešķirta sava atšķirības zīme, norāda G.Irbe, tādēļ Liepājā norisinājās "Baltais koncerts", Valmierā būs "Zaļais koncerts", bet Rīgā izskanēs "Sarkanais koncerts". Šie ir pirmie G.Irbes jaunā projekta "MESA" koncerti.

"Ar šo koncertu sēriju vēlējāmies panākt jaunu modeli koncertu sērijām, ne kā parasti iecerēts, kad ar vienu programmu tiek apbraukāta visa Latvija. Līdzīgi kā mākslā ar terminu "Triptihs" tiek apzīmēti trīs dažādi mākslas darbi, kuri kopā veido vienu veselumu, arī šajā tūrē, ja to tā varētu saukt, gribam panākt rezultātu, kad katrs no šiem koncertiem ir atšķirīgs gan izpildījuma aranžijas ziņā, gan gaismu režijas ziņā, gan ar īpašajiem viesiem, kuri viesosies katrā no pilsētām ar savu īpašo programmu, un katrs no tiem kopā satiekas vienā kopīgā ceļojumā," iepriekš skaidrojis G.Irbe.

Pērn maijā G.Irbes hiphopa projektam "MESA" tika izdots studijas albums.